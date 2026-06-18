В НАТО сообщили о первом прибытии самолета AWACS в Швецию

Самолет AWACS НАТО впервые приземлился на территории Швеции

Tекст: Мария Иванова

Самолет с системой воздушного контроля и предупреждения AWACS впервые приземлился на шведской территории, передает РИА «Новости».

Воздушное судно прибыло в страну после выполнения разведывательных задач, направленных на поддержку операций на северном фланге Североатлантического альянса.

«Впервые самолет системы воздушного предупреждения и контроля НАТО (AWACS) совершил посадку в Швеции после разведывательной миссии в поддержку операций на северном фланге НАТО», – говорится в заявлении военного блока.

Представители альянса подчеркнули, что подобные самолеты обеспечивают критически важное управление в рамках арктической миссии Arctic Sentry. Кроме того, они задействованы в масштабных учениях Ramstein Flag 2026, которые проходят с 8 по 19 июня.

Напомним, Швеция официально стала 32-м членом НАТО в 2024 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс запустил масштабные воздушные тренировки Ramstein Flag 2026.

Власти Швеции заявили об отправке истребителей Gripen для участия в миссии «Арктический часовой».

Командование НАТО сообщило о завершении военной интеграции Стокгольма весной 2024 года.