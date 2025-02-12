За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Порошенко обвинил Зеленского в коррупции на фоне войны
Порошенко обвинил Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность
Петр Порошенко (в РФ признан участником террористического обвинения) обвинил Владимира Зеленского в коррупции и призвал его отчитаться за свои действия, подчеркнув, что украинский народ задаст все необходимые вопросы.
Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в коррупции и в попытках переложить ответственность за свои ошибки, передает РИА «Новости».
Порошенко выразил мнение, что Зеленский полностью игнорировал проблемы армии в первые три года своего президентства, сосредоточившись на строительстве дорог.
«Вся ответственность за негативные последствия ложится непосредственно на него», – отметил экс-президент, добавив, что Зеленский развязал кампанию обвинений в адрес западных партнеров и приказал арестовывать боевых командиров.
Кроме того, Порошенко подчеркнул, что настало время, когда Зеленский должен отвечать за свои действия и перестать обвинять предшественников. По его словам, украинский народ не оставит эти вопросы без внимания. Он также отметил, что обвинения касаются коррупции в условиях, когда у армии критически не хватает ресурсов для защиты страны.
Ранее стало известно, что СНБО Украины наложил санкции на Порошенко по подозрению экс-президента в госизмене. Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президенту Украины вручили 15 повесток в ГБР и запретили выезд на конференцию по безопасности в Мюнхен.