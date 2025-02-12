За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
СНБО Украины наложил санкции на Порошенко
Экс-президента Украины Порошенко заподозрили в госизмене
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Петра Порошенко (в РФ признан участником террористического обвинения), предполагая его причастность к государственной измене.
Введенные санкции против Петра Порошенко, экс-президента Украины и главы оппозиционной партии «Европейская солидарность», предположительно, связаны с обвинениями в государственной измене, передает РИА «Новости».
По сообщениям СМИ, обсуждение санкций в отношении Порошенко велось в офисе Зеленского еще в январе. «Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко. Предположительно, что речь может идти о статье 'Государственная измена'», – говорится в публицаии Forbes.
Ранее Порошенко вручили 15 повесток в ГБР и запретили выезд на конференцию по безопасности в Мюнхен.