  • Новость часаПВО уничтожили десятки БПЛА при атаке на Брянскую область
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    Европу прогнали с похоронных переговоров по Украине
    Лавров заявил о продолжении ударов России по объектам ВСУ
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    В Институте русского языка выступили в защиту среднего рода слова кофе
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    В КНДР объяснили решение Ким Чен Ына отправить корейские войска в Россию
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    Дрон ВСУ по ошибке снабжал российских штурмовиков в ДНР сигаретами и шоколадом
    Мнения
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

    6 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    28 апреля 2025, 06:13 • Новости дня

    АПЛ «Красноярск» поразил цель на Камчатке ракетой «Калибр»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе учений в Тихом океане атомная подлодка «Красноярск» выполнила пуск ракеты «Калибр» по береговой цели на Камчатке с расстояния свыше 1100 км.

    Как передает ТАСС, атомный подводный крейсер «Красноярск» Тихоокеанского флота поразил береговую цель на камчатском полигоне Кура с дальности более 1100 километров. В Минобороны сообщили, что пуск был совершен после скрытного перехода подлодки в назначенный район Тихого океана.

    На втором этапе маневров «Красноярск» провел поиск субмарины условного противника и поразил имитированную подводную цель ракетой-торпедой противолодочного комплекса. Объективный контроль подтвердил точность поражения.

    Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев выразил благодарность экипажу за слаженную работу на учениях. Безопасность района стрельб обеспечили корабли и суда группировки Войск и сил на северо-востоке страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», которая ознаменовала их принятие в состав Военно-морского флота России, эти атомные подводные лодки усилят Тихоокеанский флот, а ранее Военно-морскому флоту были переданы атомные подводные лодки «Александр III» и «Красноярск».

    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

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    26 апреля 2025, 23:50 • Новости дня
    В Крыму назвали пиратством захват Украиной судна с грузом из Севастополя

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель Госсовета Крыма Константинов усмотрел в действиях украинских властей черты морского пиратства и выразил сомнения в возможности договоренностей.

    Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сравнил захват Службой безопасности Украины сухогруза, обвиненного в перевозке пшеницы из Севастополя, с действиями пиратов, передает ТАСС. По мнению Константинова, украинские порты стали настоящими пиратскими базами, а морякам стоит избегать их.

    Он подчеркнул: «Это с ними нас призывают заключать какие-то сделки по безопасности навигации в Черном море? Их порты превратились в настоящие пиратские базы, и моряки всего мира должны по мере возможности избегать их как подводных рифов. Террористическая «дэржава» теперь еще и осваивает лавры пиратского логова».

    Константинов выразил сомнения относительно перспектив любых соглашений с Украиной, добавив, что в цивилизованном мире никто не договаривается с пиратами и террористами.

    Служба безопасности Украины ранее сообщила о захвате судна под азиатским флагом, якобы перевозившего груз из Севастополя. В момент задержания сухогруз следовал из Молдавии и находился в украинской акватории Дуная. Подобные задержания уже происходили ранее, когда украинские власти обвиняли иностранные суда в перевозке грузов из Севастополя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арестованный в июле 2019 года в порту Измаила российский танкер был продан в апреле 2025 года украинскими властями за сумму свыше 6 млн гривен.

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    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    27 апреля 2025, 00:48 • Новости дня
    Стало известно о восьми обстрелах ДНР украинскими войсками за сутки

    ВСУ восемь раз обстреляли ДНР, ранен мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате восьми обстрелов ДНР украинскими войсками на горловском направлении ранен один гражданский и поврежден объект гражданской инфраструктуры.

    Украинские войска за прошедшие сутки восемь раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики на горловском направлении, передает ТАСС. В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР уточнили, что был ранен один мирный житель, а также поврежден объект гражданской инфраструктуры.

    В сообщении ведомства говорится: «[Зафиксировано] восемь фактов вооруженных атак на горловском направлении. <…> Поступили сведения о ранении гражданского лица».

    Всего по территории республики противник выпустил 25 различных боеприпасов. Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщал, что двое жителей города Дзержинска, входящего в округ Горловка, пострадали в субботу в результате удара ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате артиллерийского обстрела Энергодара повреждены машины и окна жилых домов, однако пострадавших среди жителей не зафиксировано, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки регион подвергся массированным атакам беспилотников и обстрелам.

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    25 апреля 2025, 22:56 • Новости дня
    Белоусов проинспектировал группировку ВС России в Курской области

    Глава Минобороны Белоусов оценил результаты группировки ВС России в Курской области

    Белоусов проинспектировал группировку ВС России в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов посетил пункт управления войск в Курской области, где высоко оценил результаты военнослужащих и заслушал доклады командования по текущей обстановке, сообщило Министерство обороны России.

    Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск «Курск», где заслушал доклады командования по текущей обстановке и действиям подразделений, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Генерал-полковник Валерий Солодчук информировал главу военного ведомства о ходе выполнения боевых задач и действиях противника, вклинившегося на территорию региона.

    Андрей Белоусов подчеркнул высокую эффективность работы российских подразделений на данном направлении и отметил проявленные военнослужащими мужество, отвагу и героизм. По итогам визита министр вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки «Запад», заслушал доклады по обстановке и наградил военных за проявленный героизм орденами и медалями.

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    26 апреля 2025, 17:09 • Новости дня
    Медведев ознакомился с новейшими боеприпасами на полигоне Капустин Яр

    Tекст: Вера Басилая

    На полигоне Капустин Яр заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев изучил разработки современных средств поражения для артиллерии и беспилотных аппаратов.

    Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где ему представили новые отечественные артиллерийские боеприпасы, барражирующие боеприпасы и беспилотные летательные аппараты.

    Он ознакомился с работой перспективных средств поражения для реактивной и ствольной артиллерии, а также увидел пуски реактивных снарядов с повышенной защитой от помех и дальнобойных снарядов для российских артиллерийских систем, передает ТАСС.

    В ходе совещания на полигоне Медведев отметил, что вопрос роста потребности в подобных системах обсуждался недавно на заседании Военно-промышленной комиссии с участием Владимира Путина. После демонстрации новинок зампред Совбеза заявил о необходимости проанализировать достигнутые результаты и дальнейшие шаги по развитию вооружений.

    Ранее на полигоне Капустин Яр в Астраханской области состоялся успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса.

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    28 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили украинский кризис в телефонном разговоре

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России и госсекретарь США провели телефонные переговоры, основное внимание в которых было уделено украинскому кризису и перспективам диалога.

    Как сообщает РИА «Новости», телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Марко Рубио состоялся 27 апреля. В ходе беседы дипломаты продолжили обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, который в последнее время заметно активизировался.

    Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг украинского кризиса. В МИД РФ подчеркнули, что стороны уделили особое внимание предпосылкам к началу переговоров для согласования надежного и долгосрочного мира.

    Обсуждение проходило в развитие встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, состоявшейся 25 апреля. Помимо украинского вопроса, министр и госсекретарь также затронули ряд других международных проблем. В МИД сообщили, что стороны условились поддерживать контакты на всех уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США пытаются сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, Эксперты считают, что в Белом доме устали от стремлений Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине.

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    27 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Украина и США исключили возврат финансовой помощи из соглашения по недрам

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев согласовал с Вашингтоном исключение ранее предоставленной американской финансовой помощи из долговых обязательств нового соглашения по недрам.

    Как передает РИА «Новости», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достигнутых договоренностях с министром финансов США Скоттом Бессентом по соглашению о недрах. По его словам, американская помощь, предоставленная до подписания договора, не будет учитываться как долг по новому документу.

    Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона обозначила свои «красные линии», соглашение должно соответствовать европейским обязательствам Украины и не противоречить ее законодательству. Также премьер отметил, что документ подлежит ратификации Верховной радой.

    Он добавил, что Киев уже располагает подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов и предложил ввести специальную пошлину на импорт товаров из России, которая пойдет в фонд восстановления Украины.

    Ранее украинские СМИ утверждали, что проект соглашения с США предусматривал возврат всех средств, полученных Киевом в качестве помощи, и пересекал ранее согласованные «красные линии», затрагивая вопросы суверенитета и планов по вступлению в ЕС.

    В феврале подписание сделки по редкоземельным металлам сорвалось: во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Дональд Трамп публично выразил недовольство украинским лидером, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. После перепалки Зеленского попросили покинуть Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине, президент США пытался реализовать свой план урегулирования украинского конфликта, но вновь столкнулся с противодействием лидера киевского режима, а глава американского государства Дональд Трамп заявил, что вопрос о выходе США из переговоров по урегулированию на Украине стоит рассмотреть через две недели.

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    26 апреля 2025, 02:29 • Новости дня
    Вылетевший из Москвы самолет Уиткоффа приземлился в Омане

    После встречи с Путиным Уиткофф прилетел в Оман, самолет политика сел в Маскате

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропорту Маската приземлился бизнес-джет Bombardier Global 7500, вылетевший из столичного аэропорта Внуково после визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

    Самолет Bombardier Global 7500, который накануне вечером покинул Москву спецрейсом, совершил посадку в Маскате, столице Омана, передает ТАСС. Информацию о прилете воздушного судна подтвердили в аэропорту Маската, где уточнили, что речь идет именно о борте, прибывшем из Москвы.

    Ранее этот самолет вылетел из Форт-Лодердейла, штат Флорида, а затем приземлился в Москве. По данным агентства, в Кремле прошла трехчасовая встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Помощник главы государства Юрий Ушаков охарактеризовал беседу как «конструктивную и весьма полезную».

    Самолет покинул воздушное пространство России примерно через 50 минут после вылета из Москвы, после чего был взят под контроль латвийскими диспетчерами. Окончательная точка маршрута не раскрывалась, но онлайн-ресурсы по слежению за авиацией подтверждали информацию о движении судна и его американском происхождении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп назвал успешными переговоры, проведенные его спецпосланником Стивом Уиткоффом в Москве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что визит спецпосланника США является примером челночной дипломатии, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул положительную динамику в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

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    26 апреля 2025, 00:40 • Новости дня
    ВСУ выпустили 19 боеприпасов при обстрелах населенных пунктов ДНР

    ВСУ совершили 11 обстрелов ДНР, ранены трое мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки украинские войска атаковали Горловское, Ясиноватское и Светлодарское направления, пострадали трое мирных жителей, повреждены четыре дома.

    За минувшие сутки украинские войска совершили 11 обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС.

    При вооруженных атаках было выпущено 19 боеприпасов различного типа. Девять обстрелов пришлись на горловское направление, еще по одному – на ясиноватском и светлодарском направлениях.

    В результате атак поступили сведения о ранении троих мирных жителей. Также было повреждено четыре жилых дома на территории республики.

    В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР подчеркнули, что продолжают фиксировать новые факты обстрелов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак дронов на семь приграничных населенных пунктов Белгородской области повреждены жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты, при этом пострадавших среди жителей нет, а в больнице скончалась тяжело раненная во время обстрела Лисичанска одна из девочек-близняшек, несмотря на усилия врачей.

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    26 апреля 2025, 23:15 • Новости дня
    Портреты участников СВО решили разместить на стендах в Курской области

    Стало известно о размещении портретов героев СВО на стендах региона

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти региона подготовили размещение фотографий участников спецоперации на информационных стендах для сохранения памяти о героях.

    Портреты участников специальной военной операции будут размещены на различных стендах по всей территории Курской области, передает ТАСС.

    По словам врио губернатора Александра Хинштейна, такое решение приняли для того, чтобы как можно больше людей могли видеть лица, улыбки и глаза участников СВО. Хинштейн отметил, что выставка портретов уже прошла в библиотеке имени Николая Асеева, где также представили памятные монеты, макеты военной техники и экспонаты времен войны.

    К Всероссийской акции «Библионочь» в Курской области присоединились более 300 библиотек. Акция совпала с днем освобождения Курской области от ВСУ, что, по мнению Хинштейна, символично. Он призвал молодежь помнить о цене освобождения и героизме земляков, а также не забывать усилия тех, кто приблизил победу.

    В рамках мероприятий все желающие могли принять участие в акции «Письмо солдату», написать бойцам пожелания и слова благодарности. Посетители попробовали гречневую кашу, познакомились с особенностями полевого быта, увидели выставку газет прошлого века и ознакомились с классической литературой о военных событиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курская область была полностью освобождена, формирования противника разгромили, а последнее занятое украинскими войсками село Горналь зачистили; начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о заслугах военнослужащих КНДР; группировка войск «Север» завершила разгром формирований ВСУ, а остатки подразделений ВСУ выдавили за пределы границы.

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    26 апреля 2025, 23:38 • Новости дня
    Три украинских беспилотника уничтожены ПВО над Брянской областью

    Вечером 26 апреля системы ПВО ликвидировали три самолетных БПЛА, атаковавших воздушное пространство Брянской области, разрушений и пострадавших не зафиксировано.

    Об уничтожении трех украинских беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью вечером 26 апреля сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС. В военном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 22:30 по московскому времени, когда дежурные средства ПВО ликвидировали цели.

    Губернатор региона Александр Богомаз заявил в своем телеграм-канале, что жертв и разрушений в результате атаки не зафиксировано. По словам главы области, на местах происшествий продолжают работать оперативные и экстренные службы.

    Богомаз выразил благодарность подразделениям ПВО за профессиональные действия по обеспечению безопасности жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Крыма, а в утренние часы силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Крымом.

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    26 апреля 2025, 04:08 • Новости дня
    Пожарные при тушении храма «Новый Иерусалим» подверглись атаке дронов

    Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» полностью выгорел после обстрела ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Во врем тушени пожара в храмовом комплексе «Новый Иерусалим» в Белгородской области сотрудники МЧС столкнулись с атакой дронов «Баба-яга» со стороны ВСУ.

    Пожарные прибыли на место возгорания комплекса «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Белгородской области вечером 24 апреля, когда строения уже горели после сброса взрывных устройств ВСУ, передает ТАСС. Группировка войск «Север» сообщила, что пожарные подверглись атаке дронов «Баба-яга», однако успели укрыться.

    Из-за продолжающихся атак украинских дронов дальнейшая борьба с огнем и спасение икон оказались невозможны – храмовый комплекс полностью выгорел. По информации военных, к концу дня 25 апреля все попытки начать работы по спасению святынь были прекращены из-за угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ.

    В группировке уточнили, что работы по разбору завалов и спасению оставшихся ценностей начнутся немедленно после стабилизации обстановки и прекращения атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак дронов на семь приграничных населенных пунктов Белгородской области были повреждены жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты, однако среди жителей никто не пострадал, после ночной атаки дронов на храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в Валуйском округе уцелела только небольшая часовня Божией Матери, а сам храмовый комплекс полностью сгорел из-за пожара, вызванного атакой со стороны вооруженных сил Украины.

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    25 апреля 2025, 13:07 • Новости дня
    Российские военные получили современные детекторы для обнаружения дронов

    Tекст: Александра Юдина

    Современные устройства для поиска вражеских беспилотников поступили российским военнослужащим в зону спецоперации, сообщил военкор Станислав Обищенко.

    Военкор назвал новые детекторы «крутейшей разработкой», позволяющей оперативно выявлять угрозу с воздуха и заметно усиливающей защиту бойцов ВС РФ, передает радио Sputnik.

    По его словам, эти комплексы дают военнослужащим значительное преимущество, поскольку могут своевременно оповещать о приближении вражеских дронов и тем самым повышают безопасность российских позиций на передовой.

    Точные технические характеристики новых систем не раскрываются.

    Ранее полпред президента РФ Артем Жога передал военнослужащим в Курской области беспилотники и детекторы дронов, а также планирует доставить новогодние подарки детям региона.

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    28 апреля 2025, 03:07 • Новости дня
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области

    Ким Чен Ын сообщил о памятнике в Пхеньяне участникам операции КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

    Заявление Ким Чен Ына о героизме бойцов КНДР, участвовавших в освобождении Курской области от украинских формирований, опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

    Лидер республики подчеркнул, что эти военные боролись за справедливость и стали «представителями чести Родины». Он отметил: «Все они, кто боролся за справедливость, – герои и представители чести Родины».

    В Центральном военном комитете Трудовой партии Кореи сообщили, что бойцы КНДР проявили массовый героизм и высокий боевой дух, внеся важный вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение российской территории. В комитете добавили, что завершение операции подтвердило стратегический союз между двумя странами.

    ЦТАК уточнило, что Ким Чен Ын расценил участие КНДР как священную миссию для укрепления дружбы с Россией и защиты чести своей страны. По его решению, ситуация соответствовала статье 4 Договора о стратегическом партнерстве, и он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными.

    Также Ким Чен Ын сообщил о намерении в ближайшее время установить памятник корейским бойцам, участвовавшим в операции, в Пхеньяне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР направила войска в Россию согласно действующему соглашению о стратегическом партнерстве между двумя странами, бойцы КНДР зарекомендовали себя в боях в российском приграничье, но не будут продолжать участие в боевых действиях на территории ДНР, а военно-морской флот КНДР недавно пополнился новым эсминцем класса «Чвэ Хен».

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    25 апреля 2025, 13:14 • Новости дня
    Soir: Минобороны Бельгии ожидает поставок F-35 от США к октябрю

    Передача Украине старых F-16 из Бельгии сдвигается из-за новых поставок Брюсселю из США

    Tекст: Ирма Каплан

    Поставки старых F-16 из Бельгии на Украину сдвигаются из-за новых истребителей F-35, которые Брюсселю пообещали в США к октябрю, пишет газета Soir.

    Первые истребители F-35 поступят в Бельгию из США к октябрю текущего года, при том, что  поставки 34 заказанных Брюсселем самолетов планировались еще в 2022 году, пишет газета Soir со ссылкой на минобороны страны.

    Бельгия ранее обещала Украине передавать ей снимаемые с вооружения самолеты F-16, как только королевство получит первые F-35. Предполагалось, что Киев получит два старых бельгийских F-16 в декабре 2024 года, но эти сроки сместились на март 2025 года, а теперь – на октябрь–ноябрь, уточняет ТАСС.

    У королевства в распоряжении 54 истребителя F-16, причем сколько из них пригодны для эксплуатации не известно. После получения ранее означенной партии истребителей, власти страны допускают дополнительный заказ на 11 машин F-35 для дальнейшего усиления армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская корпорация Lockheed Martin намерена модернизировать истребители F-35, используя наработки для перспективных самолетов шестого поколения, включая новые стелс-технологии.

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    Зачем США хотят завладеть украинской трубой

    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности

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    Европу прогнали с похоронных переговоров по Украине

    Во время переговоров с Владимиром Зеленским в Ватикане Дональд Трамп отстранил от участия в беседе президента Франции Эммануэля Макрона. Как отмечают эксперты, глава Белого дома устал от стремления Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине. Как встреча в Риме повлияла на ход мирных переговоров? Подробности

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    Разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения

    Курская область полностью освобождена, формирования противника разгромлены. В субботу было зачищено от ВСУ последнее занятое украинскими войсками село Горналь. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, который также отметил заслуги военнослужащих КНДР. Как освобождение Курской области скажется на дальнейшем ходе спецоперации? Подробности

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    Литовцев поголовно превращают в потенциальных солдат

    Власти Литвы планомерно ведут к превращению своего государства в единый вооруженный лагерь. Литовскому правительству мало того, что оно радикально расширило численность ежегодного призыва. Поставлена задача прогнать литовцев через курсы «сопротивления», в ходе которых их учат выживать в зоне боевых действий и чинить помехи «оккупантам». При этом сами литовцы большой радости по этому поводу не испытывают. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Мировое правительство» определилось насчет женщин

      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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