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    Зеленский заявил о готовности к 30-дневному прекращению огня
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    Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место
    США и Украина собрались обсудить детали режима прекращения огня
    Макрон призвал разработать план гарантий безопасности для Украины
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
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    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу

    Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе представляют Россию «новым ковидом»

    11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва и Вашингтон уже решили, кто заплатит за украинскую авантюру

    Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.

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    12 марта 2025, 10:00 • Новости дня

    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американским блогерам назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», обвинив ее в мобилизации Европы на ремилитаризацию.

    Лавров назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», которая, по его мнению, мобилизует Европу к ремилитаризации, передает ТАСС.

    Министр Лавров считает, что ситуация изменилась после того, как украинский режим включил членство в НАТО в конституцию.

    По его словам, изначально Европейский союз был экономическим объединением, но сейчас он полностью утратил эту характеристику.

    Министр отметил, что на ремилитаризацию Европы выделяются «невероятные деньги». Лавров предположил, что это может быть уловкой, чтобы отвлечь население от сотен миллиардов евро, потраченных без надлежащего аудита во время борьбы с пандемией COVID-19 и оказания помощи Украине.

    Глава МИД России также подчеркнул, что эти расходы сейчас активно обсуждаются. Он также напомнил, что Украина заявила о НАТО и ЕС как о своем будущем. При этом, по его словам, Украина сохранила гарантии национальных меньшинств, включив членство в НАТО в конституцию.

    Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность. При этом фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины.

    11 марта 2025, 19:18 • Новости дня
    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России

    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России при необходимости

    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский требует от США обещания ядерного удара по России в случае необходимости для обеспечения мира на Украине, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Зеленский занял публичную позицию, при которой никакое перемирие не будет возможно без таких гарантий от американцев, передает РИА «Новости».

    «Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием. Он примерно так же этот вопрос ставит, поэтому пока все это несерьезно», – отметил Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

    Ранее Париж объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза, а Литва поддержала эту идею.

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    11 марта 2025, 17:36 • Новости дня
    Удар украинского БПЛА прервал поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»

    Сийярто: Удар украинского БПЛА прервал поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»

    Удар украинского БПЛА прервал поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба» временно прекратились после удара украинского беспилотника по измерительной станции.

    Об инциденте заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с вице-премьером России Александром Новаком, передает ТАСС.

    По словам Сийярто, «транспортировку нефти пришлось временно приостановить, поскольку украинский беспилотник атаковал одну из измерительных станций трубопровода». Он отметил, что ремонтные работы уже начались, и если не случится ничего экстраординарного, транзит может возобновиться до конца сегодняшнего дня.

    Министр также выразил обеспокоенность по поводу атак украинских Вооруженных сил на инфраструктуру, использующуюся для поставок энергоносителей из России в Европу. По его мнению, такие действия являются неприемлемыми. «Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать», - подчеркнул он.

    Напомним, ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. В результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье погибли три человека.

    Сообщалось, что украинский дрон упал на нефтебазу в Серпухове.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    11 марта 2025, 10:38 • Новости дня
    Атаковавшие Москву дроны были оснащены металлическими шариками
    Атаковавшие Москву дроны были оснащены металлическими шариками
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотники ВСУ, атаковавшие Москву и Московскую область утром 11 марта, были оснащены поражающими элементами диаметром 7 мм.

    Атаковавшие Москву и Московскую область дроны оснащены поражающими элементами - металлическими шариками диаметром 7 мм, передает «Газета.Ru».

    Публикация канала сопровождается кадрами с пострадавшим, который рассказал, что дроны нанесли ему травмы.

    При уничтожении дрона силами ПВО взрывная волна выбила окна в квартире жителя подмосковного Сапроново, в результате чего мужчина получил ранения.

    У пострадавшего были посечены руки, а после происшествия он обнаружил поражающие элементы в своем жилище.

    Медики, прибывшие на место происшествия, обработали раны мужчины и извлекли кусок стекла из его кожи. Жизнь пострадавшего находится вне опасности.

    Напомним, при атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей. В ходе атаки беспилотников на Ленинский городской округ и Домодедово погиб один человек и трое пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.

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    11 марта 2025, 11:05 • Новости дня
    Возросло число жертв атаки украинских дронов в Подмосковье

    В больнице подмосковного города Видное умер пострадавший от атаки БПЛА мужчина

    Возросло число жертв атаки украинских дронов в Подмосковье
    @ Вероника Зорина/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки беспилотника в подмосковном городе Видное скончался 50-летний мужчина, врачи больницы до последнего боролись за его жизнь, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

    В своем Telegram-канале он указал, что в подмосковном городе Видное 50-летний мужчина скончался в больнице после атаки беспилотного летательного аппарата.

    По словам Воробьева, врачи четыре раза пытались запустить сердце пострадавшего, однако спасти его не удалось. Губернатор подчеркнул, что медики боролись за жизнь мужчины до последнего момента.

    Второй погибший также был сотрудником «Мираторга».

    Напомним, при атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.

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    11 марта 2025, 19:10 • Новости дня
    На выборах в Гренландии основные партии выступили за отделение от Дании

    Tекст: Денис Тельманов

    Избирательные участки открылись в Гренландии, где население должно выбрать 31 депутата парламента, а выборы продлятся до 20:00 местного времени. Основные партии выступают за отделение острова от Дании, но при этом не поддерживают присоединение Гренландии к США.

    Избирательные участки в Гренландии открылись, и голосование продлится до 20:00 местного времени, передает ТАСС. Жителям предстоит избрать 31 депутата парламента (Inatsisartut), а результаты станут известны на следующий день.

    Члены парламента избираются сроком на четыре года, и партии могут представлять до 62 кандидатов. На выборах отсутствует формальный порог, но для получения мандата требуется набрать около 3% голосов. В 2025 году на выборах имеют право голосовать 40 482 человека, соответственно, до 2024 года население острова составляло 56 700 человек.

    В 2021 году явка составила 65,9%, что ниже рекордного показателя 1999 года – 76%. Для большинства в парламенте необходимо завоевать минимум 16 мест. Нынешний премьер Мюте Эгеде из Inuit Ataqatigiit заявил, что после выборов рассматривает создание широкой коалиции.

    Тема независимости острова активно обсуждается, однако только шесть процентов населения поддерживают вхождение в состав США. Все основные четыре партии выступают за независимость, что стало одной из ключевых тем кампании, поскольку большинство гренландцев поддерживает идею отделения от Дании, но пока не решено, когда и как это может произойти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты намерены приобрести Гренландию, считая ее стратегически важной для национальной и международной безопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен действовать по этому вопросу, несмотря на возможные преграды.

    В социальной сети Truth Social Трамп сообщил, что США готовы вложить миллиарды долларов в развитие Гренландии, предложив ей присоединиться к Соединенным Штатам. Спикер МИД Мария Захарова выразила сомнение в обеспечении безопасности Гренландии после заявления Дании о готовности отправить войска на Украину.

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    11 марта 2025, 12:10 • Новости дня
    Дипломат назвал цели массированной атаки дронов ВСУ на Москву

    Дипломат Долгов: Украина атакой дронов на Россию пытается сорвать переговоры о мире

    Дипломат назвал цели массированной атаки дронов ВСУ на Москву
    @ Валерия Калугина/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Налетом украинских БПЛА на Россию противник преследовал несколько целей. Во-первых, офис Владимира Зеленского хотел перед переговорами в Саудовской Аравией продемонстрировать свою значимость, а во-вторых, спровоцировать Москву на ответ, который сделал бы невозможным диалог о мире, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Минобороны сообщило о крупнейшей украинской беспилотной атаке с начала СВО.

    «Атака украинских беспилотников на Россию – это акт терроризма. Налет БПЛА, которые противник начинил поражающими элементами, был направлен против мирных граждан, против каждого из нас», – подчеркнул Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Собеседник отметил, что к преступлению Украины причастны не только Владимир Зеленский или ВСУ, но и поддерживающие киевские власти западные страны. «Гибель людей на совести Эммануэля Макрона, Кира Стармера, руководства Германии, стран Прибалтики и Польши, поскольку противник использует западные данные разведки и действует с позволения своих кураторов», – пояснил дипломат.

    На этом фоне он указал, что Зеленский недавно совершил визит в Лондон. По оценкам Долгова, тот мог получить от британцев некую инструкцию к действию. Нынешней атакой противник преследовал несколько целей, считает спикер.

    «Во-первых, офис Зеленского таким образом хотел перед переговорами в Саудовской Аравии продемонстрировать свою значимость. На Курском направлении украинская армия терпит поражение, похвастаться на других участках фронта тоже нечем. Поэтому в их «арсенале» остаются теракты с использованием БПЛА», – уточнил дипломат.

    Во-вторых, украинское руководство подобным преступлением хочет спровоцировать Москву на ответ, который, как они считают, сделал бы невозможными переговоры о мире. «Зеленскому нужна эскалация. Поэтому совершается провокация с тем, чтобы переломить ход событий и попытаться сорвать процесс нормализации российско-американских отношений», – считает Долгов. Однако он считает, что сделать этого не удастся.

    Наконец, Киев пытается склонить Москву пойти на перемирие. Собеседник обратил внимание на материал в западной прессе, который появился накануне переговоров делегаций США и Украины. В публикации говорилось, что Киев собирается предложить «частичное прекращение огня» с Россией, которое касалось бы ударов беспилотников и дальнобойных ракет, а также боевых действий в Черном море.

    «Позиция России четко озвучена: мы готовы к урегулированию конфликта, но мир должен быть долгосрочным, обеспечивающим безопасность нашей страны и граждан. Но Европа хочет спасти свой инструмент против Москвы. Им нужно перемирие, чтобы нарастить возможности ВСУ и потом вновь нас атаковать», – детализировал дипломат.

    «Лучшим же ответом на преступление ВСУ, действующих при поддержке Запада, станут успехи наших военных на поле боя. Мы даем этот ответ нашим противникам каждый день и будем продолжать это делать до достижения заявленных целей», – заключил Долгов.

    Ранее Минобороны России в Telegram-канале сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников. Самому массированному налету подверглись Курская и Московская области – 126 и 91 БПЛА соответственно. Мэр столицы Сергей Собянин выразил благодарность силам ПВО.

    В Подмосковье максимальное число пострадавших и самый большой ущерб понесли три муниципалитета – Ленинский городской округ, Домодедово и Раменское, сообщил в Telegram-канале Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

    В городе Видное от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая четырехлетнего ребенка, также беспилотники упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект». В Домодедово удар пришелся по производственному комплексу и дистрибьютерскому центру компании «Мираторг» в селе Ям. В результате атаки дронов ВСУ в Подмосковье погибли два человека: это 38-летний и 50-летний мужчины. Оба работали на предприятии «Мираторга».

    В Раменском пострадали семь квартир в жилом доме на Северном шоссе, еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино. «Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Подольска, Электростали и Котельников», – добавил Воробьев.

    На станции Домодедово обломки повредили железнодорожную инфраструктуру, что привело к увеличению интервалов движения поездов в обоих направлениях – в Москву и область. На месте работают ремонтные бригады, сообщает Московская железная дорога.

    Также были атакованы Брянская (38), Белгородская (25), Рязанская (22), Калужская (10), Липецкая (8), Орловская (8), Воронежская (6) и Нижегородская области (3). В Татарстане МЧС объявляло введение режима «Беспилотная опасность».

    В Липецкой области беспилотник упал возле пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе, ранив одного человека и повредив четыре автомобиля, пострадавшего доставили вертолетом санитарной авиации в областную больницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

    Губернатор Владимирской области Александр Авдеев уведомил о нескольких сбитых беспилотниках в Киржачском, Александровском и Петушинском районах, а также в районе станции Юрьевец.

    Дроны запускались из Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Владимира Рогова, главу комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов.

    Следственный комитет РФ уже завел уголовное дело по статье «теракт». «К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СКР, а также специалисты судебно-экспертного центра», – указало ведомство.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что атака ВСУ была проведена накануне визита в Россию генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, который проведет переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

    Захарова указала в Telegram-канале, что спонсоры Владимира Зеленского «низвели ОБСЕ до уровня говорильни, лишив первоначального смысла – обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе».

    Атаки вызваны крайним раздражением Киева и Лондона из-за прибытия в Москву генсека ОБСЕ и в целом налаживающихся контактов России с Западом, заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ.

    Стоит отметить, что сегодня же в Джидде (Саудовская Аравия) госсекретарь США Марко Рубио и советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц проведут переговоры с главами украинских МИД и Минобороны Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым, а также с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком.

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    11 марта 2025, 15:12 • Новости дня
    Задержан подозреваемый в нападении на школьников в Нижнем Новгороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Нижнем Новгороде полицейские задержали подростка, подозреваемого в нападении в школе на восьмиклассников.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

    Напомним, в Нижнем Новгороде двое школьников были госпитализированы после инцидента с ножом в школе № 117 Сормовского района.

    В декабре Суд в Краснодаре решил выдворить из страны родителей несовершеннолетнего, которого обвиняют в нападении с ножом на школьников.

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    11 марта 2025, 16:18 • Новости дня
    Названо число отказавшихся от аборта в 2024 году россиянок

    Голикова: 37 тыс. женщин отказались от аборта в 2024 году

    Названо число отказавшихся от аборта в 2024 году россиянок
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2024 году 37 тыс. женщин, планировавших аборт, встали на учет по беременности.

    На совещании по вопросам организации работы Совета при президенте России по демографической и семейной политике Голикова сообщила, что за 11 месяцев прошлого года более 37 тыс. женщин, изначально намеревавшихся сделать аборт, решили встать на учет по беременности, передает ТАСС.

    Голикова отметила, что активная работа по профилактике абортов ведется уже давно и за этот период удалось сохранить большое количество жизней.

    В своем выступлении вице-премьер подчеркнула, что не все регионы России создали необходимые институты в медицинских организациях, которые могли бы повлиять на решение женщин. Она уверена, что более системная работа могла бы привести к еще более значительным результатам. Голикова также отметила необходимость укрепления института семьи и указала, что для достижения значимого результата требуется 4-5 лет постоянной и содержательной коммуникационной активности.

    Кроме того, Голикова выразила недовольство практикой, когда кадровые службы предприятий задают женщинам вопрос о планах на рождение детей при приеме на работу. Она назвала это недопустимой ситуацией, которая мешает просемейным установкам и усилиям правительства в этом направлении. Голикова подчеркнула, что такие требования не должны присутствовать в процессе трудоустройства женщин.

    Ранее председатель патриаршей комиссии протоиерей Федор Лукьянов предложил прекратить выдачу лицензий на аборты частным клиникам, обосновывая это нарушениями и демографической ситуацией.

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    11 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Российские войска освободили поселок Горького в ДНР
    Российские войска освободили поселок Горького в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения Южной группировки войск успешно провели операцию по освобождению поселка Горького на территории Донецкой народной республики.

    Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство обороны России. Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям ВСУ, в том числе тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Клебан-Бык, Бересток, Васюковка, Розовка, Константиновка, Тарасовка и Дроновка. Потери украинской стороны составили до 295 военнослужащих и значительное количество техники.

    На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» также добились успехов, нанеся поражение механизированной бригаде ВСУ и трем бригадам теробороны в районах Гранов, Уды, Синельниково и Нескучное Харьковской области. Здесь потери ВСУ достигли 55 военнослужащих и нескольких единиц техники.

    Подразделения «Запад» улучшили свое тактическое положение, нанесев ущерб живой силе и технике трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новое, Дробышево, Новомихайловка, Мирное в ДНР, а также Каменка, Малая Шапковка и Тищенковка в Харьковской области. Потери противника здесь составили до 225 военнослужащих.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» продолжили свое продвижение в глубину обороны противника, атакуя формирования трех механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Новосергеевка, Срибное, Удачное, Петровское и Красноармейск в ДНР. Потери противника составили до 460 военнослужащих и разнообразную военную технику.

    Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Константинополь в ДНР в результате действий группировки войск «Восток».

    Во вторник Минобороны сообщило, что в результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.

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    12 марта 2025, 01:23 • Новости дня
    Еврокомиссия призвала Европу «готовиться к войнам»

    Комиссар ЕК Кубилюс призвал страны Европы «готовиться к войнам»

    Еврокомиссия призвала Европу «готовиться к войнам»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия считает, что европейские страны должны «готовиться к войнам» якобы для «предотвращения войны», заявил на сессии Европарламента в Страсбурге еврокомиссар по обороне литовец Андрюс Кубилюс.

    «Европа должна готовиться к войнам, чтобы предотвратить войну», – приводит слова еврокомиссара ТАСС.

    По версии Кубилюса, Россия в течение пяти лет или менее может быть «готова воевать с НАТО». Он считает, что Россия видит всю Европу целью своей агрессии, а европейские страны являются «прифронтовыми государствами».

    Еврокомиссар призвал к усиленной поддержке Украины, считая, что мир можно достичь только через демонстрацию силы со стороны «сильной Европы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кубилюс сообщил о значительных провалах в обороне ЕС и подчеркнул нехватку тысяч единиц военной техники и вооружений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность. При этом фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины.

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    11 марта 2025, 14:12 • Новости дня
    Генсек ОБСЕ отказался осудить атаку дронов на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу воздержался от прямого осуждения атаки украинских беспилотников на Россию, выразив лишь надежду на скорое завершение конфликта.

    После переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Синирлиоглу отказался прямо отвечать на вопрос журналистов о возможности осуждения атаки украинских дронов на Россию, передает ТАСС. Секретарь выразил лишь надежду на завершение конфликта и прекращение подобных атак в будущем.

    Напомним, системы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над российской территорией.

    Число жертв в результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье выросло до трех человек.

    Дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал цели массированной атаки дронов ВСУ на Москву. По его мнению, офис Владимира Зеленского хотел перед переговорами в Саудовской Аравией продемонстрировать свою значимость и спровоцировать Москву на ответ, который сделал бы невозможным диалог о мире

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    12 марта 2025, 09:16 • Новости дня
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.

    Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

    По его словам, для сохранения границ власти в Киеве должны были соблюдать Минские соглашения, передает РИА «Новости».

    «Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», – сказал Лавров.

    Он также напомнил, что в 2022 году в Стамбуле украинская сторона представила принятый Россией документ, согласно которому страна отказывалась от пути вступления в НАТО. Однако позже киевский режим отказался от договора под влиянием экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

    «Может быть, они хотят "пересидеть" (президента США) Дональда Трампа», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Лавров обсудил с ОБСЕ урегулирование кризиса на Украине. Министр указал на игнорирование основных принципов ОБСЕ, которые были согласованы консенсусом, но тем не менее нарушаются. Также Лавров заявил, что сосуществование России с Западом будет возможно только при условии признания последним своих ошибок и отказа от враждебной политики.

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    11 марта 2025, 11:22 • Новости дня
    CBS News: Украина совершила масштабную атаку дронов на Россию в преддверии мирных переговоров

    Tекст: Александра Юдина

    Украина провела самую масштабную атаку дронов на Россию за три года, запустив 337 аппаратов, накануне встречи украинской делегации с госсекретарем США Марко Рубио в Саудовской Аравии.

    Российские ПВО за ночь сбили 337 украинских дронов в десяти регионах России накануне встречи украинской делегации с госсекретарем США Марко Рубио в Саудовской Аравии для мирных переговоров, передает CBS News.

    По данным издания, большинство дронов, 126 штук, были сбиты над Курской областью, граничащей с Украиной и частично контролируемой Киевом. В Московской области было сбито 91 дрон. Также атаки произошли в Белгородской, Брянской, Воронежской и других областях России, включая глубинные, такие как Калужская и Нижегородская.

    При этом украинские ВВС, по данным Reuters, сбили баллистическую ракету Искандер-М и 79 из 126 дронов, запущенных Россией в ответ. Еще 35 дронов не достигли целей из-за электронных противодействий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью. Атаковавшие Москву дроны были оснащены металлическими шариками.

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    11 марта 2025, 15:14 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предупредила Европу о «сложных решениях» по вооружению

    Фон дер Ляйен заявила, что Европе предстоят «сложные решения» в гонке вооружений для «сдерживания России»

    Tекст: Вера Басилая

    Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Фон дер Ляйен предупредила, что в ближайшие недели европейцам предстоит принять сложные решения по укреплению обороны и милитаризации, что, по ее мнению, необходимо «для сдерживания» России. Она подчеркнула, что Европе потребуется мужество для этого рывка в гонке вооружений, передает ТАСС.

    Она также сообщила, что большая часть инвестиций в рамках предложенного плана на 800 млрд евро должна быть изыскана из бюджетов стран ЕС и самостоятельно взятых кредитов. По ее словам, мир в Европе больше не может считаться данностью, и что континент «столкнулся с кризисом безопасности».

    Как считает фон дер Ляйен, кризис открывает новые возможности для Европы, и пришло время создать общеевропейскую оборону.

    Глава Евросовета Антониу Кошта добавил, что эти решения будут представлены в Белой книге ЕС по обороне. Кошта считает, что милитаризация принесет пользу европейской экономике, промышленности и занятости.

    Валери Айе из Европарламента отметила, что ЕС должен быть готов защищать себя, так как США больше не являются надежным союзником, а мир изменился. По ее мнению, ЕС теперь должен «сдерживать Россию, США и консервативные силы внутри союза».

    Ранее на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о плане перевооружения ЕС для «мира на Украине».

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал бредом заявления Запада о намерении России «напасть на НАТО». До этого президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не намерена воевать со странами НАТО и Европой.

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    11 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    Украинский дрон упал на нефтебазу в Серпухове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Беспилотный летательный аппарат Украины упал на нефтебазу в Серпухове на Борисовском шоссе, серьезных повреждений и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

    Инцидент произошел в результате массовой атаки беспилотников на Московскую область утром. Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Шимко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

    Шимко уточнил, что дрон упал в 09.29 по адресу: Борисовское шоссе, дом 118а. На месте падения возник пожар, который был быстро ликвидирован. «Пострадавших нет, серьезных повреждений также не зафиксировано», – написал Шимко.

    Напомним, ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. В результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье погибли три человека.

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