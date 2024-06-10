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«Рособоронэкспорт» заключил контракты на продажу более 170 вертолетов
Портфель заказов «Рособоронэкспорта» включает в себя контракты на поставку свыше 170 вертолетов в более чем 20 стран мира. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024.
«Портфель заказов компании на вертолетную технику включает в себя контракты на поставку свыше 170 машин более чем в 20 стран», – сказал Михеев, передает РИА «Новости».
По его словам, среди наиболее востребованных на мировом рынке моделей – боевые разведывательно-ударные Ка-52Э, боевые Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П.
Глава «Рособоронэкспорта» отметил, что вертолетная индустрия России уверенно обеспечивает потребности вооруженных сил страны современными машинами, доказавшими свои высочайшие характеристики в реальных боевых условиях.
Имеющиеся сегодня производственные мощности при первоочередном выполнении гособоронзаказа позволяют полноценно исполнять экспортные контракты компании, подчеркнул Михеев.
Ранее глава «Рособоронэкспорат» анонсировал показ в Москве боевых вертолетов и ракет на выставке HeliRussia 2024.