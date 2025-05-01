Дипломат Березовский: Запад и Украина понимают российский статус Крыма

Tекст: Елизавета Шишкова

Представитель МИД России Артем Березовский в Симферополе отметил, что Запад и Украина прекрасно понимают, что Крым – суверенная территория Российской Федерации. Он подчеркнул, что это произошло не из-за желания Москвы, а по воле самих крымчан, передает РИА «Новости».

По его словам, признание этого статуса только ускорит нормализацию отношений. «Крым – это не вещь, которую можно передавать», – заявил Березовский, добавив, что полуостров – это 2,5 млн судеб, чьи жители четко выразили свой выбор касательно будущего региона и своих детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый крымский консенсус способен разрушить систему международной изоляции России, которую Запад выстраивал с 2014 года.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что закрепление российского статуса Крыма и Донбасса является обязательным условием для урегулирования ситуации на Украине.

В свою очередь президент США Дональд Трамп отверг требования о передаче Крыма и других регионов Украине, назвав их нелепыми.