Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.40 комментариев
Названы сроки завершения военной интеграции Швеции в НАТО
Командование НАТО заявило, что официальная военная интеграция Швеции в альянс завершится в конце апреля
Официальная военная интеграция Швеции в НАТО завершится в конце апреля, что позволит укрепить трансатлантическую безопасность, сообщило командование НАТО.
Глава шведского МИД сделал репост записи НАТО в X (бывший Twitter, заблокирован в России). В сообщении подчеркивается, что вступление Швеции в НАТО укрепляет «оборонительную позицию» на Крайнем Севере, передает РИА «Новости».
Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта.
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил о решении, принятом совместно с партнерами по НАТО, «защитить остров Готланд от России».
Между тем, в Швеции не одобрили размещения постоянных баз НАТО в стране.