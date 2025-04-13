Депутат Шеремет отметил признание Крыма российским в учебниках Италии

Tекст: Ольга Иванова

Шеремет заявил, что отрицание действительности является бессмысленным, и подчеркнул, что исторически Крым всегда принадлежал России, передает РИА «Новости».

По словам депутата, историческая ошибка была исправлена в 2014 году, когда Крым вернулся в состав России после референдума. Шеремет добавил, если бы украинские историки изучили архивы, власти Украины перестали бы называть Крым украинским. Депутат считает, что Крымский полуостров является исторической землей России, и пример Италии может послужить поводом для внесения правок и в украинские учебники.

Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство избирателей высказались за вхождение в состав России. Однако Украина и многие страны Запада продолжают считать Крым временно оккупированной территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что референдум в Крыму прошел в соответствии с международным правом, а президент Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

Ранее вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии (NAU) Елена Ким заявила, что во многих итальянских учебниках географии Крым обозначен как российская территория.

На Украине по ошибке выпустили учебник, в котором карта страны изображена без Крыма. Это не первый подобный случай на Украине. В 2021 году местные СМИ сообщали о выходе учебника по истории Украины, где также была изображена карта страны без полуострова.