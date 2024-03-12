Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
В Швеции выступили против размещения в стране постоянных баз НАТО
Глава МИД Швеции Билльстрем выступил против размещения в стране постоянных баз НАТО
Вступившая в НАТО Швеция не хочет, чтобы на территории страны появились войска альянса на постоянной основе, заявил турецкому агентству Anadolu глава МИД Тобиас Билльстрем.
По его словам, объединения НАТО будут действовать в Швеции, однако власти не хотят размещения постоянных баз НАТО, передает РИА «Новости».
Накануне в штаб-квартире НАТО подняли шведский флаг в честь вступления страны в альянс.