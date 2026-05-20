Жителей Забайкалья осудили за поджоги электровозов по указке Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жителям Забайкальского края Вячеславу Белокрылову и Вячеславу Лоскутову за государственную измену, совершение террористических актов и ряд других преступлений, передает РИА «Новости». Лоскутов получил 26 лет лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима, также ему назначено ограничение свободы на два года и штраф в 110 тыс. рублей. Белокрылову назначено 17 лет и шесть месяцев лишения свободы с аналогичным порядком отбывания, ограничением свободы на два года.

Суд также постановил конфисковать у Лоскутова 214 тыс. рублей и у Белокрылова 67 тыс. рублей – суммы, эквивалентные полученному за преступления вознаграждению. В ходе разбирательства установлено, что осужденные, ранее судимые, осенью 2024 года вступили в контакт с представителем спецслужб Украины через интернет-мессенджер. Им было предложено за деньги совершать поджоги объектов транспортной инфраструктуры в Забайкалье.

Лоскутов и Белокрылов согласились на это предложение и 28 ноября 2024 года совершили поджог электровоза на станции в Чите, получив вознаграждение в криптовалюте. В январе 2025 года они предприняли попытку поджечь еще один электровоз, а 4 февраля Лоскутов вновь совершил поджог по указанию куратора, за что получил новое вознаграждение. Также они готовили поджог вертолета на военном аэродроме, и Лоскутов планировал еще один теракт на объекте инфраструктуры.

Как сообщили в УФСБ России по Забайкальскому краю, оба осужденных – местные жители 2000 и 2002 года рождения, на момент преступлений были безработными, один из них являлся отчисленным студентом. Их задержали сотрудники УФСБ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Апелляционный военный суд утвердил приговор диверсанту из Иркутской области за поджоги базовых сотовых станций.

В марте суд приговорил жителя Хабаровска к 19 годам лишения свободы за уничтожение телекоммуникационного оборудования.

В конце февраля Воронежский областной суд вынес обвинительный приговор троим фигурантам дела о диверсиях на железнодорожном транспорте.