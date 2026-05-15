Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.0 комментариев
СК признал потерпевшими свыше 87 тыс. жителей Курской области
Статус пострадавших в результате нападения украинских вооруженных формирований на приграничные районы Курской области получили десятки тысяч мирных граждан, сообщил руководитель Главного военного следственного управления СК Константин Корпусов.
В рамках фиксации преступлений украинской армии следователи провели масштабную работу с населением, пояснил Корпусов, передает ТАСС.
«Допрошены свыше 206 тыс. человек, признаны потерпевшими более 87 тыс. человек», – сообщил глава ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военные следователи завершили расследование свыше 300 уголовных дел о вторжении в Курскую область.
Глава СК Александр Бастрыкин в августе 2025 года сообщал, что в результате атаки украинских войск на регион погиб 331 человек.