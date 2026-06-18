Суд в Москве приговорил поджигателя автомобилей к 17 годам

Москвич получил 17 лет колонии за поджоги автомобилей по заданию ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 21-летнему жителю Мурома Роману Тарасову, признанному виновным в совершении диверсий по заданию украинских спецслужб, передает ТАСС.

Молодого человека осудили за поджог двух автомобилей и покушение на уничтожение еще одного транспортного средства.

«Назначить Тарасову Роману Александровичу наказание в виде 17 лет, из которых первые четыре года в тюрьме, а оставшуюся часть в колонии строгого режима, с ограничением свободы два года», – огласил решение судья.

Суд квалифицировал действия Тарасова как два теракта и одно покушение на теракт. В срок отбывания наказания зачтено время, проведенное им под стражей с сентября 2025 года. Кроме того, в доход государства конфискованы две экшн-камеры, фотоловушка и мобильный телефон осужденного.

По искам потерпевших суд обязал Тарасова выплатить компенсации в размере 1,43 млн и 737 тыс. рублей за поврежденные машины.

Известно, что до задержания он жил в палатке в столичном парке Покровское-Стрешнево, а за поджоги ему обещали 70 тыс. рублей, которые он так и не получил. Защита намерена обжаловать приговор.

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