В Сочи открылась просветительская сессия для ветеранов СВО Юга России и Абхазии

В Сочи прошла просветительская сессия для ветеранов СВО Юга России и Абхазии

Tекст: Елизавета Шишкова

Более ста ветеранов специальной военной операции из Краснодарского края, других регионов Южного федерального округа и Абхазии участвуют в просветительской сессии «Наследие. Развитие. Единство» в Сочи, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мероприятие организовано Ассоциацией ветеранов СВО и движением «Бессмертный полк России» при поддержке Фонда президентских грантов.

«У нас общая история, общие герои и общая ответственность за то, чтобы правда о ней никогда не была искажена. Наша общая цель – сделать так, чтобы ваш опыт и ваши инициативы работали на благо народа – и в России, и в Абхазии. Государство ставит перед собой масштабные задачи по интеграции ветеранов боевых действий в мирную жизнь. Но развитие – это не только социальные лифты и программы поддержки. Это, прежде всего, возможность для каждого из вас реализовать себя, свои таланты, свои самые смелые замыслы» , – говорится в обращении к участникам просветительской сессии первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Вице-президент Абхазии Беслан Бигвава отметил прочные исторические и человеческие связи между российским и абхазским народами, а также неизменную поддержку Россией со стороны Абхазии. Он заявил: «Сегодня особенно важно сохранять единство, поддерживать друг друга и вместе двигаться вперед, укрепляя наше сотрудничество и реализуя совместные инициативы».

Одной из ключевых тем обсуждений стали противодействие фальсификации истории, формирование достоверного исторического контента и сохранение памяти с помощью документов, фотографий и устных свидетельств. Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что организация стала самым многочисленным ветеранским сообществом участников спецоперации и аккумулирует опыт работы ветеранов по всей стране.

Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахрик Авидзба добавил, что между российскими и абхазскими ветеранами сложились доверительные отношения, которые важно сохранить и в мирной жизни.

Одна из главных задач сессии – повышение компетенций ветеранов спецоперации в историческом просвещении и народной дипломатии. Руководитель исполкома «Бессмертного полка» Наталья Шадрина сообщила, что итогом работы станет формирование пула лидеров общественного мнения из числа ветеранов СВО, которые смогут реализовывать совместные просветительские и патриотические проекты в России и Абхазии. Завершится сессия завтра возложением цветов к Вечному огню и памятнику бойцам СВО в Сочи.