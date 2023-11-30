Эксперт: Подлодки «Красноярск» и «Александр III» усилят Тихоокеанский флот России

Капитан I ранга Дандыкин: Россия оснащает свой Тихоокеанский флот современными АПЛ четвертого поколения

Tекст: Илья Абрамов

«Появление новых атомных подводных лодок – это существенное усиление российского ВМФ и нашей ядерной триады. Субмарины будут проходить службу в Вилючинске на Камчатке и войдут в состав Тихоокеанского флота, пополнив его парк современных АПЛ», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

«Красноярск» и «Александр III» относятся к четвертому поколению. У них более совершенная система управления, что позволяет снизить количество экипажа на борту. Также АПЛ меньше шумят, обладают высокой маневренностью и способны погружаться на большую глубину. Кроме того, у таких субмарин лучше живучесть за счет двухкорпусной конструкции», – отмечает собеседник.

«Стратегическая АПЛ «Александр III» будет частью нашей ядерной триады, так как способна нести на борту 16 ракет «Булава» с разделяемыми боеголовками. Многоцелевая подводная лодка «Красноярск» имеет более широкий спектр задач. Ее можно оснастить «Ониксами» и «Калибрами» для ударов по наземным и надводным целям. Также обе субмарины вооружены торпедами для собственной защиты», – резюмировал Дандыкин.

Ранее были подписаны документы о передаче Военно-морскому флоту России двух атомных подводных лодок – стратегической АПЛ «Александр III» и многоцелевой АПЛ «Красноярск». Пока что ракетоносцы переданы «технически», а принятыми в боевой состав ВМФ они будут считаться после официальной церемонии поднятия Андреевского флага, которая пройдет после 10 декабря.

В конце декабря 2022 года в Северодвинске подводный крейсер модернизированной серии проекта 955А («Борей-А») «Император Александр III» был спущен на воду. В ноябре новая АПЛ успешно выполнила пуск ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону на Камчатке.

В июне 2022 года в Белом море были проведены заводские ходовые испытания второй серийной многоцелевой атомной подводной лодки проекта 885М «Красноярск». В октябре в ходе испытаний она выполнила пуски крылатой ракеты «Калибр-ПЛ» и сверхзвуковой ракеты «Оникс».

Напомним, «Александр III» – седьмая субмарина в серии проекта «Борей»/«Борей-А», «Красноярск» – четвертая в серии «Ясень»/«Ясень-М».

Накануне атомный подводный крейсер «Архангельск» проекта «Ясень-М» был выведен из эллинга в Северодвинске на входящем в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) предприятии «Севмаш». Церемония стала итогом завершения стапельного периода создания субмарины.