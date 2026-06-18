ООН зафиксировала резкое падение мировых цен на сахар

ООН зафиксировала падение мировых цен на сахар на 20%

Tекст: Тимур Шайдуллин

В январе-мае средняя цена килограмма сахара в мире составила 32,2 цента, что на 20,4% меньше показателей аналогичного периода 2025 года, передает РИА «Новости».

Подобная динамика объясняется стабильной ситуацией с поставками. «Мировые цены на сахар в целом снижались с начала сезона 2025/26, ожидается, что предложение на глобальных рынках будет достаточным», – отмечается в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Аналитики организации прогнозируют увеличение объемов мировой торговли этим товаром в текущем сельскохозяйственном сезоне до 64,1 млн тонн. Показатель превысит результаты прошлого года на 0,6%.

Специалисты ожидают, что рост экспорта из Таиланда полностью компенсирует сокращение поставок из стран Европейского союза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН предупредила о надвигающемся голоде в тринадцати регионах мира. В мае глобальная стоимость мясной продукции достигла беспрецедентного уровня.







