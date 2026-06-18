Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
Во Владикавказе состоялась просветительская сессия для ветеранов СВО
Более 100 участников специальной военной операции из Северо-Кавказского федерального округа и Южной Осетии присоединились к проекту «Наследие. Развитие. Единство».
Организаторами выступили Ассоциация ветеранов СВО и движение «Бессмертный полк России», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Приветствие собравшимся направил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
«Пройдя через тяжелые испытания в зоне специальной военной операции, вы продолжаете служить своей стране личным примером, накопленным опытом и конкретными делами на благо общества», – подчеркнул политик. Он добавил, что активная гражданская позиция бойцов необходима для воспитания молодежи и сохранения исторической правды.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обсудил с участниками лучшие ветеранские практики, указав на важность передачи патриотических ценностей следующим поколениям. Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Владимир Горох рассказал об успешной помощи демобилизованным с трудоустройством, медицинской реабилитацией и открытием бизнеса.
Первый заместитель руководителя администрации президента Южной Осетии Сармат Чочиев высоко оценил совместный обмен опытом с северокавказскими коллегами. В ближайшее время в республике появится собственное ветеранское сообщество. Итогом сессии станет формирование пула лидеров общественного мнения для реализации значимых инициатив.
В марте аналогичная просветительская сессия для ветеранов СВО Юга России и Абхазии прошла в Сочи.
Днем ранее фонд «Защитники Отечества» и общество «Знание» запустили всероссийскую просветительскую акцию с участием военнослужащих.
В прошлом году представители региональных отделений Ассоциации ветеранов спецоперации Северного Кавказа обсудили вопросы социализации бойцов в Махачкале.