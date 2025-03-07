Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Тот факт, что нынче атомная бомба есть даже у Пакистана, вызывает только оторопь. А теперь вот Европа, вплоть до Германии, озаботилась бомбами. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Кайи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот, где ужас.0 комментариев
WP: США угрожали раскрыть коррупцию на Украине при отказе от сделки по ископаемым
США пригрозили Украине раскрыть случаи коррупции среди чиновников, если Киев откажется от сделки по полезным ископаемым, пишет The Washington Post.
Согласно публикации в газете The Washington Post, которую цитирует ТАСС, США пригрозили Украине раскрытием коррупционных случаев среди украинских чиновников в случае отказа Киева от сделки по полезным ископаемым.
Обозреватель Дэвид Игнатиус отмечает, что давление на Украину со стороны американцев было усилено угрозой раскрытия предполагаемых коррупционных эпизодов.
Как сообщается, американская сторона даже связалась с главным политическим соперником президента Украины Владимира Зеленского, генералом Валерием Залужным, чтобы усилить давление. По словам Игнатиуса, до визита Зеленского в Белый дом администрация США использовала девиз «подпиши, подпиши, подпиши», что свидетельствует о решительности в вопросе заключения сделки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тулси Габбард назвала причиной приостановки США обмена разведданными с Украиной утечку данных в результате действий украинских чиновников. Илон Маск пообещал Владимиру Зеленскому сокрушительное поражение на следующих выборах. Американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака.