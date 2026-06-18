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    «Третья» Азия, самая удаленная от России, может оказаться для нас не только выгодным, но и наиболее комфортным внешнеэкономическим партнером.

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    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    11 комментариев
    18 июня 2026, 10:19 • Новости дня

    Раненого под Брянском ребенка прооперировали врачи из России и Белоруссии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские и белорусские медики повели успешную операцию ребенку, пострадавшему в Брянской области после обстрела украинских боевиков, сообщил министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев.

    Тяжело раненому в Брянской области белорусскому ребенку операцию проводила смешанная бригада врачей из России и Белоруссии, пояснил Ходжаев, передает РИА «Новости».

    В состав смешанной бригады врачей входили специалисты из Москвы, из Брянска и из Белоруссии.

    Эвакуация пострадавших граждан в Белоруссию началась утром, как только позволило состояние их здоровья. Сейчас перевозят шесть человек, из которых двое – ребенок и взрослый – находятся в тяжелом состоянии.

    Еще четверо пациентов находятся в состоянии разной степени тяжести, не представляющем угрозы для жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу пострадали восемь человек. Глава Минздрава России Михаил Мурашко направил в Брянск группу специалистов медицины катастроф. Позже власти решили эвакуировать шестерых раненых граждан Белоруссии в Минск.

    17 июня 2026, 13:01 • Новости дня
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Брянской области украинский дрон самолетного типа атаковал автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Гомеля на отдых в Геленджик, погибла женщина, сопровождавшая детей, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии на территории Брянской области. Дети ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Max.

    Ранения получили шесть человек, среди которых четверо детей. Всех пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

    Остальные пассажиры атакованного транспортного средства в ближайшее время будут отправлены домой.

    Накануне ВСУ целенаправленно нанесли удар по автомобилю скорой помощи, спешившему на вызов в Трубчевском районе, ранены фельдшер, водитель и медсестра.

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    17 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Минск потребовал от Украины объяснений за удар дрона по автобусу с детьми
    Минск потребовал от Украины объяснений за удар дрона по автобусу с детьми
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белорусское дипломатическое ведомство решительно осуждает удар по автобусу с гомельской детской командой и ждет исчерпывающих разъяснений от Киева, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны предоставить детальные объяснения в связи с ударом беспилотника по автобусу в Брянской области, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь белорусского дипведомства Руслан Варанков в ходе брифинга подчеркнул, что Минск ждет реакции Киева.

    «Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений», – заявил представитель дипломатического ведомства.

    Нападение произошло на с автобус, перевозивший гомельскую детскую футбольную команду, которая направлялась на отдых в Геленджик.

    «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», – добавил Варанков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного удара.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленное нападение на юных спортсменов очередным терактом Киева.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 15:43 • Новости дня
    Федерация футбола Белоруссии сообщила ФИФА и УЕФА об атаке дрона ВСУ на автобус

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ассоциация Белорусской федерации футбола (АБФФ) направила официальные уведомления главам Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за удара беспилотника по автобусу с детской командой в Брянской области.

    В пресс-службе организации подчеркнули, что обстоятельства трагедии тщательно изучаются, передает РИА «Новости».

    «Ассоциация Белорусской федерации футбола уже проинформировала президентов УЕФА и ФИФА о произошедшем, а также инициировала расследование данного инцидента в соответствующих органах. На данный момент мы собираем всю имеющуюся информацию и держим эту ситуацию на особом контроле. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей», – заявили представители АБФФ.

    Напомним, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Белорусские специалисты скорой помощи направились к пострадавшим в Брянскую область.

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    17 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований в Брянской области на пассажирский автобус с детьми из Республики Беларусь, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу на трассе А240 в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте, следует из сообщения в Max Следственного комитета.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что ударный дрон атаковал автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Известно, что транспорт следовал по маршруту Гомель – Геленджик.

    В салоне находились 44 человека, среди которых 28 детей-спортсменов. Предварительно сообщается об одной погибшей женщине и шести раненых. Пострадавшие госпитализированы, информация об их состоянии уточняется, а следователи устанавливают причастных к преступлению лиц.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области.

    Накануне ВСУ целенаправленно нанесли удар по автомобилю скорой помощи, спешившему на вызов в Трубчевском районе Брянской области, ранены фельдшер, водитель и медсестра.

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    17 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    В Польше освободили задержанных после убийства российского художника белорусов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Польские правоохранители отпустили двух граждан Белоруссии, которых арестовали после гибели российского художника Семена Скрепецкого (Роберт Кузовков), сообщил польский премьер Дональд Туск.

    «Были задержаны два гражданина Белоруссии. Они освобождены, так как не было причин далее содержать их под арестом», – сообщил Туск, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что силовики продолжат работу с этими людьми, а степень их причастности к преступлению будет выясняться.

    Напомним, неизвестный застрелил российского художника Семена Скрепецкого на автостоянке в польском городе Белая Подляска. Нападавший произвел несколько выстрелов в жертву с близкого расстояния. Польские правоохранители провели задержание трех причастных к преступлению человек.

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    17 июня 2026, 16:11 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам и детям
    Сенатор Джабаров: ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам и детям
    @ max.ru/evkovalchuk

    Tекст: Олег Исайченко

    Удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Минск потребовал от Киева объяснений после атаки в Брянской области.

    «Противник занимается террором в самой низменной его форме: убивает детей и женщин, наносит удары по гражданским объектам. Причем он намеренно выбирает цели – пассажирский поезд, автомобиль с семьей, автобус с детьми. Вот что на деле представляет из себя киевский режим», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    По его мнению, преступления Украины лишь подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции. «Если сейчас не выжечь каленым железом украинский нацизм, он будет распространяться, как раковая опухоль», – подчеркнул собеседник. Парламентарий допустил, что удар по автобусу с детьми из Белоруссии мог быть неслучайным. «Я думаю, это может быть провокация», – считает Джабаров.

    Он считает, что Москва и Минск должны совместно придать международную огласку этому факту терроризма. «Белорусские представители в ООН наверняка поднимут вопрос об атаке ВСУ. К этой работе присоединятся и наши дипломаты», – подчеркнул парламентарий.

    Военкор Александр Коц, проанализировав фотографии с места происшествия, предположил, что противник атаковал автобус осколочным сбросом с дрона самолетного типа. «В зоне СВО такие сбросы используются для уничтожения живой силы. Против военной техники они малоэффективны. Но при применении по гражданскому транспорту могут наделать бед. Что косвенно подтверждает: удар по автобусу был намеренным», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Дети ехали на отдых в Геленджик. По словам Ковальчука, в результате целенаправленной атаки погибла женщина, сопровождавшая команду.

    Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, добавил он. «Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой», – написал врио губернатора в своем канале в мессенджере Мах.

    Возбуждено уголовное дело о теракте. Как уточнили в СКР, ЧП случилось на трассе А240. «В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту «Гомель – Геленджик», находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов», – отметили в ведомстве. Следственный комитет Белоруссии также возбудил уголовное дело о теракте. «Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из СК РФ», – отметил председатель Константин Бычек.

    МИД Белоруссии осудил атаку Украины. «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», – сказал пресс-секретарь белорусского ведомства Руслан Варанков. В министерстве потребовали от Киева исчерпывающих объяснений по инциденту. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ВСУ на автобус очередным терактом киевского режима. «Киев охотится на мирных граждан, особенно на детей», – сказала она РИА «Новости».

    Примечательно, что атака ВСУ произошла на следующий день после того, Александр Лукашенко посоветовал Владимиру Зеленскому «быть аккуратнее и осторожнее» в своих заявлениях в адрес Белоруссии. Белорусский лидер также подчеркнул, что со стороны Минска «каких-то военных действий ждать не стоит». Отметим, в Киеве ранее активизировалась антибелорусская риторика. Зеленский заявлял о якобы угрозе нападения со стороны Белоруссии.

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    17 июня 2026, 14:52 • Новости дня
    Белорусские медики выехали в Брянскую область после атаки ВСУ на детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Специалисты белорусской скорой помощи направились к пострадавшим в результате удара украинского беспилотника по транспорту с детской футбольной командой в Брянской области.

    На помощь раненым пассажирам отправились три медицинские бригады в сопровождении сотрудников МЧС и Госавтоинспекции. «Из Беларуси в Брянскую область выехали три бригады медиков в сопровождении ГАИ и МЧС», – говорится в сообщении БелТА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля.

    После этого инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    На этой же трассе вражеский аппарат ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.

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    17 июня 2026, 15:22 • Новости дня
    Посол Грызлов заявил о намеренном ударе ВСУ по автобусу в Брянской области

    Посол Грызлов: ВСУ осознанно атаковали пассажирский автобус в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атака на пассажирский транспорт в Брянской области была совершена украинскими боевиками преднамеренно, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

    Грызлов подчеркнул, что перепутать автобус с военной техникой невозможно.

    «Хочу обратить внимание, что этот бесчеловечный акт терроризма был совершен украинскими боевиками совершенно осознанно, намеренно», – заявил дипломат. Его слова были опубликованы на странице российского посольства «ВКонтакте».

    Напомним, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля.

    Следственный комитет России возбудил по факту данного происшествия уголовное дело о террористическом акте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту целенаправленную атаку очередным актом террора против мирного населения.

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    17 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    СК Белоруссии завел дело после атаки ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело после удара украинского беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области.

    Глава ведомства Константин Бычек сообщил, что минские следователи работают совместно с российскими коллегами, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации», – заявил Бычек журналистам.

    Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту удара по пассажирскому автобусу.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту целенаправленную атаку очередным актом террора против мирного населения.

    Министерство спорта Белоруссии взяло ситуацию с нападением на несовершеннолетних на особый контроль.

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    17 июня 2026, 14:05 • Новости дня
    Минспорт Белоруссии взял на особый контроль атаку ВСУ на автобус с детьми

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство спорта Белоруссии начало тщательную проверку сведений о нападении украинских военных на транспортное средство с несовершеннолетними в Брянской области.

    «В связи с инцидентом в Брянской области. Министерством спорта совместно с заинтересованными информация по происшествию тщательно уточняется и проверяется. Руководством спортивного ведомства ситуация взята на особый контроль», – заявили представители министерства в Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала случившееся целенаправленным актом террора против мирного населения.

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    17 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Ростех показал новые многоцелевые дроны Falcon и Lightning 13 в Белоруссии

    Ростех представил разведывательные дроны Falcon и Lightning 13 в Белоруссии

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке безопасности в Белоруссии презентовали передовые разведывательные беспилотники Falcon и Lightning 13, способные автономно преодолевать до 180 километров и оперативно оценивать обстановку в зоне бедствия.

    Российская госкорпорация привезла на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026» две новейшие разработки в сфере беспилотной авиации, передает пресс-служба Ростеха.

    Оба аппарата способны выполнять сложные задачи по мониторингу местности и быстро оценивать обстановку в условиях чрезвычайных ситуаций.

    Многоцелевая платформа Falcon с X-образным крылом способна преодолевать до 180 километров со скоростью 120 км/ч. Дрон несет пять килограммов полезной нагрузки, умеет летать автономно и распознает объекты с помощью оптико-электронной системы. Вторая модель, самолетный беспилотник Lightning 13 на электродвигателях, поднимает 13 килограммов груза и работает на дистанции до 50 километров.

    «Сегодня предприятия корпорации выпускают серийно уже более двух десятков типов дронов различного назначения – гражданского, двойного и военного», – заявили разработчики.

    Представители компании добавили, что большинство аппаратов доказали свою эффективность в реальных миссиях. Сейчас инженеры активно внедряют нейросетевые технологии и расширяют мощности для массового выпуска техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на салоне «Флот-2026» госкорпорация «Ростех» представила макет комплекса перехвата беспилотников с нейросетью

    В феврале компания показала восемь новых типов дронов различного назначения для зоны спецоперации.

    В прошлом году холдинг продемонстрировал систему радиоэлектронного противодействия аппаратам на международной выставке в Минске.

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    17 июня 2026, 13:55 • Новости дня
    Белорусский депутат Гайдукевич: Москва и Минск умеют бороться с терроризмом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия и Белоруссия дадут жесткий и законный ответ на атаку украинских вооруженных сил по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил зампред комиссии по международным делам белорусской Палаты представителей Национального собрания (парламента) Олег Гайдукевич.

    «Бороться с терроризмом и экстремизмом и Россия, и Беларусь умеют. Умело и ответят всегда. Жестко и по закону», – заявил парламентарий в соцсетях, передает ТАСС.

    По словам депутата, Министерство иностранных дел и другие официальные ведомства Белоруссии уже подключились к работе в связи с инцидентом. Он выразил соболезнования пострадавшим и уверенность в том, что все белорусы окажут необходимую помощь.

    Гайдукевич также отметил, что украинская сторона пытается расширить зону конфликта из-за неудач на фронте. Он добавил, что Киев стремится втянуть в противостояние Белоруссию и всю Европу, осознавая невозможность победить Россию военным путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

    Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело о террористическом акте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленный удар по юным спортсменам очередным актом террора.

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    17 июня 2026, 19:27 • Новости дня
    Мирошник назвал Запад соучастником атаки на детей из Белоруссии под Брянском

    Tекст: Денис Тельманов

    Удар украинских военных по автобусу с белорусской юношеской командой в приграничном регионе преследовал политические цели по дестабилизации внутренней обстановки, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области произошел при прямом попустительстве западных государств, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Естественно, это имеет политическую цель – воздействие на руководство и России, и Белоруссии, воздействие на внутриполитическую атмосферу, которую в данном случае Украина пытается всячески раскачивать», – приводит его слова ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что подобные трагедии становятся возможными исключительно из-за позиции западных стран. По его словам, они диктуют свои условия на международных переговорных площадках и намеренно игнорируют преступления Киева. Мирошник добавил, что Запад выступает соучастником, предоставляя финансирование и поставляя вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленный удар по юным спортсменам очередным актом террора украинского режима против мирного населения.

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    17 июня 2026, 23:02 • Новости дня
    Пассажиры атакованного ВСУ автобуса прибыли в Гомельскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    Пассажиры атакованного ВСУ автобуса благополучно доставлены в Гомельскую область после пребывания в пункте временного размещения, сообщил в Max-канале врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    «Сразу после того, как произошла террористическая атака, пассажиры автобуса, которые физически не пострадали, были оперативно перевезены в ПВР и обеспечены всем необходимым. Им сразу стали оказывать помощь психологи», – пояснил он.

    Ковальчук добавил, что под охраной сопровождающей колонны жители Белоруссии доставлены домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России  возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми. ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском.


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    18 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    В ОДКБ атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области назвали «преступным актом»

    В ОДКБ осудили атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков высказался в связи с ударом дроном ВСУ по автобусу, перевозившему граждан Белоруссии, в том числе детей.

    «Строго осуждаю этот преступный акт. Убежден в том, что подобным действиям против мирного населения, особенно детей, нет и не может быть оправдания», – сказано в размещенном в Telegram-канале ОДКБ заявлении.

    Масадыков от имени Секретариата ОДКБ выразил глубокие соболезнования белорусским коллегам в связи происшествием, в котором погиб один и ранены восемь пассажиров автобуса.

    Ранее с осуждением атаки ВСУ на автобус с детьми выступила ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России  возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми.

    На этой же трассе в тот же день дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.



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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

      Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    • Враги России соблазняют Трампа

      В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как сэкономить на коммунальных платежах летом: способы уменьшить счета за ЖКХ

      Летом многие россияне уезжают на дачу, в отпуск или просто проводят меньше времени дома. Однако счета за коммунальные услуги продолжают приходить в полном объеме. При этом существует несколько законных способов сократить расходы на ЖКХ, оформить перерасчет за отдельные услуги и снизить потребление воды, электроэнергии и других ресурсов. Разбираемся, как платить меньше за коммуналку летом, какие услуги можно пересчитать при длительном отсутствии и что поможет уменьшить ежемесячные платежи без нарушения закона.

    • Как поливать огород в жару: правила полива помидоров, огурцов и других овощей летом

      Полив огорода в жару требует особого подхода. В сильную жару овощные культуры быстро теряют влагу, а ошибки при поливе могут привести к пожелтению листьев, остановке роста, болезням и снижению урожайности. Чтобы помидоры, огурцы, перец и другие овощи хорошо переносили жару, важно соблюдать режим полива, использовать воду подходящей температуры и учитывать потребности каждой культуры. Рассказываем, как правильно поливать огород в жаркую погоду и сколько воды нужно растениям для нормального роста и плодоношения.

    • Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения

      Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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