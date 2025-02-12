Порошенко отказали в выезде на конференцию в Мюнхен

Порошенко вручили 15 повесток в ГБР и запретили выезд в Мюнхен

Tекст: Максим Попов

Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинские власти отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Кроме того, ему вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований на различные даты с 14 по 28 февраля, передает РИА «Новости».

Порошенко отметил, что раньше ему регулярно запрещали выезд за границу на международные встречи, но на этот раз ситуация обострилась за счет повесток. Он считает, что такие действия властей направлены на то, чтобы помешать его участию в международных мероприятиях и поездках на фронт.

Экс-президент также призвал руководство Украины «очнуться», указав на угрозу для существования украинского государства. Он выразил обеспокоенность тем, что единство страны уже подорвано, и призвал к спасению Украины.

Ранее Порошенко, находясь в США, заявил о давлении на оппозицию на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский начал устранение политических конкурентов. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что против него борется офис Зеленского, а сына Петра Порошенко Алексея пытаются привлечь к ответственности за «ухилянство». Более того, сына бывшего президента Украины объявили в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования. В украинских СМИ также сообщили, что ему выписали штраф за уклонение от мобилизации на 25,5 тыс. гривен.

Напомним, объединение, в состав которого входят бывший президент Украины Петр Порошенко, его сын Алексей и Олег Казаков, признано террористическим и экстремистским в России.