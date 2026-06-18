Сын экс-президента США Байдена стал директором фонда при наркодиспансере

Tекст: Тимур Шайдуллин

Наркологический диспансер Peak Path Health в Лос-Анджелесе принял на работу Хантера Байдена. Он стал исполнительным директором и советником фонда при клинике, передает РИА «Новости».

«Peak Path Health... объявил, что принял на работу Байдена в качестве исполнительного директора фонда Peak Path Health, некоммерческой организации, созданной... для расширения поддержки при лечении, защите прав, образовании», – цитирует канал Newsmax заявление организации.

Размер заработной платы сына бывшего президента США и необходимость его присутствия в офисе пока остаются неизвестными. Хантер Байден является первым ребенком главы США, которому предъявлены уголовные обвинения.

В Калифорнии его обвиняют в двух эпизодах неуплаты налогов. По версии следствия, в 2017 и 2018 годах он уклонился от уплаты более 100 тыс. долларов, потратив средства на наркотики и эскорт-услуги. В штате Делавэр ему вменяют незаконное владение оружием на фоне употребления запрещенных веществ, что грозит лишением свободы на срок до десяти лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сын бывшего президента США Хантер Байден признался в своей деградации из-за наркотиков.

Ранее сообщалось, что он спрятался от кредиторов на калифорнийском ранчо.