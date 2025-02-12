Порошенко обвинил Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность

Tекст: Максим Попов

Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в коррупции и в попытках переложить ответственность за свои ошибки, передает РИА «Новости».

Порошенко выразил мнение, что Зеленский полностью игнорировал проблемы армии в первые три года своего президентства, сосредоточившись на строительстве дорог.

«Вся ответственность за негативные последствия ложится непосредственно на него», – отметил экс-президент, добавив, что Зеленский развязал кампанию обвинений в адрес западных партнеров и приказал арестовывать боевых командиров.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что настало время, когда Зеленский должен отвечать за свои действия и перестать обвинять предшественников. По его словам, украинский народ не оставит эти вопросы без внимания. Он также отметил, что обвинения касаются коррупции в условиях, когда у армии критически не хватает ресурсов для защиты страны.

Ранее стало известно, что СНБО Украины наложил санкции на Порошенко по подозрению экс-президента в госизмене. Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президенту Украины вручили 15 повесток в ГБР и запретили выезд на конференцию по безопасности в Мюнхен.



