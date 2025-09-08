Премьер Лаоса назвал Путина лидером, ведущим Россию вперед

Tекст: Ольга Иванова

Путин ведет страну вперед, успешно преодолевая трудности и давление со стороны Запада, заявил Сипхандон в интервью РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По словам премьера, экономика и обороноспособность России продолжают расти, несмотря на внешние вызовы. Он подчеркнул, что гордится первой встречей с Путиным, назвав его лидером «мировой державы, сильной в безопасности, политике и экономике».

Сипхандон отметил, что встреча проходила на фоне 65-летия установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом, а также 60-летия создания Обществ дружбы двух стран. В июле в Москву с визитом приезжал президент Лаоса Тхонглун Сисулит, где стороны подписали восемь двусторонних соглашений в различных сферах.

Премьер сообщил, что лидеры подтвердили намерение развивать дружеские отношения и сотрудничество в политике, безопасности, международных отношениях и развитии человеческих ресурсов. Он добавил, что Россия продолжит поддерживать Лаос в сфере обороны, в том числе посредством совместных военных учений и разминирования территорий, пострадавших в годы Индокитайской войны.

Россия также продолжит ежегодно выделять квоты на обучение ста лаосским студентам в своих вузах. Сотрудничество, по словам главы правительства Лаоса, будет расширяться в экономике, инвестициях, гуманитарных контактах, в том числе в энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте и товарообмене.

