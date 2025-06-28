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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

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    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

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    28 июня 2025, 11:00 • Новости дня

    В Махачкале прошли сборы ветеранов спецоперации Северного Кавказа

    Tекст: Александра Юдина

    Сборы Ассоциации ветеранов СВО регионов Северного Кавказа прошли в Махачкале. Более 100 представителей и руководителей региональных отделений обсудили вопросы обмена опытом, законодательные инициативы и проекты по поддержке социализации вернувшихся ветеранов.

    В приветствии полномочного представителя президента России Юрия Чайки отмечалось, что такое мероприятие должно консолидировать сообщество и способствовать развитию организации.

    Герой России и референт управления президента Алексей Романов отметил на церемонии открытия, что Ассоциация должна стать по-настоящему близкой и надежной для ветеранов, а также помогать им в трудоустройстве, социализации и создании законодательных инициатив.

    Советник Ассоциации Тимур Сираев сообщил, что более 1 тыс. ветеранов уже зарегистрировались на платформе «СВОй труд», созданной для трудоустройства бывших участников спецоперации в строительной отрасли. Работодатели активно подают заявки, и сейчас в системе около трех тысяч предложений.

    В рамках форума участники обсудили возможности занятости ветеранов в аграрном секторе. Заместитель председателя аграрного комитета Госдумы Юлия Оглоблина подчеркнула важность сельского хозяйства как драйвера экономики СКФО. Представители Минсельхоза России и Россельхозбанка рассказали о мерах поддержки, доступных участникам спецоперации, а руководители агропромышленных ведомств из разных регионов поделились опытом по трудоустройству ветеранов.

    В стратегической сессии обсуждались образовательные программы для подготовки операторов дронов к работе в аграрном секторе, о чем говорила Юлия Оглоблина. Она также отметила запуск курса по управлению агродронами для участников спецоперации в Мичуринском агроуниверситете и сообщила о подготовке законодательного обеспечения управления агродронами.

    Исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Афанасьев рассказал о работе по расширению трудовых возможностей для ветеранов в разных отраслях.

    Заместитель председателя правительства Дагестана Абдурахман Махмудов отметил, что в республике действует 26 мер соцподдержки для ветеранов и семей участников спецоперации, и подчеркнул намерение властей расширять этот список и укреплять сотрудничество с Ассоциацией.

    Депутаты Госдумы Альфия Коготина и Юлия Оглоблина выразили готовность поддерживать инициативы Ассоциации и помогать ветеранам, желающим заниматься законотворчеством.

    На сборах прошла церемония награждения активистов Ассоциации общественными медалями. Председатель координационного совета Ассоциации, сенатор Алексей Кондратьев отметил важность примера старших поколений для формирования гордости у будущих поколений за страну.

    Также состоялась премьера документального фильма RT.Док «Казаки. Бригада «Терек», который будет использоваться для патриотического воспитания молодежи. Ветераны обменялись опытом и лучшими практиками работы региональных отделений.

    27 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика
    Посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава германской дипмиссии в Москве Александер Ламбсдорф временно вышел из здания МИД России, объяснив это необходимостью попить кофе.

    Ламбсдорф, ранее вызванный в МИД России, временно покинул здание министерства, передает ТАСС. «Посол Германии покинул МИД. Временно. Пошел искать переводчика», – сообщило агентство со ссылкой на источник.

    Дипломат пообещал вернуться примерно через час, объяснив свой уход так: «Я вернусь примерно через час, у меня будет встреча в МИД. А сейчас я пойду пить кофе». Посол отметил, что готов прокомментировать итоги общения с российским министерством только после возвращения на встречу.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    27 июня 2025, 19:50 • Новости дня
    Госдума решила изменить правила взыскания долгов по ЖКХ

    В Госдуму внесен законопроект о взыскании долгов ЖКХ через РСО

    Госдума решила изменить правила взыскания долгов по ЖКХ
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроект, позволяющий действующим управляющим организациям (УО) передавать право по возврату просроченной задолженности за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям (РСО), внесен в Госдуму.

    В пояснительной записке уточняется, что сейчас такой возможностью обладают только вновь выбранные управляющие организации, а изменения предлагают распространить и на действующие УО при согласии обеих сторон, передает РИА «Новости».

    Авторы документа отметили, что РСО может взыскивать долги напрямую с потребителей, поскольку просроченные платежи приводят к сокращению средств на ремонт сетей. В законопроекте подчеркивается, что речь идет именно о праве, а не об обязанности передачи долгов.

    Концепция законопроекта, по мнению разработчиков, не приведет к дополнительным расходам для ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также для жителей многоквартирных домов. Анализ правоприменительной практики показал, что РСО заинтересованы самостоятельно взыскивать просроченную задолженность с собственников помещений.

    Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил о планах Минстроя ввести единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги.

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    27 июня 2025, 20:20 • Видео
    У Трампа отнимают победу в Иране

    Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

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    27 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной

    Путин: Меморандумы должны стать темой обсуждения в ходе переговоров России и Украины

    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной основным вопросом должно стать обсуждение проектов меморандумов обеих сторон.

    «Предметом (третьего раунда переговоров – прим. ВЗГЛЯД), на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что представители переговорных групп сейчас согласовывают дату следующей встречи.

    Президент находится в Минске с официальным визитом и ранее принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение диалога между Москвой и Киевом обсудят после завершения выполнения гуманитарных соглашений, достигнутых в Стамбуле во втором раунде переговоров. Песков также заявил, что диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов об урегулировании ситуации на Украине сейчас не ведется.

    В Кремле выразили надежду, что ориентировочные сроки нового этапа переговоров станут известны в ближайшие дни.

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    27 июня 2025, 15:54 • Новости дня
    Захарова объяснила неосведомленность Мерца о вызове посла ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который сообщил, что ему неизвестны причины вызова посла ФРГ Александера Ламбсдорфа в российское министерство иностранных дел.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что за сутки до этого было официально объявлено о причинах вызова – это третирование российских журналистов в Германии и ответные меры со стороны России.

    По словам Захаровой, посол Германии в Москве не владеет русским языком и обратился за помощью переводчика при посещении российского МИД. Она предположила, что немецкие дипломаты не смогли донести до канцлера Мерца информацию, так как не перевели ее на немецкий язык.

    «Сутки назад было заявлено, что причина вызова – третирование в ФРГ российских журналистов и ответные меры российской стороны. Но, учитывая, что, как выяснилось, посол ФРГ русским не владеет и пошел за переводчиком, то и своему канцлеру немецкие дипломаты вчерашнюю информацию, видимо, не перевели», – написала дипломат.

    Напомним, посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    27 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье

    Российские войска нанесли удар дронами по военному заводу ВСУ в Запорожье

    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный завод в Шевченковском районе Запорожья был атакован с помощью дронов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Российские войска провели массированную атаку на военный завод в городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    Рогов заявил: «Минувшей ночью нашими войсками был нанесен массированный удар дронами по цеху одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья».

    Он уточнил, что цех на заводе был оборудован украинскими военными для производства и ремонта военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник «Герань-2» нанес удар по временной базе подразделения ВСУ вблизи поселка Новоэкономическое на территории ДНР.

    В Днепропетровской области железнодорожные узлы и склады техники ВСУ подверглись ударам, три из которых пришлись по объектам транспортной инфраструктуры. Российские войска при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

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    27 июня 2025, 16:23 • Новости дня
    Бразилия решила закупить плавучие АЭС у России для Амазонки

    Бразилия планировала приобрести у Росатома плавучие АЭС для Амазонки

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Бразилии рассматривают возможность использования российских плавучих атомных станций для энергоснабжения труднодоступных районов бассейна Амазонки.

    Как передает ТАСС, бразильское правительство собирается приобрести у российской корпорации Росатом плавучие атомные электростанции для работы в Амазонии. Об этом заявила газета Folha de S. Paulo со ссылкой на министра горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Алешандри Сильвейру.

    Сильвейру подчеркнул, что малые реакторы, включая плавучие модели, способны обеспечить безопасное и стабильное электроснабжение труднодоступных регионов страны, особенно в бассейне Амазонки.

    «Малые реакторы [АЭС], включая плавучие модели, могут предложить безопасные и стабильные решения для труднодоступных регионов, таких как Амазонка. Мы поддерживаем продуктивный технический диалог с Росатомом», – заявил министр.

    В публикации отмечается, что переговоры между Бразилией и Росатомом по этому вопросу уже ведутся. Целью сотрудничества является развитие энергетической инфраструктуры в отдаленных районах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росатом начнет монтаж оборудования на новых модернизированных плавучих атомных энергоблоках в 2025 году для энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке.

    Станции малой мощности, такие как АТСТ «Елена-АМ», открывают новые возможности для России на мировом рынке ядерных технологий, включая лизинг плавучих АЭС другим странам. В Феодосии начали фиксировать перебои с водоснабжением из-за пожара на нефтебазе и ремонта Северо-Крымского канала, для жителей организовали подвоз воды.

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    27 июня 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин назвал оборонные расходы России
    Путин назвал оборонные расходы России
    @ Евгений Кузьмин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Затрат на оборону составляют 13,5 трлн рублей, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин заявил, что расходы на оборону достигли 13,5 трлн рублей, что составляет 6,3% ВВП, передает РИА «Новости». По его словам, общий объем ВВП страны составляет 223 трлн рублей, а доля оборонных расходов оценивается как значительная.

    «Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией», – сказал российский лидер. Он также заявил, что власти России целенаправленно идут к тому, чтобы обеспечить «мягкую посадку» экономики.

    Президент добавил, что государство здраво оценивает текущую экономическую ситуацию.

    Ранее Путин назвал расходы на оборону в России некритичными. В декабре он заявил о невозможности бесконечного увеличения расходов на оборону.

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    27 июня 2025, 18:06 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России передать Украине еще 3 тыс. тел солдат ВСУ
    Путин заявил о готовности России передать Украине еще 3 тыс. тел солдат ВСУ
    @ Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о готовности передать Украине еще порядка 3 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ.

    По его словам, ранее уже были возвращены останки свыше 6 тыс. украинских военных, однако дальнейшая процедура зависит от согласия Киева, передает РИА «Новости».

    «Мы вот уже свыше 6 тысяч тел отдали и готовы еще почти 3 тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат», – сказал президент.

    На прошлой неделе помощник президента России Владимир Мединский сообщил о готовности передать украинской стороне около 3 тыс. тел погибших военнослужащих, которые хранятся в рефрижераторах для возможной идентификации и захоронения.

    Россия ранее передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ.

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    27 июня 2025, 13:30 • Новости дня
    Путин сообщил о планах подписать 100 контрактов с Белоруссией

    Tекст: Александра Юдина

    Порядка ста коммерческих контрактов на общую сумму 20 млрд рублей планируется подписать по итогам встречи регионов России и Белоруссии, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XII Форума регионов.

    Президент отметил, что реализация этих соглашений будет способствовать развитию интеграции между двумя странами, передает ТАСС.

    Путин заявил, что практически все субъекты России и области Белоруссии реализуют взаимовыгодные совместные проекты. Он выразил благодарность участникам форума за вклад в укрепление стратегического партнерства и дружеских связей между странами.

    Форум регионов Белоруссии и России проходит ежегодно под эгидой Совета Федерации и Совета Республики. XII форум организован с 25 по 27 июня 2025 года в Нижнем Новгороде, основная деловая программа состоялась на Нижегородской ярмарке.

    Ранее президент рассказал, что Москва и Минск по итогам прошлого года добились беспрецедентного уровня товарооборота, который превысил 50 млрд долларов.

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    27 июня 2025, 15:37 • Новости дня
    В МИД объяснили бегство посла Германии из министерства

    Посол Германии не понял разговор в МИД из-за плохого русского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф столкнулся с трудностями восприятия речи из-за недостаточного знания языка во время встречи в российском МИД и спешно покинул здание.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Русским владеет настолько плохо, что не понял, о чем говорят», – приводит агентство слова собеседника.

    Напомним, посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    27 июня 2025, 15:00 • Новости дня
    Лукашенко анонсировал неформальный саммит ЕАЭС в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    В декабре ожидается неформальная встреча лидеров стран Евразийского экономического союза, которую, предположительно, примет Петербург, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Традиционно в декабре мы соберемся в России – в Санкт-Петербурге, скорее всего – для проведения неформального саммита ЕАЭС», – сказал он в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, передает ТАСС.

    Также Лукашенко объявил, что следующий официальный саммит объединения запланирован на 2026 год, он пройдет в Астане, когда председательство перейдет к Казахстану.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил обеспечить «свободу знаний» в Евразийском экономическом союзе на базе общих принципов образования, здравоохранения и госуправления стран – участниц ЕАЭС.

    Лукашенко призвал ЕАЭС сохранить доставшийся от СССР единый рынок.

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    27 июня 2025, 21:15 • Новости дня
    Минкультуры вручило медаль имени Твардовского актеру Гармашу
    Минкультуры вручило медаль имени Твардовского актеру Гармашу
    @ t.me/olga_b_lyubimova

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Государственном историческом музее прошла первая церемония награждения медалью имени Александра Твардовского, учрежденной Министерством культуры России.

    Медали были вручены деятелям культуры, в числе которых народный артист России Сергей Гармаш, глава международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» Олеся Шигина, режиссер Андрей Симонов. Награду также вручили режиссерам, композиторам, поэтам, художникам и управленцам сферы культуры, внесшим вклад в реализацию творческих проектов в условиях военных действий и укрепление нравственных ориентиров общества, сообщила глава Минкульта Ольга Любимова в Telegram-канале.

    Медаль названа в честь фронтового писателя Александра Твардовского, автора поэмы «Василий Теркин», символизирующей мужество советского народа. Его произведения вдохновляют поколения и являются примером силы искусства в трудные времена, подчеркнула Любимова.

    Торжественная церемония прошла на выставке «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы». Внук Твардовского Алексей Твардовский-Макушенко передал в экспозицию личные вещи писателя. Всего медалей удостоились девятнадцать человек. Министр выразила признательность лауреатам за верность делу культуры.

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    27 июня 2025, 15:45 • Новости дня
    Посол Германии вернулся в здание МИД России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф вновь прибыл в здание МИД России.

    Дипломат ранее находился в министерстве примерно 10 минут, после чего покинул здание примерно на 40 минут, передает ТАСС.

    Ламбсдорф рассказал, что ранее предполагалось проведение встречи на английском языке, однако позже ему сообщили о необходимости общения на русском. «Сейчас присутствует наш переводчик, и мы рады встретиться», – отметил он.

    В МИД России сообщили о намерении объявить послу Германии об ответных мерах Москвы в связи с преследованием российских журналистов на территории Германии.

    Ранее сообщалось, что посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф столкнулся с трудностями восприятия речи из-за недостаточного знания языка во время встречи в российском МИД и спешно покинул здание.

    Напомним, посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика.

    В пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    28 июня 2025, 08:59 • Новости дня
    Журналист Боуз отреагировал на слова Зеленского о санкциях против России

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журналист Чей Боуз в соцсетях прокомментировал заявление Владимира Зеленского о намерении усилить давление на Россию.

    Боуз посоветовал Зеленскому перестать вести диалог только с самим собой и начать переговоры с Россией, отметив, что для этого, по его мнению, украинскому лидеру потребуется согласие европейских партнеров, передает РИА «Новости».

    Журналист также выразил мнение, что Зеленский должен действовать в интересах оставшейся части Украины.

    Зеленский в недавнем вечернем обращении сообщил, что принято решение о заметном усилении санкционного давления на Россию. Он подчеркнул, что Киев продолжит настаивать на введении новых ограничительных мер со стороны Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Владимир Зеленский продолжает удерживать власть на Украине из страха перед ответственностью за хищения миллиардов долларов международной помощи, а с политической точки зрения он уже мертв.

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    27 июня 2025, 22:35 • Новости дня
    Фидан заявил о готовности Стамбула принять третий раунд переговоров по Украине

    Фидан заявил о готовности Стамбула к третьему раунду переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Турция выразила готовность принять в Стамбуле третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала A-haber.

    По словам Фидана, Турция готова принять в Стамбуле третий раунд переговоров по Украине, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что во время обсуждений со сторонами рассматривались решения, принятые во втором раунде, и выразил уверенность в наличии желания у сторон перейти к следующему этапу диалога.

    По словам Фидана, Россия уже сделала предварительное заявление по поводу возможности нового раунда переговоров. Министр отметил, что Турция готова принять гостей и сыграть роль посредника в этом процессе.

    Фидан допустил, что делегации России и Украины в следующем раунде переговоров могут «прийти к середине» по меморандумам, которые были представлены друг другу для урегулирования конфликта. Он объяснил, что проекты меморандумов сторон прямо противоположны, однако такое положение вещей неудивительно.

    Глава МИД Турции добавил, что при ясных вступительных позициях и при наличии доброй воли можно найти компромисс, хотя для решения проблемы потребуется больше времени и, вероятно, несколько встреч.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной основным вопросом должно стать обсуждение проектов меморандумов обеих сторон.

    Путин добавил, что Москва готова провести следующий раунд переговоров с Украиной именно в Стамбуле.

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      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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