  • Новость часаВС России нанесли удары по аэродромам и местам подготовки к запуску БПЛА ВСУ
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    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп демонстративно завершает однополярный мир

    Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

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    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

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    6 февраля 2025, 12:50 • Новости дня

    Порошенко заявил о давлении на оппозицию на Украине

    Порошенко в США обвинил украинские власти в давлении на оппозицию и СМИ

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент Украины Петр Порошенко, находясь в США, обвинил руководство Украины в давлении на оппозиционные силы и независимые СМИ в условиях военного конфликта.

    Порошенко во время визита в США обвинил руководство страны в давлении на политическую оппозицию и независимые СМИ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что вместо создания правительства национального единства власти Украины активно готовятся к выборам, отметив, что «единство и выборы – это абсолютно противоположные вещи, потому что единство означает, что мы вместе, а выборы означают конкуренцию в лучших вещах или борьбу в наихудших».

    По данным Киевского международного института социологии, опубликованным в декабре прошлого года, идея создания правительства национального единства поддерживается 47% украинцев, 37% к ней нейтральны и 10% настроены отрицательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский начал устранение политических конкурентов. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что против него борется офис Зеленского, а сына Петра Порошенко Алексея пытаются привлечь к ответственности за «ухилянство». Более того, сына бывшего президента Украины объявили в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования. В украинских СМИ также сообщили, что ему выписали штраф за уклонение от мобилизации на 25,5 тыс. гривен.

    5 февраля 2025, 14:51 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожено более 50 единиц техники в Сумской области

    Минобороны: Удар «Искандера» ликвидировал более 50 единиц техники ВСУ в Стецковке

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области было уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, включая бронеавтомобили и легковые машины, а также склад боеприпасов, сообщило Министерство обороны.

    В результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Удар был нанесен по месту скопления живой силы и техники бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Стецковка. Минобороны России показало видео удара с ликвидацией бронированной и автомобильной техники высокой проходимости.

    В заявлении Министерства обороны отмечено, что в результате удара был уничтожен склад боеприпасов.

    Ранее ВС России уничтожили подземный командный бункер в Сумской области с помощью «Искандера».

    До этого сообщалось, что российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Ахтырке Сумской области.

    Сообщалось, что удары по группе ВСУ под Сумами, предназначенной для пополнения подразделений в районе Суджи, вероятно, сорвали планируемое наступление украинских сил в Курской области.

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    6 февраля 2025, 10:59 • Новости дня
    В Харькове ударом ВС России уничтожены офицеры ВСУ и представители НАТО
    В Харькове ударом ВС России уничтожены офицеры ВСУ и представители НАТО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Харькове нанесен удар по академии нацгвардии Украины, в результате которого уничтожены несколько офицеров ВСУ и представителей НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В результате удара по академии нацгвардии Украины в Харькове уничтожены несколько офицеров ВСУ и представителей стран НАТО, передает РИА «Новости».

    «Харьков. Вчерашний прилет по академии нацгвардии на площади Восстания подтверждаю... По предварительным данным, среди погибших есть несколько полковников, есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД «Лють» и есть пара-тройка представителей стран НАТО», – сообщил Лебедев.

    Он добавил, что некоторые раненые находятся под особым надзором, а местным врачам к ним не разрешают доступ. По его словам, за некоторыми ранеными даже присылали вертолеты.

    Лебедев также отметил, что, вероятнее всего, удар пришелся на время совещания, так как в одном месте оказалось большое количество «красивых целей». Подозревается, что в академии находился штаб группировки, планировавшей прорыв возле села Казачья Лопань в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный комплекс «Искандер» поразил подземный командный пункт ВСУ в Сумской области, уничтожив до 40 украинских военных.

    В четверг в результате удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье поражен цех сборки беспилотников, что привело к вероятному уничтожению оборудования и временной приостановке работы.

    Ранее в Новой Водолаге Харьковской области Украины был нанесен удар по зданию бывшего завода ЖБК, где с 2022 года размещались боевики ВСУ.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    5 февраля 2025, 13:27 • Новости дня
    Пескова спросили, считает ли Путин Зеленского врагом

    Песков отверг вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом

    Пескова спросили, считает ли Путин Зеленского врагом
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел недопустимым постановку вопроса, считает ли президент России Владимир Путин украинского лидера Владимира Зеленского врагом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг постановку вопроса о том, считает ли Владимир Путин врагом президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    В своем заявлении Песков отметил, что в этом вопросе не место эмоциям, а важен юридический анализ и прагматизм.

    «Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит», – сказал представитель Кремля.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы.

    Песков отметил, что Россия, несмотря на это, готова обсуждать с ним переговоры.

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    5 февраля 2025, 20:54 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН по Украине
    Россия запросила заседание СБ ООН по Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о запросе на проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    Россия предложила назначить заседание на 17 февраля в связи с десятой годовщиной принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Минский комплекс мер, сообщил Полянский, передает ТАСС.

    Полянский подчеркнул, что западные дипломаты запросили заседание на 24 февраля, чтобы отметить третью годовщину начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Он отметил, что Россия решила не оставаться в долгу и предложила свое заседание.

    Дипломат выразил надежду на успешное председательство китайских коллег в СБ ООН в феврале, добавив, что уверен в их мудрости и выдержке. Полянский также отметил, что заседание будет «хорошим поводом обсудить провал превентивной дипломатии, вызванный действиями западных спонсоров, которые готовили киевский режим к войне с Россией».

    Накануне заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия планирует провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому кризису в середине февраля.

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    6 февраля 2025, 08:00 • Новости дня
    В Румынии заявили о неправомочности Киева вести переговоры с Москвой

    Возможный кандидат в президенты Румынии заявила о неправомочности Киева вести переговоры с Москвой

    В Румынии заявили о неправомочности Киева вести переговоры с Москвой
    @ Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Возможный кандидат в президенты Румынии Диана Шошоакэ заявила, что Киев не вправе вести переговоры с Москвой, так как нынешнее руководство не отражает волю украинского народа.

    По ее словам, текущее руководство в Киеве не уполномочено вести переговоры с Россией, так как оно не представляет интересы украинского народа, передает РИА «Новости».

    Шошоакэ отметила, что выборы на Украине постоянно откладываются, чтобы Владимир Зеленский не мог быть заменен.

    Она также отметила, что необходимые шаги для достижения мира включают признание исторических реалий, связанных с территориями, которые временно находились под контролем Украины.

    «Здесь я говорю не только об исторических территориях России, но и о территориях Румынии», – заключила кандидат.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала о странах с территориальными претензиями к Украине.

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

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    5 февраля 2025, 19:12 • Новости дня
    Алиев выделил 1 млн долларов на помощь Украине

    Президент Азербайджана Алиев выделил 1 млн долларов для гуманитарной помощи Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил направить 1 млн долларов на закупку азербайджанского электрооборудования для Украины в качестве гуманитарной помощи.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев распоряжением выделил министерству энергетики страны 1 млн долларов для оказания гуманитарной помощи Украине, пишет ТАСС.

    В документе указано, что эти средства предназначены для закупки и отправки на Украину электрооборудования, произведенного в Азербайджане.

    Ранее, в июле 2023 года, президент Алиев уже поддерживал Украину, выделив министерству энергетики 7,6 млн долларов в манатном эквиваленте. Эти средства также были направлены на закупку электрооборудования для Украины. В результате пять отдельных партий гуманитарной помощи были отправлены, включая более 3,3 млн метров электрокабелей и проводов, а также 72 трансформатора и комплектные трансформаторные пункты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и Владимира Зеленского.

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    5 февраля 2025, 13:42 • Новости дня
    Эксперт назвал сценарии торга Зеленского с США о выборах президента Украины

    Политолог Корнилов: Зеленский начал торг с командой Трампа о выборах президента Украины

    Эксперт назвал сценарии торга Зеленского с США о выборах президента Украины
    @ Marijan Murat/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Белый дом будет принуждать Владимира Зеленского провести президентские выборы до конца 2025 года. Но если диалог зайдет в тупик, у США есть варианты физически устранить Зеленского или отстранить его от власти, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Зеленский заявил, что выборы пройдут после отмены военного положения.

    «Указ Зеленского о запрете диалога с Москвой не может отменить никто кроме легитимного президента Украины. Верховная рада могла бы его отменить, но если бы это был закон, а не указ. Так что на данный момент – это неразрешимая юридическая коллизия», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Москва дала Вашингтону шанс понять эту ситуацию, и там, судя по всему, услышали российскую сторону. В Штатах согласны, и будут принуждать Зеленского к избирательной кампании. Причем, все понимают, что он откровенно врет, поскольку конституция Украины запрещает парламентские выборы во время военного положения, а не президентские», – детализировал аналитик.

    «На этом фоне Зеленский запускает торг с командой Трампа, на каких условиях он готов к президентской гонке. Впрочем, у США всегда есть запасные варианты на случай, если в Киеве будут чрезмерно показывать характер. Например, физическое устранение Зеленского или отстранение его с поста, и переход власти к спикеру Рады до проведения выборов. Но этой крайний случай, и понятно, что Белому дому не хотелось бы таких сценариев», – добавил он.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что выборы президента Украины состоятся после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения. «Во время войны выборов не может быть, нужно менять законодательство, конституцию», – сказал он, напомнив про «большие вызовы» для Киева, ведь неизвестно, как проголосуют военные и миллионы украинцев, которые находятся за границей.

    Это перечит позиции самого же Киева, поскольку днем ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинская сторона готова обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов до конца 2025 года.

    В свою очередь, глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что началу переговоров препятствуют юридические аспекты: нелегитимность Зеленского и его указ о запрете переговоров с Москвой. При этом, дипломат подчеркнул, что «российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору».

    В ходе диалога должны учитываться «современные территориальные реалии», необходимо устранение первопричин кризиса, пояснили в МИД. По словам Полищука, переговоры могут основываться на стамбульском документе 2022 года, предполагавшем нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Также в документе говорилось о запрете размещения иностранных войск и баз на Украине.

    Как объяснял президент России Владимир Путин, нелегитимный Зеленский теперь не уполномочен отменить свой указ о запрете переговоров с Москвой. Помимо этого, по словам российского лидера, президент Украины даже в условиях военного положения не может продлевать свой срок, этим правом наделена Рада.

    Российский лидер отмечал, что, если у Киева «есть желание вести переговоры и найти компромиссные решения», то представлять Украину в диалоге может кто угодно, но подписывать документы по итогу должны люди, чья легитимность подтверждена юридически.

    Безвыходность ситуации, судя по всему, понимают и в Вашингтоне, поэтому спецпосланник США по Украине Кит Келлог подчеркивал, что Белый дом настаивает на проведении президентской и парламентской электоральных кампаний до конца 2025 года.

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    5 февраля 2025, 16:53 • Новости дня
    Euroclear запланировал перевести Киеву в марте 2 млрд евро из замороженных активов РФ

    Euroclear анонсировал передачу 2 млрд евро из замороженных активов России Киеву в марте

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Международный депозитарий Euroclear планирует перевести около 2 млрд евро из замороженных российских активов в европейский фонд поддержки Украины в марте 2025 года.

    Этот шаг станет вторым денежным траншем для Киева. Ранее, в июле 2024 года, первый транш составил примерно 1,55 млрд евро, передает «Российская газета».

    За 2024 год Euroclear получил от инвестирования заблокированных российских активов 6,9 млрд евро в виде процентных доходов. Это значительно больше, чем в предыдущем году, когда сумма составляла около 4,4 млрд евро. В 2022 году Euroclear заработал 821 млн евро на тех же активностях.

    По состоянию на конец 2024 года баланс Euroclear составил 212 млрд евро, из которых 183 млрд евро относятся к активам, находящимся под санкциями.

    Ранее крупнейший депозитарный центр Euroclear выразил несогласие с планами Евросоюза изъять заблокированные российские активы, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы.

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    5 февраля 2025, 21:02 • Новости дня
    Зеленский отказался представить будущее Украины без американской помощи

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения по поводу прекращения военной помощи от США, считая это серьезной угрозой для ВСУ и их способности противостоять России.

    Украинский президент Владимир Зеленский в своем интервью с Пирсом Морганом, как сообщает ТАСС, признался, что не хотел бы даже думать о возможных последствиях прекращения поддержки со стороны США. Зеленский подчеркнул, что без помощи от Америки вооруженные силы Украины (ВСУ) будут неспособны эффективно противостоять РФ.

    «Я не хотел бы даже фантазировать о том, что будет, если война продолжится без поддержки США», – заявил Зеленский. Он добавил, что прекращение помощи «очень-очень рискованно» для Украины и может серьезно ударить по их оборонной мощи. Зеленский выразил сомнения в том, смогут ли ВСУ удержать фронт без американской поддержки.

    На фоне этих заявлений Зеленский выразил благодарность за текущую поддержку от США, но отметил, что пока рано обсуждать новые пакеты помощи. Он также заявил о своей надежде на дальнейшие переговоры с командой президента США Дональда Трампа.

    В Киеве опасаются ухудшения ситуации с поддержкой США при администрации Трампа. Зеленский также признал, что ВСУ не в силах вернуть утраченные территории, и обвиняет Запад в недостаточной поддержке. В то же время он подчеркнул, что нынешнее положение на фронте остается «очень сложным», и выразил готовность Киева завершить горячую фазу конфликта.

    Ранее Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем маньяка.

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    6 февраля 2025, 03:34 • Новости дня
    Украина получила 27% финансирования USAID за три года

    Украинские власти получили 32,4 млрд долларов от USAID за три года из 119,3 млрд общего бюджета

    Украина получила 27% финансирования USAID за три года
    @ Volodymyr Tarasov/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    С 2022 года Украина стала крупнейшим получателем помощи от USAID, получив 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% всего финансирования агентства.

    Как сообщает РИА «Новости», Украина за последние три года получила значительную долю финансирования от Агентства по международному развитию США (USAID). С 2022 года USAID в общей сложности выделило Украине 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% от общего объема финансирования в 119,3 млрд.

    В 2022 году Украина получила 9,95 млрд долларов из общего бюджета агентства в 41,5 млрд. В 2023 году объем помощи увеличился до 16,43 млрд, что составило 38,8% всех расходов агентства. В 2024 году финансирование уменьшилось до 6,05 млрд долларов из 35,4 млрд, подсчитало агентство, основываясь на данных ForeignAssistance.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях оценки ее соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    Вскоре Вашингтон приостановил выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID.

    Агентство по международному развитию США заморозило проекты проекты на Украине по указанию правительства.

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    5 февраля 2025, 14:07 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение 15 украинским бригадам в курском приграничье
    Группировка «Север» нанесла поражение 15 украинским бригадам в курском приграничье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны ВСУ и бригады нацгвардии Украины, сообщили в Минобороны.

    Это произошло рядом с Богдановкой, Викторовкой, Гоголевкой, Гуево, Дарьино, Зазулевкой, Заолешенкой, Казачьей Локней, Колмаковым, Косицей, Куриловкой, Лебедевкой, Локней и Малой Локней, Мартыновкой, Марьевкой, Махновкой, Меловым, Николаевкой, Никольским, Новой Сорочиной, Олешней, Погребками, Рубанщиной, Свердликово, Старой Сорочиной, Суджей, Черкасским Поречным и Южным.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки, Иволжанского, Искрисковщины, Мирлогов, Мирополья, Могрицы, Садков, Стецковкой, Юнаковкой и Яблоновкой в Сумской области.

    За последнеие сутки потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 36 бронемашин, три орудия полевой артиллерии и два миномета.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 57 655 военнослужащих, 334 танка, 244 боевые машины пехоты, 193 бронетранспортера, 1744 бронемашины, 1827 автомобилей, 409 арторудий, 45 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 17 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники.

    В среду стало известно что в Курской области пятеро бойцов ВСУ сдались в плен.

    А накануне подполье сообщало, что удары по ВСУ в Сумской области сорвали запланированное наступление в Курской области.

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    5 февраля 2025, 15:30 • Новости дня
    В военкомате украинского города произошел взрыв, погиб человек

    В военкомате украинского города Каменец-Подольский произошел взрыв, погиб человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У здания территориального центра комплектования (украинский аналог военных комиссариатов) в городе Каменец-Подольский на Украине произошел взрыв, погиб человек, сообщили украинские СМИ.

    Взрыв произошел в среду, 5 февраля, он случился около здания ТЦК, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    По предварительной информации, погиб мужчина, четыре человека получили различные ранения.

    В августе 2024 года в кафе в центре Киева произошел взрыв гранаты.

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    5 февраля 2025, 16:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило о возвращении из плена 150 российских военнослужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

    Россия и Украина 5 февраля провели обмен военнопленными, в результате которого на родину вернулись 150 российских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале российского Минобороны. В обмен были переданы 150 украинских военных.

    В настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также они получили возможность связаться с родственниками. Ожидается, что вскоре они будут отправлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

    В ведомстве добавили, что Объединенные Арабские Эмираты оказали посреднические усилия гуманитарного характера, способствовавшие возвращению военнопленных.

    В январе Россия и Украина провели обмен военнопленными, в результате которого 25 военнослужащих вернутся в Россию и на Украину с каждой стороны.

    Министерство обороны России представило кадры возвращения российских военных, освобожденных в рамках первого обмена пленными с Украиной в этом году, среди которых есть свидетельства о жестоком обращении в плену.

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    5 февраля 2025, 17:12 • Новости дня
    Зеленский продлил военное положение на Украине до 9 мая

    Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней

    Зеленский продлил военное положение на Украине до 9 мая
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому военное положение и всеобщая мобилизация на Украине будут продолжены до 9 мая 2025 года.

    Как сообщает ТАСС, Верховная рада Украины одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 9 мая 2025 года. Данное продление начнет свое действие с 8 февраля, как указано в подписанном президентом Владимиром Зеленским законе.

    Военное положение и мобилизация были впервые введены 24 февраля 2022 года. С тех пор сроки неоднократно продлевались. На фоне проблем с комплектованием армии ранее, 15 января, парламент проголосовал за очередное продление.

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    5 февраля 2025, 23:20 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление о тысячелетнем партнерстве Лондона и Киева

    Мария Захарова посмеялась над словами Лэмми о тысячелетней истории партнерства Лондона и Киева

    Захарова высмеяла заявление о тысячелетнем партнерстве Лондона и Киева
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Мария Захарова высмеяла заявление главы МИД Британии о тысячелетнем партнерстве с Киевом, предположив, что оно началось еще в «эпоху бронтозавров».

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла слова главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о том, что Лондон и Киев имеют тысячелетнюю историю партнерства.

    «А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились», – сыронизировала дипломат в своем Telegram. Захарова не без юмора добавила, что партнерство Британии и Украины ведется со времен строительства египетских пирамид.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом в среду. Целью поездки стало обсуждение усиления безопасности страны и развитие совместных проектов. В рамках визита он встретился с заместителем главы украинского МИД Андреем Сибигой. При этом украинский дипломат обратился к Лэмми с просьбой об увеличении инвестиций Британии в производство оружия на Украине.

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