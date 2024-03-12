Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Премьер-министр Швеции заявил о необходимости защищать остров Готланд от России
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил о решении, принятом совместно с партнерами по НАТО, «защитить остров Готланд от России», пишет Financial Times.
По его словам, остров станет одной из тем для обсуждения в рамках НАТО, передает РИА «Новости».
Кристерссон указал на то, что Швеция имеет «небольшое» военное присутствие на Готланде. Он заявил, что речь пойдет об увеличении присутствия шведских военных на Готланде, а также размещении подводных лодок.
Отметим, что Готланд является самым большим островом Швеции. Он находится примерно в 330 км от Калининграда.
Ранее в Швеции не одобрили размещения постоянных баз НАТО в стране.