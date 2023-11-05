Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.7 комментариев
АПЛ «Император Александр III» выполнила испытательный пуск «Булавы»
АПЛ «Император Александр III» успешно выполнила пуск ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону на Камчатке
Новая атомная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» успешно выполнила пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка, сообщило Минобороны России.
Ведомство сообщило, что ракетная стрельба была осуществлена в «штатном режиме из подводного положения», а «головные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район». Пуск МБР стал последним пунктом государственных испытаний, далее ожидается принятие решения о приеме атомного ракетного подводного крейсера в состав ВМФ, передает ТАСС.
В конце декабря 2022 года в Северодвинске подводный крейсер модернизированной серии проекта 955А («Борей-А») «Император Александр III» был спущен на воду. «Император Александр III» – седьмой ракетоносец этой серии.