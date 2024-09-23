Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы» – такие, как эволюция – и Божье творение, неверно и философски, и богословски.0 комментариев
Объединение с Порошенко признали террористическим в России
Объединение с Порошенко включили в перечень террористов и экстремистов России
Объединение, в которое входят бывший президент Украины Петр Порошенко, теперь числится в списке террористов и экстремистов в России, сообщил Росфинмониторинг.
Как сообщает ведомство, объединение, в состав которого входят бывший президент Украины Петр Порошенко, его сын Алексей и Олег Казаков, признано террористическим и экстремистским, передает РИА «Новости».
Внесение в перечень террористов и экстремистов накладывает на членов объединения серьезные ограничения. Им запрещено взаимодействовать со средствами массовой информации, публиковать информацию в интернете и организовывать публичные мероприятия. Кроме того, они не могут участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, кроме уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга был включен боец смешанных единоборств (MMA) Ильяс Якубов.