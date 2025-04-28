АПЛ «Красноярск» поразил цель на Камчатке ракетой «Калибр»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, атомный подводный крейсер «Красноярск» Тихоокеанского флота поразил береговую цель на камчатском полигоне Кура с дальности более 1100 километров. В Минобороны сообщили, что пуск был совершен после скрытного перехода подлодки в назначенный район Тихого океана.

На втором этапе маневров «Красноярск» провел поиск субмарины условного противника и поразил имитированную подводную цель ракетой-торпедой противолодочного комплекса. Объективный контроль подтвердил точность поражения.

Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев выразил благодарность экипажу за слаженную работу на учениях. Безопасность района стрельб обеспечили корабли и суда группировки Войск и сил на северо-востоке страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», которая ознаменовала их принятие в состав Военно-морского флота России, эти атомные подводные лодки усилят Тихоокеанский флот, а ранее Военно-морскому флоту были переданы атомные подводные лодки «Александр III» и «Красноярск».