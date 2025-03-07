Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.8 комментариев
Пентагон назвал условие возобновления военной помощи Украине
Глава Пентагона Хегсет заявил о приостановке военной помощи Украине до демонстрации Киевом «приверженности пути к миру»
США приостановили военную помощь Украине, ожидая от Киева «настоящей приверженности» мирному процессу, сообщил министр обороны США Пит Хегсет.
Хегсет сообщил, что военная помощь Киеву и обмен разведывательными данными с Украиной приостановлены до тех пор, пока с украинской стороны не появится свидетельство «настоящей приверженности пути к миру», передает ТАСС.
По его словам, в Белом доме «пристально следят за тем, что именно украинцы говорят и делают применительно к мирному процессу». «Мы воодушевлены сигналами, которые получаем», – сказал глава Пентагона. Он подчеркнул, что итоговое решение примет президент США, «но пока это на паузе».
Руководитель пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что администрация США ожидает шагов от украинского лидера Владимира Зеленского для снижения напряженности.
Она подчеркнула, что США приветствуют новые публичные заявления Зеленского о готовности работать над устранением противоречий. «Складывается ощущение, что президент Зеленский понимает, каковы ставки, что мы тут находимся, чтобы ему помогать», – сказала Брюс.
В то же время Брюс отметила, что прежнее поведение Зеленского в Вашингтоне оставило негативное впечатление у американской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты временно приостановили обмен разведданными с Украиной. На предстоящей встрече в Саудовской Аравии представители США и Украины планируют обсудить условия мирного соглашения и прекращения огня.