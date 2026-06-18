Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
Пострадавших в Брянской области детей доставили в минский центр детской хирургии
Пятерых малолетних пациентов, пострадавших от удара украинского беспилотника по автобусу на территории Брянской области, перевезли в минский РНПЦ детской хирургии, сообщил Минздрав республики.
«В РНПЦ будет доставлено пять детей. По самому тяжелому из них, который находится в том числе на аппарате ИВЛ, будет проведен консилиум», – заявил глава ведомства Александр Ходжаев, передает ТАСС.
Министр пояснил, что наиболее тяжелого пациента переводят в отделение анестезиологии и реанимации для оказания интенсивной медицинской помощи. Остальным пострадавшим в кратчайшие сроки проведут все запланированные диагностические процедуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой в Брянской области.
Смешанная бригада врачей из России и Белоруссии провела успешную операцию тяжело раненому ребенку.
Бригады Федерального центра медицины катастроф отправили пятерых пострадавших детей на лечение в Минск.