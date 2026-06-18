Путин сообщил о резком росте турпотока в Юго-Восточную Азию

Tекст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин по итогам саммита Россия – АСЕАН в Казани указал на существенное расширение туристических связей, передает РИА «Новости». На встрече с филиппинским лидером Фердинандом Маркосом глава государства подчеркнул взаимный рост интереса путешественников.

«В прошлом году количество россиян, посетивших курорты Юго-Восточной Азии, увеличилось на 37%», – сказал Путин.

Российский лидер добавил, что число туристов из азиатского региона в страну также выросло на 34%. Он отметил, что Москва всегда рада зарубежным гостям и ценит их интерес к отечественной истории и культуре.

Глава государства подчеркнул важность транспортной доступности для развития двусторонних связей.

«Растут встречные туристические потоки, чему способствует регулярное прямое авиасообщение между Россией и странами АСЕАН», – сказал Владимир Путин во время совещания.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита Россия – АСЕАН в Казани.

На полях мероприятия глава государства провел двустороннюю встречу с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

Российский лидер указал на взаимное стремление стран к расширению сотрудничества в гуманитарной сфере.