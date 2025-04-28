Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.6 комментариев
АПЛ «Красноярск» поразил цель на Камчатке ракетой «Калибр»
В ходе учений в Тихом океане атомная подлодка «Красноярск» выполнила пуск ракеты «Калибр» по береговой цели на Камчатке с расстояния свыше 1100 км.
Как передает ТАСС, атомный подводный крейсер «Красноярск» Тихоокеанского флота поразил береговую цель на камчатском полигоне Кура с дальности более 1100 километров. В Минобороны сообщили, что пуск был совершен после скрытного перехода подлодки в назначенный район Тихого океана.
На втором этапе маневров «Красноярск» провел поиск субмарины условного противника и поразил имитированную подводную цель ракетой-торпедой противолодочного комплекса. Объективный контроль подтвердил точность поражения.
Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев выразил благодарность экипажу за слаженную работу на учениях. Безопасность района стрельб обеспечили корабли и суда группировки Войск и сил на северо-востоке страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», которая ознаменовала их принятие в состав Военно-морского флота России, эти атомные подводные лодки усилят Тихоокеанский флот, а ранее Военно-морскому флоту были переданы атомные подводные лодки «Александр III» и «Красноярск».