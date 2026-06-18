Tекст: Ольга Иванова

Стиль одежды руководства ЕС претерпел изменения в сторону милитаризации, передает РИА «Новости».

По данным портала Euractiv, Урсула фон дер Ляйен надевала пиджаки цвета хаки как минимум 19 раз с декабря 2024 года. «Когда она говорит о войне или обороне, она, по-видимому, определенно, связывает это с цветом хаки», – заявила консультант по имиджу Лили Верхаген.

Эксперт отметила, что подобные оттенки совершенно не подходят европейскому политику. Несмотря на это, глава ведомства выбирала данный наряд для выступления на форуме в Давосе, а также для встреч с лидерами Венгрии и Турции.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет свои инициативы, оправдывая это необходимостью сдерживания спецоперации. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил западного блока.

Представители МИД России подчеркивали готовность к равноправному диалогу с альянсом. При этом западным странам необходимо отказаться от текущего курса на милитаризацию европейского континента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о резком росте оборонных расходов стран Европы.

Годом ранее она предупредила европейцев о необходимости принятия сложных решений для милитаризации региона.

В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров обвинил политика в целенаправленной мобилизации континента к войне.