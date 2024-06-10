СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.41 комментарий
«Рособоронэкспорт» анонсировал показ в Москве боевых вертолетов и ракет
«Рособоронэкспорт» анонсировал показ на выставке HeliRussia 2024 современных боевых вертолетов и ракет
«Рособоронэкспорт» представит на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024 российские военные вертолеты и авиационные средства поражения. Выставка пройдет с 10 по 12 июня в Москве.
Посетители выставки смогут ознакомиться с широкой линейкой авиационных средств поражения, в том числе с противотанковыми управляемыми ракетами, доказавшими свою эффективность, и новейшей легкой многоцелевой ракетой 305Э, передает ТАСС.
«Вертолетная индустрия России уверенно обеспечивает потребности вооруженных сил страны современными машинами, доказавшими свои высочайшие характеристики в реальных боевых условиях», – рассказал глава компании Александр Михеев.
Он добавил, что производственные мощности позволяют не только выполнять госпоборозаказ, но и полноценно исполнять экспортные контракты «Рособоронэкспорта».
В рамках деловой программы выставки «Рособоронэкспорт» обсудит с иностранными заказчиками вопросы поставок российских военных вертолетов и авиационных средств поражения, а также перспективы сотрудничества по разработке и производству военной техники.