Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
Порошенко заявил о давлении на оппозицию на Украине
Порошенко в США обвинил украинские власти в давлении на оппозицию и СМИ
Экс-президент Украины Петр Порошенко, находясь в США, обвинил руководство Украины в давлении на оппозиционные силы и независимые СМИ в условиях военного конфликта.
Порошенко во время визита в США обвинил руководство страны в давлении на политическую оппозицию и независимые СМИ, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что вместо создания правительства национального единства власти Украины активно готовятся к выборам, отметив, что «единство и выборы – это абсолютно противоположные вещи, потому что единство означает, что мы вместе, а выборы означают конкуренцию в лучших вещах или борьбу в наихудших».
По данным Киевского международного института социологии, опубликованным в декабре прошлого года, идея создания правительства национального единства поддерживается 47% украинцев, 37% к ней нейтральны и 10% настроены отрицательно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский начал устранение политических конкурентов. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что против него борется офис Зеленского, а сына Петра Порошенко Алексея пытаются привлечь к ответственности за «ухилянство». Более того, сына бывшего президента Украины объявили в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования. В украинских СМИ также сообщили, что ему выписали штраф за уклонение от мобилизации на 25,5 тыс. гривен.