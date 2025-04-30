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    Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    30 апреля 2025, 12:28 Мнение

    Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

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    В последние дни только и разговоров, что о Крыме. Согласно «плану Трампа», обнародованному Reuters, российский статус Крыма должен быть де-юре признан США. В отличие, например, от контролируемых российской армией территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где признается фактический, но не юридический статус их принадлежности России.

    Новый «крымский прецедент» может сыграть важную роль не только в достижении мира на Украине, но и в продолжающемся переосмыслении карты мира в принципе. Трамп не зря упоминает о том, что Крым был сдан Украиной и США без боя, обвиняя в этом вездесущего Барака Обаму. Такой бескровный передел государственных границ может служить образцом для канадского, гренландского или панамского треков. И юридическое признание США российского статуса Крыма теоретически легитимизирует территориальные претензии великих держав в будущем.

    С точки зрения Москвы, даже частичное – пусть только одними Штатами – признание Крыма будет огромным достижением. Крымский консенсус 2014 года получит второе дыхание, равно как и осознание того, что действия, предпринятые Россией в ответ на государственный переворот на Украине, были своевременными и правильными. Да, за скобками остается юридический статус четырех новых регионов. Но, опять-таки, крымский прецедент рано или поздно может поставить вопрос и об их юридическом признании всем или частью мирового сообщества.

    С точки зрения Украины, юридическое признание Крыма российским и фактическое признание контроля России над восточными регионами – это путь к свержению власти Зеленского, будь то парламентский или военный переворот. Вопрос «за что воевали?» в случае такой сделки будет давить на любую украинскую администрацию, которая поставит подпись под таким соглашением.

    По этой причине ожидать, что Зеленский подпишет соглашение, в котором будет обозначен российский статус Крыма, можно только в том случае, если речь идет о немедленной эмиграции актера, играющего президента, под гарантии безопасности со стороны Великобритании или Франции. Свой «остров Святой Елены» Зеленский рано или поздно получит.

    В действительности же Киеву не нужен ни Донбасс, ни тем более Крым. Экс-президент Украины Петр Порошенко с радостью подписал бы любые соглашения о фактическом отторжении данных территорий, если бы не мнение коллективного Запада, который использовал территориальный конфликт в Донбассе как повод к войне, в которой он планировал нанести России военное поражение.

    С точки зрения как Порошенко, так и Зеленского, украинский восток – это «сепары», потенциально неблагонадежные избиратели, которые всегда будут тянуть Украину в объятия Москвы. И чем меньше людей на этих территориях будут голосовать, тем лучше для укрепления власти в вечной Анти-России.

    Мирное соглашение, вероятно, подпишет уже следующий президент Украины, который сделает это под давлением «обстоятельств непреодолимой силы». Как долго продлится перемирие и сколько оно продлится, можно только гадать. Также невозможно предсказать, какой к тому времени будет карта Украины.

    Крым может стать водоразделом для будущего НАТО. Брюссель уже дал понять Трампу, что признание российского статуса Крыма невозможно. Если США признают российский статус Крыма, а Евросоюз – нет, это даст Трампу повод выйти из переговорного процесса, оставив ЕС и Украину наедине с Москвой. Односторонние действия США в отношении России – признание Крыма, снятие санкций – неизменно повлекут раскол внутри Европы. Часть стран, ориентированных на США (и, вероятно, это не только Венгрия со Словакией), составят мощную фронду Брюсселю, фактически лишив ЕС внешнеполитической легитимности.

    Крымский вопрос всерьез поставит вопрос и о расколе НАТО. В конце июня должен состояться очередной саммит Североатлантического альянса. Ожидается, что вопрос украинского урегулирования и Крым, как его краеугольный камень, могут стать причиной серьезного разлада союзников. Этот разлад может стать прологом к переформатированию НАТО в интересах США: привилегия иметь отличную от Вашингтона позицию, по мнению Трампа, должна иметь денежное выражение. А значит, за американский ядерный зонтик и американский военный контингент в странах ЕС нужно будет заплатить ростом расходов европейских членов альянса на оборону (читай – на закупки американских вооружений).

    Спустя 11 лет новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет вопросов безопасности великих держав над вопросами территориальной целостности государств. И заставит радикально переосмыслить само понятие государственного суверенитета малых стран в быстро сегментирующемся мире.

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