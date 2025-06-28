В Махачкале прошли сборы ветеранов спецоперации Северного Кавказа

Tекст: Александра Юдина

В приветствии полномочного представителя президента России Юрия Чайки отмечалось, что такое мероприятие должно консолидировать сообщество и способствовать развитию организации.

Герой России и референт управления президента Алексей Романов отметил на церемонии открытия, что Ассоциация должна стать по-настоящему близкой и надежной для ветеранов, а также помогать им в трудоустройстве, социализации и создании законодательных инициатив.

Советник Ассоциации Тимур Сираев сообщил, что более 1 тыс. ветеранов уже зарегистрировались на платформе «СВОй труд», созданной для трудоустройства бывших участников спецоперации в строительной отрасли. Работодатели активно подают заявки, и сейчас в системе около трех тысяч предложений.

В рамках форума участники обсудили возможности занятости ветеранов в аграрном секторе. Заместитель председателя аграрного комитета Госдумы Юлия Оглоблина подчеркнула важность сельского хозяйства как драйвера экономики СКФО. Представители Минсельхоза России и Россельхозбанка рассказали о мерах поддержки, доступных участникам спецоперации, а руководители агропромышленных ведомств из разных регионов поделились опытом по трудоустройству ветеранов.

В стратегической сессии обсуждались образовательные программы для подготовки операторов дронов к работе в аграрном секторе, о чем говорила Юлия Оглоблина. Она также отметила запуск курса по управлению агродронами для участников спецоперации в Мичуринском агроуниверситете и сообщила о подготовке законодательного обеспечения управления агродронами.

Исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Афанасьев рассказал о работе по расширению трудовых возможностей для ветеранов в разных отраслях.

Заместитель председателя правительства Дагестана Абдурахман Махмудов отметил, что в республике действует 26 мер соцподдержки для ветеранов и семей участников спецоперации, и подчеркнул намерение властей расширять этот список и укреплять сотрудничество с Ассоциацией.

Депутаты Госдумы Альфия Коготина и Юлия Оглоблина выразили готовность поддерживать инициативы Ассоциации и помогать ветеранам, желающим заниматься законотворчеством.

На сборах прошла церемония награждения активистов Ассоциации общественными медалями. Председатель координационного совета Ассоциации, сенатор Алексей Кондратьев отметил важность примера старших поколений для формирования гордости у будущих поколений за страну.

Также состоялась премьера документального фильма RT.Док «Казаки. Бригада «Терек», который будет использоваться для патриотического воспитания молодежи. Ветераны обменялись опытом и лучшими практиками работы региональных отделений.