АПЛ «Красноярск» выполнила пуски ракет «Калибр» и «Оникс»

Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.22 комментария
Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.22 комментария
Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».5 комментариев
Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
Глава ДНР Пушилин освободил мэра Мариуполя Моргуна от занимаемой должности
Другим указом Пушилина Моргун назначен временно исполняющим обязанности главы Мариуполя до тех пор, пока не будет избран новый глава администрации, передает ТАСС.
Олег Моргун занимал пост мэра Мариуполя с 23 января 2023 года. Он родился в Винницкой области, до 2014 года жил в Мариуполе, некоторое время руководил городским управлением милиции. Позже Моргун участвовал в формировании местных органов власти в ДНР, в том числе возглавлял город Ясиноватая. С 2015 года был главой Новоазовского района республики.
В феврале на Украине завели дело против мэра Мариуполя и сотрудников полиции ДНР.
Солист украинской группы «Пошлая Молли» Тимошенко посоветовал полякам выучить русский и «вступить в Российскую империю»
Тимошенко заявил, что в Польше его раздражает польский язык, он отметил, что не понимает, зачем говорить на нем, передает телеканал 360.
«Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», – сказал солист.
Журналист Цаплиенко: Помощник главкома Залужного Частяков подорвался на подаренной коллегой гранате, приняв ее за рюмку
По данным источников журналиста, гранаты входили в «подарочный набор», который на день рождения ему подарил коллега – полковник Тимченко, сообщили украинские СМИ.
По их данным, Тимченко уже дал показания, сообщив, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски и шесть боевых гранат. Это подтвердили три свидетеля, при которых полковник вручал подарок. Согласно их показаниям, Тимченко даже сказал Частякову: «Тебя удивить тяжело – поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски».
Источники журналиста предполагают, что Частяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие. И что это не гранаты, а «рюмки специфической формы».
Источники также сообщили, что две аналогичные гранаты найдены у Тимченко.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника Геннадия Частякова в результате взрыва спрятанного в подарке неизвестного устройства.
Советник главы ДНР Ян Гагин назвал гибель Частякова «сообщением» для главкома ВСУ Валерия Залужного от президента Украины Владимира Зеленского.
Haberler: Фидан уклонился от объятий Блинкена на встрече в Анкаре
В ходе встречи в Анкаре Блинкен пожал руку Фидану и попытался обнять его, но турецкий министр «мастерски парировал это движение», пишет Haberler, передает ТАСС.
Переговоры Фидана и Блинкена прошли в понедельник, они шли около двух с половиной часов. По данным турецкой прессы, госсекретарю США оказали «холодный» прием, в аэропорту его не встречал никто из высшего руководства страны.
Англосаксы «буквально подталкивают» Ближний Восток к большой войне, заявил министр на марафоне общества «Знание», передает ТАСС.
Он добавил, что подобные тенденции проявляются на Украине, в Ираке, Ливии и Сирии. Другая сторона подобных действий – всплеск терроризма, экстремизма, разрушенные семьи и миллионные потоки беженцев.
Методы Вашингтона и его союзников – сеяние хаоса в разных регионах, раздора между народами и странами, обострение межнациональных и межрелигиозных противоречий.
Запад привык решать свои проблемы за счет других, за счет эксплуатации чужих ресурсов, заключил Лавров.
Также министр указывал на готовность России к прагматичному диалогу с Западом, если эти страны на деле будут учитывать российские интересы.
Лавров: Россия готова к диалогу с Западом при учете российских интересов
«Мы сохраняем при этом открытость и к прагматичному диалогу с западными странами, если они проявят готовность на деле, а не на словах учитывать наши интересы и взаимодействовать на основе взаимной выгоды и взаимного уважения», – сказал он, передает ТАСС.
По мнению Лаврова, Запад, может быть, рано или поздно осознает бесперспективность нынешнего антироссийского курса. Но этот вопрос следует задавать нынешнему поколению руководителей прежде всего европейских стран, утративших стратегическое видение и слепо следующих в кильватере пагубной американской линии, полагает он.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что обострение на Ближнем Востоке было спровоцировано именно политикой США.
Шац заявил, что обеспечивает израильских военнослужащих обмундированием, палатками, дронами и прочим, пишет «Царьград».
В октябре 2022 года Шац вместе с музыкантом Андреем Макаревичем пытался оспорить решение Минюста о присвоении статуса иностранных агентов.
Весной Шаца задержали на Бали перед концертом на 8 марта.
Ранее другой иноагент и юморист Максим Галкин заявил, что он и его семья проснулись в день начала операции ХАМАС от гудков сирен. Он выразил соболезнования всем, кто пострадал из-за атаки палестинского движения и отметил, что вместе со своей супругой Аллой Пугачевой гордится, что имеет отношение к Израилю, и пошел бы защищать эту страну и воевать против ХАМАС, если бы имел основания служить в армии Израиля.
Захарова: Москва указала послу Израиля на неприемлемость заявлений представителей страны о России
Захарова сообщила об этом в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.
Ранее посол еврейского государства в Москве Александр Бен Цви заявил, что в отношениях между Израилем и Россией не произошло сильных изменений после обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Опытный образец сначала будет работать как летающая лаборатория, в ходе полетов планируется установить, на каком этапе этот тип самолета можно использовать для государственных специальных перевозок, сказал Мантуров, передает РИА «Новости».
Сейчас для этих целей используется Ил-96-300.
Также в ходе полетов планируется установить пригодность новой модификации для грузовых перевозок.
Напомним, 1 ноября модернизированный четырехдвигательный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил первый полет.
Силовики задержали замминистра внутренних дел Дагестана
Согласно сообщению источника ТАСС, задержан замминистра внутренних дел республики Руфат Исмаилов, у него дома и на работе начались обыски.
В данный момент причина задержания уточняется.
Как указано на официальном сайте МВД по Дагестану, Исмаилов занимал должность начальника следственного управления ведомства.
Он в своем блоге сообщил, что «откололся» от страны в День народного единства, и пошутил, что это «судьба диссидента», передает РИА «Новости».
Напомним, лишенный сана протодиакон Кураев решил уехать из России в Чехию. Источник в РПЦ отметил, что эти планы бывшего священнослужителя были «во многом предсказуемы».
Финляндия сообщила о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе
В ведомстве сообщили, что компания провела переговоры с финскими ведомствами о ремонте поврежденного кабеля, который проходит через экономическую зону Финляндии, передает РИА «Новости».
Российская сторона еще 12 октября сообщала Хельсинки о выходе кабеля из строя и заявляла о намерении осуществить ремонтные работы на месте, однако по просьбе финской стороны работы отложили из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector. Власти Финляндии сообщали, что газопровод, как и кабель, повреждены в результате внешнего воздействия.
Кабель связи «Балтика» длиной около 1 тыс. километров проходит между Петербургом и Калининградом.
В ролике запечатлено, как к линии фронта перебрасываются подкрепления ВСУ, две американских БМП в ролике движутся через поле к лесополосе, передает РИА «Новости».
В одну из машин попала противотанковая ракета, вторую подбили через несколько метров от первой.
До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские военные артиллерийским огнем поразили позицию украинской стороны на Ореховском направлении. По его словам, на участке Работино – Вербовое велась ротация украинских боевиков.
Ранее Минобороны обнародовало видео, где командир отделения ПТУРов сержант Юрий Щербаков, получивший звание Героя России, сорвал наступление украинских военных.
Ученые ИЦиГ СО РАН начали внедрять в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру, которая называется мискантус
Согласно данным Института цитологии и генетики СО РАН, с одного гектара плантаций этого растения можно получать в среднем до четырех тонн целлюлозы, для использования в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Получить такое же количество целлюлозы из древесины – технологически гораздо сложнее и, соответственно, дороже, передает РИА «Новости».
По словам ученых, в настоящее время в нашей стране формируется сеть предприятий по производству и переработке этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу. Запущен и работает опытный завод в Московской области, определена площадка в Новосибирской области, достигнута договоренность о создании завода в Калининградской области.
Мискантус – это род многолетних (продолжительностью жизни до 30 лет), травянистых растений, в дикой природе встречающихся в Австралии, Азии и Африке. В России на юге Приморского края произрастает вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis), распространенный также в Китае, Корее и Японии.
Напомним, в мае стало известно, что российские ученые разработали новую технологию производства целлюлозы для подгузников.
Так она прокомментировала обвинения Тбилиси в адрес российских военных о смертельном ранении накануне в приграничье с Южной Осетии жителя села Кирбали Горийского муниципалитета Тамаза Гинтури.
«Никто не верит в Грузии в возможность совместного будущего с Россией», – сказала она.
По словам Саломе Зурабишвили, «единственный ответ – это мирная жизнь Грузии в мирной Европе».
«Иной перспективы у Грузии нет, – заявила президент. – Мы должны быть в единой европейской семье».
Российские пограничники охраняют границу Южной Осетии после войны–2008, в республике на основании двусторонних соглашений находятся российские военные. По рассказам односельчан, Тамаз Гинтури с другим жителем Кирбали направился в близлежащую церковь и был застрелен по пути домой. Находившийся с ним Леван Дотиашвили задержан и доставлен в Южную Осетию.
Нарушители границы Южной Осетии оказали сопротивление при задержании, предприняв попытку наезда автомобилем на пограничников; огонь, в результате которого погиб гражданин Грузии, был открыт по автомобилю, сообщили в пресс-службе комитета госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.