Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
Путин сообщил о резком росте турпотока в Юго-Восточную Азию
Популярность азиатских курортов среди российских путешественников значительно увеличилась благодаря развитию регулярного прямого авиасообщения между государствами, отметил президент России Владимир Путин.
Президент Владимир Путин по итогам саммита Россия – АСЕАН в Казани указал на существенное расширение туристических связей, передает РИА «Новости». На встрече с филиппинским лидером Фердинандом Маркосом глава государства подчеркнул взаимный рост интереса путешественников.
«В прошлом году количество россиян, посетивших курорты Юго-Восточной Азии, увеличилось на 37%», – сказал Путин.
Российский лидер добавил, что число туристов из азиатского региона в страну также выросло на 34%. Он отметил, что Москва всегда рада зарубежным гостям и ценит их интерес к отечественной истории и культуре.
Глава государства подчеркнул важность транспортной доступности для развития двусторонних связей.
«Растут встречные туристические потоки, чему способствует регулярное прямое авиасообщение между Россией и странами АСЕАН», – сказал Владимир Путин во время совещания.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита Россия – АСЕАН в Казани.
На полях мероприятия глава государства провел двустороннюю встречу с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.
Российский лидер указал на взаимное стремление стран к расширению сотрудничества в гуманитарной сфере.