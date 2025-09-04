Премьер Лаоса заявил об интересе страны к вступлению в БРИКС

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Лаос проявляет интерес к вступлению в объединение БРИКС и в настоящее время изучает этот вопрос, передает ТАСС.

Сипхандон заявил об этом на бизнес-диалоге «Россия – Лаос» в рамках Восточного экономического форума. «Мы заинтересованы в том, чтобы стать членом БРИКС. Сейчас находимся в процессе изучения этого вопроса», – отметил он в ходе своего выступления.

Глава правительства подчеркнул, что Лаос считает БРИКС крайне значимым для всего региона объединением, которое уже продемонстрировало серьезные успехи в экономическом развитии. По его словам, расширение взаимодействия с такими институтами открывает для страны новые перспективы.

Сипхандон также отметил, что Лаос, являясь партнером по диалогу со странами Шанхайской организации сотрудничества, получает доступ к новым рынкам. Он подчеркнул, что ШОС – это важная платформа для экономического взаимодействия между государствами и развития международного партнерства.

Говоря о торговых отношениях с Россией, премьер сообщил, что с 2013 года совокупный объем товарооборота между странами превысил 90 млн долларов. Лаос экспортирует в Россию детали для самолетов, обувь, одежду, кофе, чай и продукцию деревообработки, а импортирует механическое оборудование, целлюлозу, запасные части для самолетов, пластик, транспортные средства и товары ядерной индустрии.

Сонсай Сипхандон призвал российские компании активнее выходить на лаосский рынок и использовать возможности для сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Лаоса Сонсай Сипхандон прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.