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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг – сами видите.

    14 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Швейцария выбрала полезных мигрантов

    В Швейцарии прошел референдум об ограничении численности населения страны. Инициатива не прошла, потому что большинство приезжих в стране – коренные европейцы. И при всех издержках с выходцами с Ближнего Востока и из Африки столь радикальную меру сочли избыточной.

    4 комментария
    18 июня 2026, 15:26 • Новости дня

    Путин: Россия и АСЕАН приветствовали договоренности США и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны АСЕАН приветствовали соглашение Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта, заявил президент Владимир Путин по итогам саммита России – АСЕАН в Казани.

    «Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства выразил надежду, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании станет основой для будущих договоренностей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что подписание документа президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом придает ему серьезный статус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал этот документ историческим посланием.

    Министерство иностранных дел России выразило надежду на восстановление доверия в Персидском заливе.

    17 июня 2026, 21:21 • Новости дня
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные государства расширили зону гибридной активности против России, перенеся подрывные действия с Балтийского моря на другие стратегические акватории, включая Атлантику, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

    География подрывных действий западных стран расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантический океан, передает ТАСС. Изначально подобная активность была сосредоточена преимущественно в акватории Балтийского моря.

    Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что эти шаги направлены на блокировку доступа России к важнейшим маршрутам.

    «Развязанная Западом гибридная война против Российской Федерации в большой степени опирается на беззастенчивые попытки ограничения доступа нашей страны к стратегическим морским коммуникациям для доставки российских энергоносителей, прерывая таким образом поступление жизненно необходимых углеводородов в страны Глобального Юга и Востока», – подчеркнул дипломат.

    По словам замминистра, смещение фокуса усилий западных государств произошло после того, как российский Военно-морской флот принял меры по демонстрации флага на Балтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил о попытках НАТО ограничить российские грузоперевозки на Балтике.

    В начале июня Евросоюз разрешил кораблям своей миссии IRINI задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула готовность Москвы защищать отечественные грузы любыми доступными инструментами.

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    18 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    Axios: Иранская сделка Трампа стала политической катастрофой для Нетаньяху

    Axios сообщил о недовольстве Нетаньяху новой сделкой США и Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в изоляции из-за несогласия с соглашением, которое американская администрация подписала с Тегераном.

    Биньямин Нетаньяху хранит молчание после подписания Дональдом Трампом меморандума с Ираном, который в Израиле считают стратегической катастрофой, пишет Axios.

    Обещав обществу «полную победу», глава правительства столкнулся с международной изоляцией и критикой американского лидера всего за четыре месяца до выборов.

    На саммите G7 президент США поблагодарил Нетаньяху за сотрудничество, но позволил себе весьма снисходительные высказывания. «Биби – хороший человек, иногда он немного горячится, но у нас потрясающее партнерство: мы – большой партнер, а он – очень маленький», – заявил Трамп.

    Наибольшую тревогу у израильской стороны вызывает ливанский вопрос, поскольку документ требует вывода сил ЦАХАЛ из региона. Советник премьера подчеркнул, что Израиль не станет соблюдать эти условия до полного разоружения «Хезболлы». Трамп признал наличие небольших разногласий по Ливану, попутно осудив израильскую тактику сноса жилых домов ради поиска отдельных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум для прекращения войны с Ираном. Намерение Вашингтона заключить данное соглашение стало тяжелым политическим ударом для израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    До этого американский лидер предостерег главу правительства Израиля от дальнейшей эскалации конфликта.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    Трамп усомнился в правильности исключения России из G8
    Трамп усомнился в правильности исключения России из G8
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что исключение России и «Большой восьмерки» было хорошей идеей.

    Президент Соединенных Штатов премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил о сомнениях относительно решения исключить Москву из состава G8, передает РИА «Новости».

    «У нас были прекрасные встречи во Франции. Группа стран, которая раньше была «Большой восьмеркой», теперь стала «Большой семеркой». Не знаю, было ли это правильным решением, но теперь это «Большая семерка», – подчеркнул политик.

    В апреле нынешнего года глава Белого дома уже выступал с критикой в адрес лидеров государств G7. По его словам, участники объединения совершили глупый поступок, когда исключили российскую сторону, а затем посвящали обсуждению Москвы 90% времени на своих официальных мероприятиях.

    В прошлом году на саммите G7 президент США назвал ошибочным отказ западных стран от формата G8 с Россией.

    Американский лидер счел более целесообразным участие Москвы в этом международном клубе.

    В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на потерю значимости данного объединения для РФ.

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    17 июня 2026, 16:45 • Новости дня
    Путин поручил Мурашко помочь пострадавшим в Брянской области
    Путин поручил Мурашко помочь пострадавшим в Брянской области
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин распорядился принять экстренные меры для спасения раненых после удара украинского беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области.

    Президент России связался по телефону с главой Минздрава Михаилом Мурашко, поручив ему незамедлительно организовать помощь жертвам удара украинских беспилотников, сообщает ТАСС.

    «Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус, в котором ехала футбольная команда», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    На помощь пострадавшим пассажирам отправились три бригады белорусских медиков.

    На этой же трассе вражеский дрон ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.

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    18 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Кремль: Европейцы пытались накачать Трампа вредными идеями

    Ушаков: Европейцы на G7 накачивали Трампа неполезными идеями по Украине

    Кремль: Европейцы пытались накачать Трампа вредными идеями
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На прошедшем саммите G7 европейские лидеры пытались «накачать» президента США Дональда Трампа деструктивными идеями по украинскому вопросу, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков поделился своим мнением на полях саммита АСЕАН, передают «Вести». Он отметил, что во время недавней встречи лидеров «Большой семерки» значительное внимание уделялось украинской проблематике.

    «Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита «семерки». Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями», – заявил Ушаков.

    Кроме того, помощник российского лидера уточнил, что после завершения саммита G7 представители Кремля еще не связывались с администрацией американского президента.

    Ранее украинская делегация на саммите G7 попыталась заручиться поддержкой президента США.

    Американский лидер предложил европейским союзникам сделку по обмену помощи Киеву на содействие в ситуации с Ираном.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре предупредил главу США о неспособности украинских властей изменить критическую ситуацию на поле боя.

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    18 июня 2026, 00:37 • Новости дня
    Журналист Axios сообщил о подписании Трампом меморандума с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подписал американо-иранский меморандум о взаимопонимании, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    «Президент Трамп лично подписал экземпляр соглашения во время ужина с президентом Франции во дворце Версаля. Фотография подписанного соглашения была отправлена иранцам и странам-посредникам», написал он в соцсети Х.

    Чуть ранее этого сообщения Равид написал со ссылкой на двух американских чиновников, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и завершении войны дистанционно в среду, теперь он вступил в силу.

    До этого Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.



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    17 июня 2026, 19:48 • Новости дня
    Путин произнес тост за укрепление стратегического партнерства России и АСЕАН

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на приеме в честь участников саммита Россия – АСЕАН в Казани пожелал здоровья главам делегаций и процветания странам-участницам юбилейного саммита.

    Владимир Путин на приеме в честь участников саммита Россия – АСЕАН выступил с тостом за дальнейшее укрепление взаимодействия, передает ТАСС. Мероприятие проходит в Казани.

    «Предлагаю тост за здоровье глав делегаций и всех присутствующих, за дальнейшее укрепление стратегического партнерства России и АСЕАН, за развитие и процветание наших стран, счастье и благополучие наших народов, за успех юбилейного саммита», – заявил глава государства.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите.

    На полях мероприятия российский лидер встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

    Владимир Путин заявил о широких перспективах сотрудничества с АСЕАН в области энергетической безопасности.

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    18 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    В Белом доме подтвердили подписание Трампом меморандума с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, направленный на прекращение войны с Ираном, сообщил представитель Белого дома.

    Президент США Дональд Трамп в среду подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном, сообщил агентству Reuters представитель Белого дома.

    До этого США и Иран опубликовали текст временного соглашения о прекращении войны, при этом президент США пригрозил Тегерану возобновить атаки и уничтожить иранских чиновников, если они не выполнят свои обязательства.

    «Мы будем бомбить их до полусмерти, если они нарушат соглашение. Я не хочу, чтобы они это сделали. Я хочу, чтобы они соблюдали соглашение», – заявил Трамп на пресс-конференции.

    Он также назвал иранцев «умными людьми», пока американские и иранские переговорщики работают над достижением постоянного перемирия в течение следующих 60 дней.

    Ранее Трамп заявил: «Если мне это не понравится, если они будут плохо себя вести, мы снова начнём сбрасывать бомбы прямо им на головы, понятно?»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.

    До этого Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов. Журналист Axios сообщил о состоявшемся подписании Трампом меморандума с Ираном.

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    17 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время общения с журналистами во Франции президент США Дональд Трамп выразил признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

    «Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина, он держался очень нейтрально», – заявил политик, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома дополнительно отметил, что Москва и Пекин вполне могли бы серьезно «осложнить действия американской стороны».

    Ранее американский лидер высоко оценил усилия президентов России и Китая по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Днем ранее главы России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    Весной Владимир Путин поддержал решение Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня вокруг Ирана.

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    18 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Президент Ирана назвал меморандум с США историческим прорывом

    Пезешкиан назвал меморандум с США историческим посланием сильного Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан охарактеризовал подписанный с США меморандум как исторический документ и опубликовал его полный текст на английском языке.

    Оценку новому документу дал президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Это исторический документ и послание от сильного Ирана: мир станет реален при взаимном уважении». По словам иранского лидера, такой подход отражает позицию страны.

    Пезешкиан написал сообщение в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) и сопроводил его публикацией текста меморандума на английском языке. Тем самым он подчеркнул открытость договора для международной аудитории и подчеркнул значение соглашения.

    Глава Ирана также отметил, что страна неизменно остается привержена миру во всем мире, стремится к прогрессу и поддерживает региональное сотрудничество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное агентство IRNA обнародовало кадры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с США меморандум

    Представитель Белого дома сообщил о подписании президентом США Дональдом Трампом меморандума о взаимопонимании, направленного на прекращение войны с Ираном.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о планах начать 19 июня новый этап переговоров с США по снятию санкций и иранской ядерной программе.

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    17 июня 2026, 17:47 • Новости дня
    Путин посетил храм и мечеть в казанском Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Перед началом двусторонних встреч на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани президент России Владимир Путин посетил православный храм и мечеть.

    Глава государства осмотрел религиозные святыни, расположенные на территории казанского Кремля, передает РИА «Новости». Во время визита российский лидер уделил время общению с верующими.

    «Президент по дороге на двусторонние встречи на полях саммита Россия-АСЕАН посетил православный храм в казанском Кремле и мечеть. Путин пообщался с прихожанами», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    Деловой форум Россия-АСЕАН проходит 17 июня в столице Татарстана. Мероприятие организовано на полях одноименного саммита, объединяющего представителей бизнеса и власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН.

    В преддверии мероприятия Кремль анонсировал отдельные двусторонние встречи главы государства с зарубежными лидерами.

    Российский лидер отметил широкие перспективы сотрудничества стран в области энергетической и продовольственной безопасности.

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    17 июня 2026, 22:17 • Новости дня
    Путин проводил зарубежных гостей после приема на саммите Россия-АСЕАН

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проводил руководителей иностранных делегаций по окончании торжественного приема в рамках саммита Россия-АСЕАН.

    Президент России Владимир Путин лично попрощался с каждым зарубежным гостем после концерта в новом здании театра Камала в Казани. Он проводил руководителей иностранных делегаций по окончании торжественного приема в рамках саммита Россия-АСЕАН, передает РИА «Новости».

    Мероприятие состоялось в новом здании Татарского академического театра имени Галиасгара Камала. По завершении короткой концертной программы Путин пожал руку каждому участнику. Он на английском языке попрощался с гостями до следующего дня, когда запланированы основные события саммита. В ответ представители делегаций выразили благодарность за организованный вечер и выступления артистов.

    Деловой форум Россия-АСЕАН проходит 17 июня на полях одноименного саммита в столице Татарстана. Ассоциация, созданная в 1967 году, объединяет 11 государств, включая Вьетнам, Индонезию, Таиланд и другие страны. Участники встречи планируют обсудить актуальные международные проблемы и перспективы углубления двустороннего сотрудничества.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите.

    Путин произнес речь на торжественном приеме.

    Владимир Путин выступил с тостом за дальнейшее укрепление стратегического партнерства.

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    17 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    Султан Брунея восхитился красотой Казани

    Султан Брунея Хассанал Болкиах назвал Казань красивым городом

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным лидер Брунея Хассанал Болкиах отметил привлекательность столицы Татарстана и тепло вспомнил прошлый визит в Россию.

    Султан Брунея Хассанал Болкиах провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой выразил восхищение столицей Татарстана, передает ТАСС.

    «С моего предыдущего визита в Россию прошло более 10 лет, но я все еще с теплотой вспоминаю об этом визите. Я очень рад снова оказаться в России – в красивом городе Казани», – отметил глава государства.

    Политик подчеркнул, что впервые посещает Татарстан. Он высоко оценил возможность встретиться с российским лидером, напомнив, что предыдущие контакты всегда отличались теплой атмосферой. Глава государства выразил надежду на плодотворное обсуждение в рамках саммита Россия – АСЕАН, который проходит в Казани с 17 по 19 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН.

    Накануне Кремль анонсировал двусторонние встречи российского лидера с иностранными коллегами.

    В рамках мероприятия глава государства провел переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

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    17 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой МИД Турции в Казани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На полях казанского саммита Россия–АСЕАН президент Владимир Путин принял главу МИД Турции Хакана Фидана, обсудив инициативу Анкары по продолжению переговоров по Украине.

    В Казани на полях саммита Россия – АСЕАН президент Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

    Переговоры прошли в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала, где ранее состоялась церемония официальной встречи глав делегаций предстоящего саммита.

    Турецкий министр иностранных дел прибыл в Россию на два дня, с 16 по 17 июня 2026 года, по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Фидан сам запросил встречу с российским лидером, и просьба была удовлетворена.

    До беседы с Путиным Фидан провел переговоры с Лавровым, заявив о готовности Турции и далее организовывать переговоры между Россией и Украиной, считая приоритетом возвращение к дипломатии. Он также дал понять, что Анкара не одобряет удары по гражданским. Кроме того, Фидан встретился с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу, обсуждая, в частности, совместную работу по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите в Казани президент РФ Владимир Путин заявил о взаимном стремлении России и стран АСЕАН расширять сотрудничество в политике, экономике и гуманитарной сфере.

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    17 июня 2026, 18:00 • Новости дня
    Президент Филиппин пригласил Путина на саммит АСЕАН в Маниле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Филиппин Фердинанд Маркос – младший предложил президенту России Владимиру Путину посетить предстоящую встречу государств Юго-Восточной Азии.

    «Как председатель, я хотел бы пригласить вас принять участие в 25-м саммите АСЕАН, который пройдет в Маниле в ноябре этого года», – заявил политик во время двусторонних переговоров, передает РИА «Новости».

    Ассоциация государств Юго-Восточной Азии существует с 1967 года. Сегодня в эту международную организацию входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

    Напомним, Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН.

    На полях мероприятия российский лидер встретился с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом – младшим.

    Ранее руководство азиатской республики направило главе российского государства официальное письмо с предложением посетить осенние международные мероприятия в Маниле.

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    • Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

      Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    • Враги России соблазняют Трампа

      В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как сэкономить на коммунальных платежах летом: способы уменьшить счета за ЖКХ

      Летом многие россияне уезжают на дачу, в отпуск или просто проводят меньше времени дома. Однако счета за коммунальные услуги продолжают приходить в полном объеме. При этом существует несколько законных способов сократить расходы на ЖКХ, оформить перерасчет за отдельные услуги и снизить потребление воды, электроэнергии и других ресурсов. Разбираемся, как платить меньше за коммуналку летом, какие услуги можно пересчитать при длительном отсутствии и что поможет уменьшить ежемесячные платежи без нарушения закона.

    • Как поливать огород в жару: правила полива помидоров, огурцов и других овощей летом

      Полив огорода в жару требует особого подхода. В сильную жару овощные культуры быстро теряют влагу, а ошибки при поливе могут привести к пожелтению листьев, остановке роста, болезням и снижению урожайности. Чтобы помидоры, огурцы, перец и другие овощи хорошо переносили жару, важно соблюдать режим полива, использовать воду подходящей температуры и учитывать потребности каждой культуры. Рассказываем, как правильно поливать огород в жаркую погоду и сколько воды нужно растениям для нормального роста и плодоношения.

    • Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения

      Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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