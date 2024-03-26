Названы сроки завершения военной интеграции Швеции в НАТО

Командование НАТО заявило, что официальная военная интеграция Швеции в альянс завершится в конце апреля

Tекст: Вера Басилая

Глава шведского МИД сделал репост записи НАТО в X (бывший Twitter, заблокирован в России). В сообщении подчеркивается, что вступление Швеции в НАТО укрепляет «оборонительную позицию» на Крайнем Севере, передает РИА «Новости».

Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил о решении, принятом совместно с партнерами по НАТО, «защитить остров Готланд от России».

Между тем, в Швеции не одобрили размещения постоянных баз НАТО в стране.