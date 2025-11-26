На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.2 комментария
Эксперимент по обучению робота журналистике запустили в Москве
Эксперимент по обучению робота журналистике запустят в рамках проекта «Ник: робот-первооткрыватель» в Москве, сообщается на сайте мэра и правительство столицы.
Эксперимент по обучению робота журналистике стартует в Москве на базе проекта «Ник: робот-первооткрыватель», отмечается на сайте мэрии. Проект организован редакцией «Молодежь Москвы», российским разработчиком решений на основе нейросетей и робототехники, а также одной из радиостанций.
Указывается, что робот Ник получит возможность общаться с жителями города, анализировать происходящее вокруг и снимать видеоотчеты прямо на улицах столицы. В основу обучения положены современные решения в области искусственного интеллекта.
В сообщении уточняется, что Ник оборудован системами распознавания речи, компьютерного зрения и синтеза голоса. Робот будет посещать городские сервисы Москвы, тестировать каршеринг, ездить на метро и делиться своими впечатлениями в формате видеорепортажей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский антропоморфный робот Aidol был представлен президенту России Владимиру Путину.
Ранее робот Aidol рухнул во время своей первой презентации. Разработчики пообещали усовершенствовать робота после инцидента на показе.