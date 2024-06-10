«Рособоронэкспорт» анонсировал показ в Москве боевых вертолетов и ракет

«Рособоронэкспорт» анонсировал показ на выставке HeliRussia 2024 современных боевых вертолетов и ракет

Tекст: Денис Тельманов

Посетители выставки смогут ознакомиться с широкой линейкой авиационных средств поражения, в том числе с противотанковыми управляемыми ракетами, доказавшими свою эффективность, и новейшей легкой многоцелевой ракетой 305Э, передает ТАСС.



«Вертолетная индустрия России уверенно обеспечивает потребности вооруженных сил страны современными машинами, доказавшими свои высочайшие характеристики в реальных боевых условиях», – рассказал глава компании Александр Михеев.

Он добавил, что производственные мощности позволяют не только выполнять госпоборозаказ, но и полноценно исполнять экспортные контракты «Рособоронэкспорта».

В рамках деловой программы выставки «Рособоронэкспорт» обсудит с иностранными заказчиками вопросы поставок российских военных вертолетов и авиационных средств поражения, а также перспективы сотрудничества по разработке и производству военной техники.