Премьер Лаоса назвал Россию движущей силой Дальнего Востока
На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер Лаоса Сонсай Сипхандон подчеркнул значение России в развитии сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Как заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон на пленарном заседании Восточного экономического форума, Россия играет ключевую роль в развитии региона Дальнего Востока, передает РИА «Новости».
По словам Сипхандона, Дальний Восток объединяет ряд стран с большим потенциалом, а Россия выступает главной движущей силой, продвигая сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Он отметил особое значение таких объединений, как БРИКС и ШОС.
Премьер-министр Лаоса также подчеркнул, что для него большая честь принимать участие в форуме и он с радостью принял приглашение президента России Владимира Путина. Сипхандон выразил благодарность российскому руководству за теплый прием и организацию встречи во Владивостоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Лаоса прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса в рамках форума. Премьер-министр Лаоса заявил об интересе своей страны к вступлению в объединение БРИКС.