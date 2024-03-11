Флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО

Профессия философа на наших глазах в самое ближайшее время превратится в сверхактуальную. Не программисты или дизайнеры (это профессия сегодняшнего дня), а именно философы станут профессионалами будущего.12 комментариев
Профессия философа на наших глазах в самое ближайшее время превратится в сверхактуальную. Не программисты или дизайнеры (это профессия сегодняшнего дня), а именно философы станут профессионалами будущего.12 комментариев
Был в Москве во времена Алексея Михайловича такой подьячий посольского приказа Григорий Карпович Котошихин. Начав блестящую карьеру дипломата, свои дни он закончил учебным пособием для студентов. Совершив предательство, но стал просто чучелом.8 комментариев
До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.22 комментария
В The Sun в воскресенье вышла статья, в которой британское издание рассказало о том, как экипаж танка задействовал 120-мм пушку.
Журналисты в своем материале рассказали о преимуществах танка Challenger 2, при этом на фотографиях, которые сопровождают статью, видно, что танк застрял в грязи во время демонстрационного заезда.
Издание признало, что британский танк имеет проблемы с мобильностью. Отмечается, что в итоге инцидент с грязью стал тренировочным упражнением.
После начала спецоперации Британия оказала киевским властям военную помощь на сумму 4,6 млрд фунтов (5,9 млрд долларов). Правительство, в частности, поставило на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270.
Глава МИД Украины отказался поднимать белый флаг, как призывал сделать папа Римский
Кулеба заявил, что «сильнее тот, кто в борьбе добра со злом встает на сторону добра, а не пытается поставить их в равные условия и назвать это «переговорами». Он также добавил, что их флаг – желто-синий, а не белый, передает РИА «Новости».
Министр иностранных дел также выразил надежду, что понтифик совершит «апостольский визит» на Украину, чтобы поддержать верующих.
Ранее в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI папа Римский Франциск заявил, что сильнее тот, кто думает о людях, у кого есть смелость поднять «белый флаг» и пойти на переговоры.
Политолог Федор Лукьянов: Макрон «играет на нервах» Германии и Италии
«Противоречивая риторика Франции относительно потенциального ввода западных войск на Украину выглядит как некая попытка «сыграть на нервах». Другое дело, что не очень понятно, на чьих именно нервах играет Макрон», – говорит Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».
«Дело в том, что вся эта история больше нервирует союзников Парижа. И прежде всего речь идет о Германии и Италии. Министр обороны последней довольно резко высказался на этот счет. Если же Макрон пытался направить свое обращение на Россию и таким образом надавить на Москву, то он достиг обратного эффекта», – считает собеседник.
«На деле мы видим, как ситуация в НАТО лишь больше запутывается. Пока складывается впечатление, что это инициатива отдельной страны, которая действует из какого-то своего представления о целях и собственных интересах», – полагает эксперт.
«Что же касается государств, традиционно нацеленных на противодействие России, здесь ничего не меняется. Просто у них появился перед глазами радикально настроенный «старший товарищ», которого, разумеется, надо тут же поддержать. Другое дело, что Литва, Латвия и Эстония – это не те военные потенциалы, участие которых обеспечит существенное преимущество», – уверен Лукьянов.
Ранее издание Politico сообщило о готовности Латвии, Эстонии и Литвы присоединиться к Франции в случае, если та решит отправить военных на Украину. При этом авторы публикации отмечают – Париж намерен создать альянс из «потенциально готовых» государств. Такие действия якобы продолжают углублять разногласия с «более осторожным Берлином».
В Италии также говорят о печальных последствиях, которых не удастся избежать в случае отправки западного военного контингента на Украину. Так, министр обороны страны Гуидо Крозетто заявил, что Франция и Польша не могут говорить от имени всех членов НАТО, а вмешательство альянса в боевые действия на Украине «сотрет путь к дипломатии».
Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что западные войска могут быть отправлены на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», – заявил президент Франции по итогам саммита по поддержке Киева.
Однако его коллеги по НАТО поспешили откреститься от идеи. США, Великобритания, Германия, Польша, Швеция, Словакия, Чехия, Венгрия и Италия заявили, что не намерены направлять на Украину свои войска. И даже генсек альянса Йенс Столтенберг заверил в отсутствии таких планов. Во Франции заявление президента и вовсе назвали «безумием». Газета ВЗГЛЯД писала о том, с чем связано ужесточение риторики Макрона.
Позднее французский лидер уточнял, что не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки офиса Зеленского.
Вскоре после этого национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партий.
Daily Mail сообщило об отзыве «слишком отредактированного» фото принцессы Уэльской ведущими СМИ
По данным газеты, ведущие СМИ – Reuters, Associated Press, AFP – отозвали фото из-за того, что оно, «вероятно, подверглось цифровым манипуляциям», передает РИА «Новости».
Также издание указывает, что пользователи сети Интернет под снимком обратили внимание на запястье принцессы Шарлотты и рукав ее кофты, где увидели признаки обработки при помощи цифрового редактора.
Кроме того, некоторые пользователи обратили внимание на отсутствие кольца на левой руке Кейт Миддлтон.
В Кенсингтонском дворце в данный момент комментировать ситуацию с фотографией не стали.
Напомним, принцессу Кейт Миддлтон выписали из больницы 29 января. Как утверждают источники, близкие к королевской семье, Кейт восстанавливается после операции в коттедже «Аделаида» недалеко от Виндзорского замка. Принцесса не появлялась в поле зрения общественности достаточно долго. Она не посещала мероприятия и не публиковала посты в социальных сетях.
«Дальше скрывать это они уже не могли», – сказала она РИА «Новости».
Ранее Сикорский заявил, что военнослужащие стран НАТО уже присутствуют на Украине. Он не пояснил, о военнослужащих из каких именно стран идет речь, но поблагодарил их за то, «что они взяли на себя этот риск».
Советник главы ДНР Кимаковский: ВС России уничтожили под Авдеевкой танк Abrams
Кимаковский в своем Telegram-канале уточнил, что танк уничтожили из противотанкового оружия вблизи поселка Бердычи.
Ранее поступили сообщения об уничтожении по крайней мере четырех других танков Abrams в зоне конфликта на Украине. Так, 6 марта стало известно, что российские военные с первого выстрела подбили Abrams на Авдеевском направлении. За день до этого у поселка Бердычи уничтожили третий по счету американский танк.
Второй Abrams был поражен российскими дронами «Упырь». А 1 марта стало известно об уничтожении самого первого американского танка, поставленного ВСУ.
Как отмечал отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, украинская армия находится в состоянии коллапса и ничего не сможет остановить Россию, даже американские танки Abrams, которые русские уничтожают.
Спикер МИД России Захарова раскрыла «лживую параллель» со Второй мировой войной эстонского МИД
В своем Telegram-канале она прокомментировала сообщение внешнеполитического ведомства Эстонии в соцсети о 80-й годовщине авианалета советской (МИД Эстонии пишет «русской») авиации на позиции фашистов в оккупированном Таллине.
Так, эстонский МИД заявил, что налет осуществлялся с одной-единственной целью – якобы «русские целились в жилые кварталы и культурные объекты тогда и продолжают сегодня так же делать на Украине».
Захарова заметила: ни для кого не секрет, что современные эстонские власти ассоциируют себя с гитлеровцами, при этом она подчеркнула, что «степени их маниакальной русофобии позавидовал бы сам Геббельс».
Дипломат пояснила, что вырванное фальсификаторами из контекста событие являлось частью операции советских войск по освобождению Прибалтики от нацистов.
«Естественно, ни по каким гражданским и культурным объектам Советская армия ударов не наносила – целью становились только военные цели», – указала она.
По словам представителя МИД, Прибалтика имела для Гитлера стратегическое значение, откуда в Германию шло продовольствие, также обеспечивалась связь с Северной Европой. В этой связи Захарова напомнила, что авиаударам советских ВВС подверглись прежде всего штаб-квартиры гестапо, абвера, средства ПВО, морской арсенал, пороховые склады и узлы связи.
«Возможно, что для клана Каллас и потомков эстонских коллаборантов – это и есть святыни или культурные объекты, но для всех остальных, нормальных людей – законные военные цели», – сыронизировала она.
Кроме того, Захарова подметила «лживую параллель» по фотографии, на которой якобы были запечатлены последствия действий СССР.
«Фото сделано в августе 1941 года при отходе Балтийского флота, где разрушения были причинены не советскими войсками, а наступающими немецко-фашистскими захватчиками», – заметила она.
Кроме того, дипломат напомнила, что во время освобождения Таллина в 1944 году Красную армию повсеместно встречали дружественно, как освободителей, невзирая на многолетнюю фашистскую пропаганду. «Некоторые местные жители рисковали своей жизнью, помогая советским воинам. Нельзя забывать и то, что в этой освободительной операции самое активное участие принимали эстонцы – бойцы 8-го Эстонского стрелкового корпуса РККА. Настоящие патриоты своей Родины, не чета нынешним», – резюмировала она.
Источник в силовых структурах РФ: В элитных подразделениях ВСУ обсуждают свержение Зеленского
По его словам, специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу с названием «ParaBelum», в котором состоят бойцы элитных частей ВСУ, которые настроены радикально против власти, передает РИА «Новости».
В чате состоят представители украинской морской пехоты, спецназа, разведки, спецподразделений СБУ, а также националистических батальонов. Представитель спецслужб РФ добавил, что высококвалифицированные специалисты явно недовольны сменой командования.
«Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», – пояснил он.
В частности, украинские военные недовольны действиями президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского.
К свержению президента Украины в чате «ParaBelum» призывает командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным «Зима».
Он призывает поставить во главе государства экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По его словам, «эта крыса (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) будет торпедировать всех».
«Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим Залужного!.. По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного. Эта крыса чувствует, что у него рейтинга ноль, а у Залужного рейтинга больше, и пытается его торпедировать», – говорит Шевцов в голосовом сообщении.
Ранее украинская разведка сообщила, что Зеленского могут попытаться свергнуть этой весной.
По данным немецкой логистической компании DHL, с декабря спрос на перевозки российскими железными дорогами вырос на 40%. RailGate Europe сообщила, что спрос возрос на 25-35%. По данным нидерландского перевозчика, Rail Bridge Cargo, российские железные дороги стали популярнее на 31%, сообщает «Коммерсант».
Поясняется, что после нападений йеменских хуситов на торговые суда и корабли в Красном море, логистические компании начали избегать Суэцкого канала. По железным дорогам через Россию этот путь занимает 25-30 дней.
По данным издания, РЖД сохраняет «практически полную монополию» на перевозки по России, компании будут платить как за перевозку грузов, так и за доступ к ее сети.
Ранее хуситы, согласно данным израильской прессы, своей атакой в Красном море повредили четыре подводных кабеля, связывающие Европу и Азию. Из-за этого возникли перебои с интернетом.
Глава ГУР МО Украины Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»
Глава ГУР заявил, что Украина в Черном море готовится к операции в Крыму. По сообщениям украинской военной разведки, одним стратегическим замыслом связаны попытки ВСУ атаковать левый берег Днепра в Херсонской области, передает ТАСС.
Между тем в эфире украинских телеканалов показали фильм об «успехах» ВСУ и операциях военной разведки в Херсонской области и в Черном море.
Ранее о готовящемся новом контрнаступлении Украины в конце февраля заявил в интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский. Он отметил, что будет развивать «успех в Черном море», а также, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы».
Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов.
Telegraph: Британского наемника нашли мертвым после возвращения с Украины
Мать наемника рассказала изданию The Telegraph, что ее сын после возвращения страдал от посттравматического расстройства.
В декабре 2023 года, по ее словам, он должен был отпраздновать с семьей день рождения, но не выходил на связь. А на следующий день его нашли мертвым в собственном доме, передает RT.
Ранее Киев признал, что в рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран.
Политолог Скачко: Хамский выпад Зеленского в адрес папы Римского сыграет против него самого
«На Украине критикуют папу Римского все, кому не лень. Например, униаты недовольны тем, что Ватикан не дал Украинской греко-католической церкви статус патриархата. Раскольники ПЦУ – тем, что понтифик придерживается недостаточно жесткой, на их взгляд, позиции относительно УПЦ. Ранее украинский посол критиковал папу за уважительные слова о русском народе. Заявление Владимира Зеленского – лишь очередной случай в этой череде хамских выпадов», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.
Собеседник убежден: сделать такой шаг Зеленского вынудило его отчаянное положение. «Он может удерживать власть лишь пока идет война. При этом помощь Украине со стороны Запада, благодаря которой до сих пор продолжаются боевые действия, сокращается. Конечно, Зеленский начинает нервничать. Он прекрасно понимает, что когда закончится спецоперация, наступит время нести ответственность. Отчаяние вынуждает его «бросаться» на всех, кто мешает Киеву получать оружие, на всех, кто так или иначе подтачивает его власть», – пояснил политолог.
Скачко не исключает, что Зеленский может повторить подобные выпады в адрес специального представителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые тоже активно продвигают идею мирного урегулирования конфликта. При этом такое поведение Зеленского сыграет против него самого, добавил собеседник. «Папа Римский и Зеленский – несопоставимые фигуры», – указал Скачко.
Ранее Владимир Зеленский выступил с упреком в адрес папы Римского Франциска после его призыва к Киеву поднять белый флаг. Он считает, что понтифик занимается «виртуальным посредничеством». «Я благодарю каждого украинского капеллана, которые с армией в силах обороны <...> поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь – с людьми. А не за 2,5 тыс. км где-то там заниматься виртуальным посредничеством», – сказал Зеленский в видеообращении.
Накануне было опубликовано интервью, где папа Римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг. В Ватикане позднее пояснили, что папа Франциск имел в виду перемирие, а не капитуляцию. По словам представителя понтифика Маттео Бруни, тот использовал выражение для обозначения «прекращения военных действий и перемирия, достигнутого смелостью переговоров».
В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что страна не намерена поднимать других флагов, кроме своего желто-голубого. На его заявление отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Врет как дышит. В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили», – написала она в своем Telegram-канале, прикрепив к сообщению фотографии флагов ЕС в Раде и на фасадах других учреждений в Киеве.
В швейцарских Альпах обнаружены тела пяти погибших лыжников, входивших в пропавшую группу из шести человек
Накануне вечером были найдены мертвыми пятеро из шести человек, которых с 9 марта «активно разыскивали на пешеходном маршруте Церматт – Аролла», – приводит сообщение швейцарской полиции ТАСС.
Группа из трех спасателей и полицейского обнаружила тела в 21.20 по местному времени. Причина смерти погибших не называется. Поиски шестого лыжника продолжаются.
9 марта на прогулку из альпийского курортного городка Церматт отправились шесть лыжников, которые через какое-то время перестали выходить на связь.
После получения информации об их исчезновении для поиска были задействованы «все средства», включая технические.
Спасательная операция была осложнена плохими метеоусловиями.
Бербок поддержала идею Кэмерона о передаче крылатых ракет Украине
Бербок считает это «вариантом». Она напомнила, подобные «круговые обмены» вооружением уже проходили ранее, передает РИА «Новости».
Ранее Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что Британия готова помочь Германии в решении вопроса о возможных поставках крылатых ракет Taurus Киеву.
Москва подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию.
Информацию об этом РИА «Новости» подтвердили в окружении Моргуновой.
Светлана Моргунова с 1961 года была диктором Центрального телевидения СССР. Также она была соведущей программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».
Ранее из жизни ушел экс-руководитель московского театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас.