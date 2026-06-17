«Третья» Азия, самая удаленная от России, может оказаться для нас не только выгодным, но и наиболее комфортным внешнеэкономическим партнером.8 комментариев
Путин заявил о новом уровне партнерства России и стран АСЕАН
Путин подчеркнул курс России и АСЕАН на расширение сотрудничества
На саммите в Казани президент России Владимир Путин указал на взаимное стремление РФ и стран АСЕАН расширять сотрудничество в политике, экономике и гуманитарной сфере.
Выступая в Казани на саммите «Россия – АСЕАН», президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и страны Юго-Восточной Азии стремятся вывести сотрудничество на более продвинутый уровень, передает ТАСС. По его словам, курс на укрепление партнерства остается неизменным.
«Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый и еще более продвинутый уровень, всемирно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сферах», – сказал глава государства. Путин подчеркнул, что контакты охватывают как политические и экономические направления, так и культурное и гуманитарное взаимодействие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский президент Владимир Путин открыл юбилейный саммит Россия – АСЕАН в Казани.
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