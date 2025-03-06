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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    4 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    34 комментария
    6 марта 2025, 18:43 • Новости дня

    Путин: Россия не будет никому уступать в ходе СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» заявил, что Россия не планирует уступать в украинском конфликте.

    Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда. Одна из участниц встречи, рассказывая о подвиге погибшего на СВО сына, заявила, что Россия должна дойти до конца и никому не уступать. «Мы и не собираемся этого делать», – ответил глава государства, передает ТАСС.

    «Мы должны выбрать для себя такой вариант мира (на Украине – прим. ВЗГЛЯД), который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим. И нам нужен такой вариант, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России к честному диалогу по украинскому кризису, подчеркнув необходимость учета всех первопричин конфликта.

    5 марта 2025, 22:31 • Новости дня
    Эксперт: Борьба с телефонными мошенниками вышла на самый высокий уровень

    Политолог Журавлев: Власти готовят комплекс мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам

    Эксперт: Борьба с телефонными мошенниками вышла на самый высокий уровень
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Борьба с телефонными и кибермошенниками требует комплексных мер. Способы противодействия обсуждаются на уровне президента и задействованы силы от прокуратуры до ЦБ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В среду Владимир Путин провел совещание с членами правительства по ряду финансовых вопросов, в том числе по борьбе с интернет-мошенничеством.

    «Владимир Путин хорошо понимает важность защиты граждан от манипуляций мошенников. Сегодняшнее совещание это наглядно показало. Примечательно, что в нем принимали участие главы прокуратуры и Центробанка. То есть с данной проблемой будут бороться комплексно, масштабно», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

    «Отмечу, что согласованные решения позволят вывести меры противодействия злоумышленникам на новый уровень. Теперь финансовые институты, как и операторы связи, будут вынуждены нарастить кампанию по препятствованию подозрительной финансовой деятельности. Преступников ждут неприятности со всех сторон», – отмечает он.

    «Конечно, борьба против подобных мошенников не будет простой. Их не видно, а некоторые из них научились хорошенько скрывать следы. Однако, наблюдая за решительностью президента и его готовностью принимать против злоумышленников комплексные меры, становится понятно, что мы сумеем их разгромить», – полагает собеседник.

    «Что касается контроля главы государства над процессом списания регионам бюджетных кредитов, который также обсуждался на совещании, то это начинание можно только приветствовать. Данный процесс, несмотря на кажущуюся простоту, очень сложен», – указывает Журавлев. – «Важно понимать, что списание задолженностей способно подстегнуть развитие социальной инфраструктуры в регионе. И тот факт, что теперь этот процесс ускоряется, позволяет с уверенностью заявить, что в ближайшее время целый ряд субъектов сможет более точно и уверенно сформировать траты на строительство полезных для граждан объектов».

    Ранее Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Одной из тем стало принятие комплексных мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. С соответствующим докладом выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что сложившуюся проблему можно решить лишь комплексными усилиями.

    Она поддержала введение уголовной ответственности для дропперов (людей, которые передают третьим лицам данные своих карт для вывода и обналичивания похищенных средств). Кроме того, Набиуллина подчеркнула важность сотрудничества с операторами связи, которые могут предупреждать банки о совершении конкретной атаки. Она также призвала повышать финансовую культуру граждан и информировать население об уловках различных мошенников.

    В свою очередь, зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что подготовлен комплексный законопроект по борьбе с телефонными злоумышленниками, который был внесен на рассмотрение в Госдуму. Среди инициатив – маркировка входящих вызовов, а также возможность установления самозапрета на оформление SIM-карт.

    «Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры, очень большие, поэтому действовать нужно быстро», – сказал Путин, завершая совещание.

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    5 марта 2025, 19:51 • Новости дня
    Путин пообещал поддержать Абхазию гуманитарными поставками электричества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит Абхазию дополнительными гуманитарными поставками электроэнергии.

    Президент Абхазии Бадра Гунба в ходе встречи в Кремле обратился к Путину с просьбой о помощи, передает ТАСС. По его словам, в конце прошлого года республика из-за нехватки электроэнергии была вынуждена вводить веерные отключения до 11 часов в сутки.

    Глава Абхазии отметил, что объем гуманитарного перетока электроэнергии, поступивший в республику, практически исчерпан. Он подчеркнул необходимость дополнительной помощи до окончания кризиса, который ожидается в апреле. «Хорошо, все сделаем», – заверил Путин, обещая поддержать Абхазию до завершения энергодефицита.

    По словам экспертов, особая потребность в поставках электроэнергии в Абхазию возникала этой весной в связи с погодной аномалией. Прошедшая зима была необычно холодной для региона, таяние снегов пока не интенсивное и уровень вода в реке Ингури, питающей Ингурскую ГЭС, пока сильно ниже нормы. В результате ГЭС не может обеспечить потребности республики в электричестве.

    Напомним, в среду Путин принял абхазского лидера Бадру Гунбу в Кремле и поздравил его с избранием на пост президента Абхазии.

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    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    6 марта 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин вручил орден «Золотая звезда» вдове Героя России Чебнева
    Путин вручил орден «Золотая звезда» вдове Героя России Чебнева
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Чебневой и вручил ей орден «Золотая звезда», который ее муж Сергей Чебнев получил посмертно за героические действия при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области в августе прошлого года.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин встретился с вдовой Героя России Сергеея Чебнева Ольгой Чебневой. Глава государства вручил ей орден «Золотая звезда», которым ее муж был награжден посмертно. Ольга воспитывает троих детей, активно участвует в общественной жизни, являясь членом совета при губернаторе Калининградской области по вопросам поддержки участников СВО и их семей.

    Подполковник и доброволец Сергей Чебнев ранее закончил военную службу, но с началом спецоперации отправился на фронт. Командуя батальоном, он выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области и был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

    Звание Героя России он получил за героическую оборону населенного пункта Малая Локня в августе 2024 года. На протяжении 12 дней подполковник командовал личным составом трех полков, сдерживая наступление подразделений ВСУ с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. 

    18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы. Его группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, в бою Чебнев получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы.

    Ранее президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного Вооруженных сил Украины.

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    6 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта и поблагодарил участниц СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в рамках встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» поздравил женщин России с Международным женским днем, подчеркнув важность этого праздника и адресовав особые слова благодарности участницам СВО. Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, который является московским филиалом фонда.

    Путин поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем 8 Марта, передает ТАСС. Особые слова благодарности он адресовал участницам специальной военной операции, отметив, что праздник 8 Марта всегда занимает особое место в России и отмечается с особым вниманием ко всем женщинам – мамам, подругам, женам и сослуживицам.

    «Я вас всех поздравляю с наступающим праздником! Он всегда у нас связан с весной, с обновлением. Добрый, хороший, радостный праздник», – сказал президент на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

    В прошлом году Путин, поздравляя россиянок с Международным женским днем, отметил возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству в России, передающееся из поколения в поколение как безусловная ценность.

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    6 марта 2025, 00:21 • Новости дня
    Россия доработает вопрос двойного гражданства для жителей Абхазии

    Путин заявил о продолжении программы выдачи российских паспортов гражданам Абхазии

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин на встрече с избранным абхазским лидером Бадрой Гунбой заявил о продолжении программы выдачи российских паспортов гражданам республики.

    Президент России Владимир Путин пообещал дать поручение проработать вопросы, связанные с получением российского гражданства гражданами Абхазии, передает РИА «Новости».

    «Да, мы продолжим. Она, в принципе, подготовлена, мы продолжим ее реализацию. Соответствующие указания я коллегам направлю. Они вместе с вами доработают вопросы, которые, может быть, еще требуют внимательного к ним отношения. Но мы продолжим эту работу», – сказал Путин на встрече с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой.

    Гунба, в свою очередь, отметил, что уже более 70% граждан Абхазии имеют гражданство России. Ранее в 2023 году Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение с Абхазией о двойном гражданстве.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин принял абхазского лидера Бадру Гунбу в Кремле и поздравил его с избранием на пост президента Абхазии. Путин пообещал поддержать Абхазию гуманитарными поставками электричества

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    6 марта 2025, 13:17 • Новости дня
    Песков: Путин вручит Звезду Героя России вдове Сергея Чебнева

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в пятницу планирует вручить «Золотую Звезду» Героя России вдове Героя Сергея Чебнева, погибшего в Курской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент имеет в виду у себя в рабочем кабинете встретиться с Ольгой Александровной Чебневой. Это вдова Сергея Чебнева, и Путин вручит вдове «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации посмертно», – цитирует Пескова ТАСС.

    Чебнев был командиром батальона, он погиб при обороне Малой Локни в Курской области. Его посмертно наградили званием Героя России.

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    6 марта 2025, 18:35 • Новости дня
    Путин предложил продумать единый региональный стандарт поддержки для семей участников СВО
    Путин предложил продумать единый региональный стандарт поддержки для семей участников СВО
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал идею ветерана боевых действий Светланы Гришановой и предложил продумать введение единого регионального стандарта поддержки для семей участников специальной военной операции, к которому субъекты Федерации смогут добавлять свои меры.

    «Согласен с вами, что нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт. А потом к этому стандарту можно еще добавлять то, что коллеги в регионах посчитают целесообразным и важным именно для этого региона», – сказал Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества», которая проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта и поблагодарил участниц СВО, а также назвал помощь бойцам СВО «миссией, данной Богом».

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    6 марта 2025, 17:15 • Новости дня
    Эксперт объяснил мотивацию для российской экономической помощи Абхазии

    Политолог Селезнев: Россия в Абхазии помогает поддерживать уровень жизни российских граждан

    Эксперт объяснил мотивацию для российской экономической помощи Абхазии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Более 70% жителей Абхазии являются российскими гражданами. Поэтому для Москвы принципиально важно оказывать Сухуму поддержку в энергетической и экономической сферах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Селезнев. Накануне президент России встретился с избранным абхазским президентом Бадрой Гунбой.

    «Встреча президента РФ Владимира Путина с избранным абхазским лидером Бадрой Гунбой демонстрирует высокий уровень отношений и доверия между политиками. Это дает основания ждать углубления отношений Москвы и Сухума, а также их совместного движения по различным векторам развития», – пояснил Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    Среди наиболее важных тем, которые обсуждали лидеры, эксперт отмечает вопрос об энергетической безопасности Абхазии. Он напомнил, что еще в конце прошлого года республика из-за дефицита электричества была вынуждена ввести веерные ограничения до 11 часов в сутки. Проблему удалось решить именно благодаря гуманитарной помощи Москвы.

    «Россия помогает Абхазии поддерживать необходимый социально-экономический уровень жизни граждан. Дополнительные объемы перетока сделают ее энергосистему более стабильной. Однако новым властям республики предстоит выработать правильный подход к использованию электричества, что особенно важно на фоне сообщений о нагрузках на сеть со стороны майнеров», – указал он.

    Собеседник подчеркивает: вопросы энергетической безопасности Абхазии особенно важны для Москвы, поскольку многие жители этой страны являются гражданами РФ. Он отметил, что в настоящий момент российскими паспортами обладают более 70% населения республики.

    «Наша страна привлекательна для абхазцев. Возможность стать "не чужим" человеком в России дает им существенные экономические и налоговые преференции, а также доступ к социальным программам, медицинскому обеспечению, другим мерам господдержки», – заключил Селезнев.

    В среду Владимир Путин провел в Кремле встречу с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Российский лидер подчеркнул, что между двумя странами сложились отношения «особого характера». Однако, по его мнению, в диалоге Москвы и Сухума все еще присутствуют проблемы, «которые нужно решать».

    Гунба в ответ поблагодарил за военно-политическую, социальную и экономическую поддержку, назвав Россию главным стратегическим союзником республики. Кроме того, он подчеркнул, что абхазские бойцы принимают активное участие в СВО, сообщает Кремль.

    Гунба также выразил признательность российскому лидеру за решение проблемы энергодефицита республики и попросил до середины апреля поддерживать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока. Президент РФ пообещал удовлетворить просьбу.

    Напомним, по данным ЦИК Абхазии по итогам второго тура досрочных выборов Бадра Гунба набрал большинство голосов, опередив своего соперника Адгура Ардзинбу. Эксперты ЭИСИ объясняли важность прошедших выборов для отношений Москвы и Сухума.

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    6 марта 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин назвал помощь бойцам СВО «миссией, данной Богом»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал мнение сотрудницы фонда «Защитники Отечества» о том, что помощь участникам СВО является «миссией, данной Богом».

    На встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», которая проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда, Путин высказался о важности их работы, передает ТАСС.

    Одна из сотрудниц фонда выразила мнение, что их деятельность можно считать «миссией, данной Богом». В ответ на это Путин согласился с ней, отметив: «Вы сейчас точное слово нашли. Это миссия, данная Богом».

    Ранее Путин подчеркнул, что поддержка бойцов СВО – основа российского общества и залог побед.

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    6 марта 2025, 16:38 • Новости дня
    Путин и Токаев обсудили развитие отношений России и Казахстана

    Путин и Токаев обсудили развитие отношений России и Казахстана

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора подчеркнули динамичное развитие межгосударственных отношений России и Казахстана, а также обсудили успешную реализацию ранее достигнутых договоренностей.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает ТАСС. В ходе беседы лидеры стран отметили динамичное развитие отношений между Россией и Казахстаном, подчеркнув их дружеский и союзнический характер.

    Кроме того, Путин и Токаев обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. Оба президента отметили успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. Этот аспект сотрудничества был признан важным в контексте укрепления двусторонних связей.

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    6 марта 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин напомнил противникам России, чем закончился поход Наполеона

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» сообщил, что противники забывают о последствиях, стремясь восстановить времена наполеоновских войн.

    Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда. «До сих пор кому-то неймется – есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Макрона в стремлении к продолжению войны, а глава МИД Сергей Лавров сравнил французского лидера с Гитлером и Наполеоном.

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    6 марта 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный звонок Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин может в пятницу совершить международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что звонок должен состояться вечером, передает ТАСС. Других подробностей он не раскрыл.

    Отметим, в феврале Песков заявлял, что планов на новый телефонный разговор президентов России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока нет. Позже он уточнял, что публичных контактов между российским и американским лидерами не было с 12 февраля.

    Источники указывали, что подготовка встречи двух президентов усилилась после перепалки Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме.

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    6 марта 2025, 18:21 • Новости дня
    Путин: Ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что солдаты срочной службы не направляются в зоны боевых действий.

    Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», которая проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, заявил, что срочников не отправляют в зоны проведения боевых действий, передает РИА «Новости».

    «По поводу поездок на срочную службу... Ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий», – сказал он.

    Ранее Путин в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта и поблагодарил участниц СВО, а также назвал помощь бойцам СВО «миссией, данной Богом».

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    6 марта 2025, 13:25 • Новости дня
    Кремль не стал раскрывать, постится ли Путин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что выносить в публичную плоскость вопрос о том, соблюдает ли президент Владимир Путин православный пост, не следует.

    «Мы чуть-чуть подумали, отвечать ли на это, но это настолько сакрально для каждого, что, наверное, не стоит это выносить в публичную плоскость», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее Песков также не ответил на вопрос о том, соблюдает ли Путин пост, который начался 3 марта.

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    6 марта 2025, 13:46 • Новости дня
    Путин назвал полет Терешковой воплощением любви к Родине

    Путин поздравил Терешкову с днем рождения и отметил ее вклад в историю и общество

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения и подчеркнул значимость ее вклада в развитие космонавтики и общественную деятельность.

    «Вы всегда с честью решали поставленные задачи на самых сложных, ответственных направлениях работы. Ваш легендарный, исторический полет к звездам, востребованная общественная, законотворческая деятельность – зримое воплощение любви к Родине, преданности избранному делу», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области. Свой путь в космонавтику она начала с прыжков с парашютом в местном аэроклубе, после чего в 1962 году была зачислена в отряд космонавтов. В июне 1963 года Терешкова стала первой женщиной, совершившей одиночный космический полет на корабле «Восток-6», который облетел планету 48 раз.

    Терешкова также продолжает активную общественную и законотворческую деятельность. В июне 2023 года Путин подписал указ о награждении ее орденом Гагарина, учрежденным в мае 2023 года, что подчеркивает значимость ее вклада в развитие космонавтики и общества.

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      В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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