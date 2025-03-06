Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.6 комментариев
Спецпосланник Трампа сообщил о планах США и Украины обсудить перемирие на полгода
Спецпосланник Трампа Уиткофф сообщил о планах США и Украины обсудить в Саудовской Аравии перемирие на полгода
На предстоящей встрече в Саудовской Аравии представители США и Украины планируют обсудить условия мирного соглашения и шестимесячного прекращения огня, заявил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Уиткофф заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей США и Украины. На повестке дня обсуждение сделки по урегулированию конфликта и возможное шестимесячное перемирие. Уиткофф отметил, что место проведения встречи может измениться, но она точно пройдет в Саудовской Аравии, предположительно в Эр-Рияде или Джидде, передает РИА «Новости».
Позиция России в отношении украинского конфликта ранее была озвучена президентом Владимиром Путиным. В январе на совещании с постоянными членами Совбеза РФ он подчеркнул, что целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. По его мнению, мир на Украине должен строиться на уважении законных интересов всех народов в регионе, и власти России продолжат бороться за интересы своего народа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленные официальные лица США и Украины, включая Уиткоффа, встретятся в Саудовской Аравии.
Майк Уолтц заявлял, что возможность возобновления военной помощи Киеву может быть рассмотрена, если американская сторона достигнет успехов в переговорах с украинской стороной.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований, а также считал, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда».
Владимир Путин заявил, что Россия не планирует уступать в украинском конфликте.