В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».0 комментариев
Лавров: Императивом является международное признание Крыма и Донбасса российскими
Лавров назвал условием мира международное признание Крыма и Донбасса российскими
Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью бразильской газете O Globо, что закрепление российского статуса Крыма и Донбасса является обязательным условием для урегулирования ситуации на Украине.
Международное признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями является обязательным условием урегулирования на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo, которое приводит российский МИД.
«Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья», – сказал он.
Министр добавил, что все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер.
По российской позиции Лавров в очередной раз напомнил, что невступление Киева в НАТО и подтверждение своего нейтрального и внеблокового статуса в соответствии с Декларацией о госсуверенитете Украины 1990 года – одна из основ для окончательного урегулирования украинского кризиса.
«Вторая (основа) – это преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского – языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия», – добавил глава МИД России.
Лавров перечислил задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмену санкций, судебных исков и ордеров на арест, возвращение «замороженных» на Западе российских активов как основные в вопросе урегулирования украинского вопроса.
Он заверил, что Россия также продолжит добиваться гарантий безопасности от враждебной деятельности НАТО, Евросоюза и отдельных государств на западных границах страны.
Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, в этом в же интервью министр Лавров отметил, что политической воли у Киева для начала мирных переговоров нет.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не отказывается от специальной военной операции, однако допускает возможность переговоров с Киевом без каких-либо предварительных условий.