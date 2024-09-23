Объединение с Порошенко признали террористическим в России

Объединение с Порошенко включили в перечень террористов и экстремистов России

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ведомство, объединение, в состав которого входят бывший президент Украины Петр Порошенко, его сын Алексей и Олег Казаков, признано террористическим и экстремистским, передает РИА «Новости».

Внесение в перечень террористов и экстремистов накладывает на членов объединения серьезные ограничения. Им запрещено взаимодействовать со средствами массовой информации, публиковать информацию в интернете и организовывать публичные мероприятия. Кроме того, они не могут участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, кроме уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга был включен боец смешанных единоборств (MMA) Ильяс Якубов.