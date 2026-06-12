Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.11 комментариев
Блок «Сильная Армения» обратился в ЦИК для отмены итогов выборов
Из-за массовых нарушений оппозиционное объединение «Сильная Армения» добивается отмены итогов прошедших 7 июня парламентских выборов для последующего обращения в Конституционный суд.
Блок «Сильная Армения», лидером которого является предприниматель Самвел Карапетян, подал официальное заявление в Центризбирком страны с требованием признать недействительными итоги парламентских выборов, прошедших 7 июня, передает РИА «Новости».
«Мы передаем в ЦИК заявление о признании недействительными результатов выборов», – сообщил журналистам представитель политической силы Арам Вардеванян.
Политик уточнил, что поводом для такого шага стали многочисленные нарушения, зафиксированные как в день голосования, так и в течение всего предвыборного периода. Данное обращение в избирательную комиссию является необходимым этапом для последующей подачи иска в Конституционный суд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне оппозиционный блок «Сильная Армения» пообещал оспорить результаты парламентских выборов.
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