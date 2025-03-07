Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.8 комментариев
Тулси Габбард назвала причину приостановки США обмена разведданными с Украиной
Директор Нацразведки США Габбард прояснила ситуацию с передачей информации Киеву
Вашингтон остановил оказание военной помощи Украине и обмен разведывательными данными, так как украинский лидер Владимир Зеленский воспринимал американскую поддержку как должное, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Она уточнила, что США продолжают передавать Киеву данные для защиты Украины от ударов по украинской территории.
«Президент решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать (поддержку) американских граждан как нечто должное», – приводит слова Габбард ТАСС со ссылкой на Fox News.
Габбард уточнила, что «пауза» все еще в силе, но помощь может возобновиться, если «события продолжат развиваться в том направлении, в котором это происходит сейчас». Она выразила надежду на то, что в скором времени удастся привлечь Киев к обсуждению прекращения огня и мирной сделки.
Также, по словам Габбард, не все виды разведывательной информации были приостановлены. Продолжается передача данных, «касающихся защиты Украины от ударов по ее территории», но передача информации для «нанесения ударов была поставлена на паузу».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты временно приостановили обмен разведданными с Украиной. Как заявил глава Пентагона Пит Хегсет, США приостановили военную помощь Украине, ожидая от Киева «настоящей приверженности» мирному процессу.