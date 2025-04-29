Tекст: Валерия Городецкая

В интервью радиостанции Fox News он подчеркнул, что Киеву были выделены миллиарды долларов, и выразил сомнение в наличии должного надзора за использованием этих средств со стороны администрации экс-президента США Джо Байдена, передает РИА «Новости».

«Их (средства) нужно тщательно контролировать», – заявил Уолтц. По его мнению, передача крупных финансовых ресурсов требует особенно пристального внимания и прозрачности, чтобы избежать злоупотреблений.

Также Уолтц оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине как сложные, но отметил движение в этом процессе. Он напомнил, что ситуация сто дней назад находилась в тупике, и теперь, по его словам, начался не всегда последовательный, но все же происходящий процесс.

Уолтц подчеркнул, что среди некоторых представителей звучат призывы к восстановлению границ Украины 1991 года, однако президент США Дональд Трамп ставит под вопрос соответствие этих целей интересам Соединенных Штатов, в частности касательно Крыма.

Ранее директор Музея Войска польского генерал Богуслав Пацек заявил, что Украина сталкивается с поражениями на фронте из-за коррупции, дезертирства и массовой миграции граждан.

США пригрозили Украине раскрыть случаи коррупции среди чиновников, если Киев откажется от сделки по полезным ископаемым.

Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обвинил Владимира Зеленского в коррупции и призвал его отчитаться за свои действия.