Создание подводного флота возвращается к темпам советского времени

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29 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 22:45  |  vz.ru
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«Нелегитимные, абсолютно абсурдные меры». Такими словами представитель Кремля Дмитрий Песков описал «так называемый потолок цен» на российскую нефть, введенный Евросоюзом. В ответ указом президента России поставка нефти на данных условиях сделана невозможной. По каким правилам будут продаваться российская нефть и нефтепродукты? Подробности...
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Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

Граф Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат с репутацией прагматика Robert Michael/Imago/Global Look Press
Новым послом ФРГ в России, скорее всего, станет граф Александр Ламбсдорф – аристократ и политик с репутацией реалиста. Род Ламбсдорфов, который в свое время служил Российской империи, дал современной Германии немало дипломатов. О чем сегодня может свидетельствовать назначение Александра Ламбсдорфа послом в Москве? Подробности...
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Как советские граждане оплатили победу над Гитлером

Танки, бронемашины, самолеты – советские граждане нередко из своего кармана скидывались на создание новой военной техники Анатолий Гаранин/РИА Новости
29 декабря 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета (ПВС) СССР «О военном налоге», ставший одним из важнейших экономических документов военного времени. В том числе с помощью данного механизма победу над Гитлером в буквальном смысле оплатил весь советский народ. Практически все население СССР несло на себе бремя военных расходов, в полной мере оплачивая оборону своей страны. Подробности...
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Ради армии Киев отбирает у украинцев последнее

Украинская армия требует все больше жертв от украинского народа EyePress News/Reuters
Киевскому режиму оказалось мало тех миллиардов долларов и поставок оружия, которые ему выделяют на Западе. Рядовых украинцев и владельцев бизнеса хотят заставить еще больше скинуться на нужды украинских вооруженных сил. Раньше это было, скорее, добровольно, теперь же речь идет о принудительных мерах. Как это будет выглядеть и о каких суммах идет речь? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
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Старый мировой порядок умер

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас страны Запада превращают себя в военный лагерь, противостоящий остальному человечеству. Единственный инструмент, оставшийся в 2022 году у США и Европы – это принуждение и запугивание. Подробности...

Чем важна Черниговщина для России и русских

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Новые территории – это не только активы и инфраструктура, но в первую очередь люди. Их исторический опыт – важнейший фактор, что предопределит вашу политику на этих территориях на десятилетия вперед. Черниговская область тысячу лет находилась в зоне русских интересов. Что мы можем ждать в случае, если обретем ее вновь? Подробности...
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России надо разнообразить «информационную географию»

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Наши основные партнеры сегодня находятся явно не на Западе, и им необходимо уделить должное внимание. А на самом Западе роль опасных вредителей могут играть отнюдь не те, кого мы привыкли таковыми считать в силу больших размеров страны. Подробности...
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

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    Создание подводного флота возвращается к темпам советского времени

    Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» стал новогодним подарком для ВМФ России
    		   29 декабря 2022, 21:45
    Фото: Пресс-служба "Севмаш"/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков,
    Евгений Поздняков

    ВМФ пополнился сразу тремя боевыми кораблями, в том числе атомным подводным крейсером «Генералиссимус Суворов». Эта подлодка модернизированной серии проекта 955А («Борей-А»). Одновременно в Северодвинске спущен на воду подводный крейсер этой же серии «Император Александр III». Во сколько обошлось стране создание этих кораблей и почему это было критически необходимым?

    В четверг судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передали ВМФ России атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». Одновременно с поднятием флага на кораблях в Северодвинске спустили на воду атомный подводный крейсер «Император Александр III». В торжественной церемонии участвовал президент России Владимир Путин.

    Путин подчеркнул, что новейшие российские атомные подводные крейсеры не имеют аналогов в мире, и отметил вклад в их создание конструкторского бюро «Рубин» и завода «Севмаш». Президент поблагодарил разработчиков и строителей кораблей и также пожелал удачи военным морякам, выразив уверенность, что они с честью выполнят долг служения Отечеству. Путин также анонсировал строительство четырех новых подлодок.

    «Генералиссимус Суворов» – третий корабль модернизированной серии (проект 955А «Борей-А»), которая в ближайшие десятилетия станет основой морской составляющей ядерной триады России. Этот ракетный подводный крейсер стратегического назначения зачислен в состав 25-й дивизии подводных сил Тихоокеанского флота. Первые два корабля этой серии – К-549 «Князь Владимир» и К-552 «Князь Олег» – были приняты российским флотом в 2020 и 2021 годах. Каждая такая подлодка способна нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

    Сейчас в России строится еще четыре лодки проекта 955А. «Император Александр III» – седьмой ракетоносец этой серии. Испытания подводного крейсера должны начаться в июне следующего года. Согласно ранее заявленным планам, «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III» будут выполнять задачи по стратегическому сдерживанию и защите рубежей России на Тихом океане.

     

    Работа по графику – хороший признак

    Как подчеркнул глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, серийные корабли для ВМФ производятся в строгом соответствии с графиком и заложенным бюджетом. «Много было потрачено сил проектантов и кораблестроителей. Глядя на все происходящее за последние несколько лет, мы должны констатировать, что потенциал всех отраслей промышленности, которые вовлечены в строительство этих ракетоносцев, восстановлен. Можно сказать, до советского уровня. Мы набрали темп, который позволяет уверенно выполнить гособоронзаказ», – заявил глава ОСК.

    Передача атомного подводного крейсера «Генералиссимус Суворов» и спуск на воду еще одного говорят о том, что после кризиса 90-х годов технологии отработаны, подлодки сдаются по графику – и создается задел на будущее, согласился в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров.

    «Нарезка металла, изготовление электронной начинки и ракет – все это идет по плану и означает, что военно-морская кооперация работает стабильно. То, что подлодки сдают «под елочку» – это традиция еще с советских времен, когда нужно было под конец года поощрить рабочий класс премиями», – рассказал эксперт.

    Экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев также с удовлетворением отмечает, что «завершение строительства кораблей идет по графику». «Действительно, в 90-е годы из-за экономических проблем в стране создание подобных проектов часто становилось делом крайне трудным, однако на сегодняшний день это не так. Согласно изначальным планам, завершение работ планировалось именно в декабре», – подчеркивает адмирал Валуев.

    Спуск на воду «Александра III» означает, что место на стапеле освободилось и «в ближайшее время возможно объявление о закладке новой атомной подводной лодки стратегического назначения», ожидает капитан 1-го ранга запаса Гундаров. По его оценке, высокая цена субмарины оправдана (по неофициальным данным, стоимость одной такой подлодки превышает 23 млрд рублей).

    «Все, что сделано хорошо – должно стоить дорого. Нельзя экономить на защите стратегических интересов государства, – подчеркивает Гундаров. – Сколько потребуется, столько и дадут на строительство ракетоносцев. Но у нас цены, несопоставимые с американскими подводными лодками».

    Действительно, как в 2017 году отмечал Forbes, стоимость подлодки американского проекта SSBN (X), которые планируется принять на вооружение к 2030 году, оценивается в 4 млрд долларов (288 млрд рублей по нынешнему курсу).

    Сколько нужно крейсеров

    Главное, подчеркивают эксперты – польза, которую принесет принятие новых подводных крейсеров на вооружение. Гундаров отмечает, что в любое время в море должна быть хотя бы одна подлодка, способная нанести ракетный ядерный удар по территории вероятного противника.

    «Второй ракетоносец должен находиться на боевом дежурстве в месте своего постоянного базирования, но тоже быть готовым к применению оружия. Исходя из этого составляется план строительства подводных лодок, гарантирующих надежное поражение стратегических объектов на территории противника», – пояснил военный эксперт.

    Одновременно, указывает Гундаров, должна быть обеспечена боевая устойчивость ракетоносцев, их защита от слежения подводными лодками противника.

    Она, по словам собеседника, включает в себя развертывание в Северном Ледовитом океане и Северной Атлантике противолодочных атомных подводных лодок проекта «Ясень» и более старых. «Чем больше будет ракетных крейсеров, тем лучше для нас. У США сейчас таких около 30, а у нас – меньше десяти. Поэтому надо строить новые», – уверен эксперт.

    В чем преимущество проекта «Борей-А»

    Атомные подводные крейсера «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III» относятся к одному и тому же проекту – «Борей-А», доработанному варианту подлодок проекта «Борей». Принципиальные отличия «Бореев-А» от «Бореев» – прежде всего в электронной начинке, при том что ракетное оснащение остается прежним. Кроме того, подверглась изменениям рубка, горизонтальные рули и киль, который стал цельноповоротным.

    «Борей-А» стал еще менее шумным, чем лодки базового проекта «Борей». Как отмечали «Известия», более совершенное гидроакустическое оборудование и торпедное вооружение позволяют не только обороняться от вражеских подводных лодок, но и вступать в дуэльные поединки почти на равных.

    Адмирал Валуев также подчеркивает, что «стратегические подводные лодки обладают огромной скрытностью». «Выходя, они занимают охраняемую или маскировочную позицию, после чего становятся готовыми к выполнению масштабных задач. Достаточно сказать, что одной ракетой данные аппараты способны поразить несколько городов. Учитывая, что подлодок несколько, можно сказать о существенном повышении боеготовности страны», – считает собеседник.

    Гундаров в свою очередь напомнил, что развернутые на подлодках типа «Борей-А» межконтинентальные баллистические ракеты «Булава» обладают дальностью полета порядка восьми тысяч километров и помимо боевых блоков оснащены средствами преодоления противоракетной обороны и ложных целей.

    «Скорее всего дальнейшее развитие будет происходить по увеличению массы и габаритов ракет. Водоизмещение «Бореев-А» позволяет заменить на них комплексы «Булава» более тяжелыми, которые несомненно появятся вслед за сухопутным комплексом «Сармат». Тот же Ракетный государственный центр имени Макеева может сделать новые баллистические межконтинентальные ракеты подводных лодок. Ракеты следующего поколения будут большей дальности и смогут нести больше полезной нагрузки», – прогнозирует Гундаров.

     
     
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