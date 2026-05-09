Путин заявил о двукратном росте товарооборота России и Лаоса
В ходе переговоров в Кремле лидеры России и Лаоса Владимир Путин и Тхонглун Сисулит обсудили укрепление основанного на доверии партнерства и зафиксировали увеличение взаимного товарооборота в два раза.
Российский лидер провел встречу с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом в Кремле, передает РИА Новости. Стороны детально обсудили развитие двустороннего взаимодействия.
«Наши отношения строятся и выстраиваются на основе дружбы, взаимного уважения и доверия», – подчеркнул Владимир Путин в ходе беседы.
Кроме того, глава государства обратил внимание на укрепление экономических связей. По его словам, по итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился в два раза по сравнению с 2024 годом. Президент добавил, что общие объемы торговли пока остаются скромными, однако демонстрируют позитивную динамику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский президент назвал лаосского коллегу Тхонглуна Сисулита близким другом России.
Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон оценил Владимира Путина в качестве лидера мировой державы.