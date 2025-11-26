Эксперимент по обучению робота журналистике запустили в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эксперимент по обучению робота журналистике стартует в Москве на базе проекта «Ник: робот-первооткрыватель», отмечается на сайте мэрии. Проект организован редакцией «Молодежь Москвы», российским разработчиком решений на основе нейросетей и робототехники, а также одной из радиостанций.

Указывается, что робот Ник получит возможность общаться с жителями города, анализировать происходящее вокруг и снимать видеоотчеты прямо на улицах столицы. В основу обучения положены современные решения в области искусственного интеллекта.

В сообщении уточняется, что Ник оборудован системами распознавания речи, компьютерного зрения и синтеза голоса. Робот будет посещать городские сервисы Москвы, тестировать каршеринг, ездить на метро и делиться своими впечатлениями в формате видеорепортажей.

