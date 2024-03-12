Премьер-министр Швеции заявил о необходимости защищать остров Готланд от России

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, остров станет одной из тем для обсуждения в рамках НАТО, передает РИА «Новости».

Кристерссон указал на то, что Швеция имеет «небольшое» военное присутствие на Готланде. Он заявил, что речь пойдет об увеличении присутствия шведских военных на Готланде, а также размещении подводных лодок.

Отметим, что Готланд является самым большим островом Швеции. Он находится примерно в 330 км от Калининграда.

Ранее в Швеции не одобрили размещения постоянных баз НАТО в стране.