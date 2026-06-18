Путин провел переговоры с премьером Лаоса в Казани

Путин провел переговоры с премьером Лаоса Сипхандоном в Казани

Tекст: Валерия Городецкая

Переговоры состоялись на полях саммита, посвященного 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, передает РИА «Новости». Накануне глава государства уже пообщался с руководителями делегаций Филиппин, Брунея и Малайзии.

Согласно материалам Кремля, стороны планировали обсудить текущее состояние двусторонних связей и перспективы практического сотрудничества. Торговые отношения между государствами развиваются весьма динамично. По итогам 2025 года взаимный товарооборот вырос на 96,9% по сравнению с 2024 годом и достиг 47 млн долларов.

Лаос традиционно поддерживает большинство российских инициатив в Генеральной Ассамблее ООН и отказывается присоединяться к конфронтационным антироссийским резолюциям. Позиции Москвы и Вьентьяна по ключевым вопросам мировой политики совпадают или очень близки. Страны эффективно взаимодействуют в рамках стратегического партнерства с государствами Юго-Восточной Азии.

Кремль накануне саммита анонсировал проведение Путиным отдельных двусторонних встреч в Казани.

На самом мероприятии российский лидер указал на взаимное стремление России и государств Юго-Восточной Азии к расширению сотрудничества.

Месяцем ранее глава государства обсудил с президентом Лаоса двукратное увеличение взаимного товарооборота.