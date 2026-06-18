Во Владикавказе состоялась просветительская сессия для ветеранов СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Организаторами выступили Ассоциация ветеранов СВО и движение «Бессмертный полк России», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Приветствие собравшимся направил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Пройдя через тяжелые испытания в зоне специальной военной операции, вы продолжаете служить своей стране личным примером, накопленным опытом и конкретными делами на благо общества», – подчеркнул политик. Он добавил, что активная гражданская позиция бойцов необходима для воспитания молодежи и сохранения исторической правды.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обсудил с участниками лучшие ветеранские практики, указав на важность передачи патриотических ценностей следующим поколениям. Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Владимир Горох рассказал об успешной помощи демобилизованным с трудоустройством, медицинской реабилитацией и открытием бизнеса.

Первый заместитель руководителя администрации президента Южной Осетии Сармат Чочиев высоко оценил совместный обмен опытом с северокавказскими коллегами. В ближайшее время в республике появится собственное ветеранское сообщество. Итогом сессии станет формирование пула лидеров общественного мнения для реализации значимых инициатив.

В марте аналогичная просветительская сессия для ветеранов СВО Юга России и Абхазии прошла в Сочи.

Днем ранее фонд «Защитники Отечества» и общество «Знание» запустили всероссийскую просветительскую акцию с участием военнослужащих.

В прошлом году представители региональных отделений Ассоциации ветеранов спецоперации Северного Кавказа обсудили вопросы социализации бойцов в Махачкале.