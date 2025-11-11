  • Новость часаНазвана тройка наиболее недружественных России правительств
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    28 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    26 комментариев
    11 ноября 2025, 21:45 • Новости дня

    Первый российский антропоморфный робот Aidol рухнул на презентации

    Первый российский антропоморфный робот Aidol рухнул на презентации
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В России представили первого антропоморфного робота Aidol с воплощенным искусственным интеллектом (ИИ), который может работать полностью в офлайн-режиме и выражать эмоции, рассказали в Новой технологической коалиции.

    Первый антропоморфный робот Aidol с искусственным интеллектом, способный работать полностью в офлайн-режиме, выражать эмоции и вести осмысленную коммуникацию, передает ТАСС со ссылкой на разработчиков из Новой технологической коалиции.

    «Он закрывает три ключевые функции человека: передвижение на ногах, манипуляция предметами и коммуникация с людьми», – отметили специалисты.

    Презентация робота Aidol началась с его падения, но директор компании-разработчика Владимир Витухин назвал это обучением в реальном времени.

    «Это как раз то самое обучение в реальном времени, когда удачная ошибка превращается в знание, а неудачная ошибка – в опыт. Надеюсь, что эта ошибка превратится в опыт», – приводит «Агентство городских новостей Москва» слова Витухина.

    По его данным, силиконовая кожа разной жестокости передает эмоциональные нюансы, робот может выражать более 12 базовых эмоций и сотни микровыражений. То есть он может улыбнуться, задуматься и удивиться, как человек».

    В корпусе робота расположен аккумуляторный блок на 48 вольт емкостью 2,1 тыс. киловар-часов, что обеспечивает бесперебойную работу на протяжении шести часов.

    «В представленном экземпляре 77% российских компонентов, и у нас есть понимание того, как при выходе на серийное производство полностью отладить процесс, снизить себестоимость и довести процент локализации до 93%», – добавил Витухин.

    Робот Aidol, по мнению разработчиков, может найти применение на производстве, в логистике, в банках и аэропортах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новейшая роботизированная голова, способная выражать эмоции и взаимодействовать с людьми, была представлена на Открытой неделе науки БРИКС+ в Рио-де-Жанейро. В октябре американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что в обозримом будущем роботы и искусственный интеллект смогут занять все рабочие места, а труд станет исключительно добровольным занятием.

    В начале ноября сообщалось, что первого российского антропоморфного робота с искусственным интеллектом презентуют в Москве 11 ноября.

    11 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Военный эксперт оценил попытку Украины украсть Миг-31 с «Кинжалом»

    Летчик Попов: МиГ-31 в совокупности с «Кинжалом» представляет для противника особый интерес

    Военный эксперт оценил попытку Украины украсть Миг-31 с «Кинжалом»
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Изначально идея Украины и Британии украсть Миг-31, оснащенный «Кинжалом», была обречена на провал. Во-первых, штурман физически не может самостоятельно посадить эту машину. Во-вторых, он бы не стал предавать своего пилота. Впрочем, для Киева и Запада борт с этим видом оружия представляет наибольший интерес, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов

    «Киев совместно с западными спецслужбами уже не первый раз пытается украсть российскую авиационную технику. К сожалению, бывали случаи, когда противникам удавалось это сделать. Так, два года назад предателем Кузьминовым был угнан вертолет Ми-8. Впрочем, учитывая распространенность этой техники, ценность была не столько в ней, сколько в самой провокации», – говорит Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Еще один инцидент относится к временам СССР, когда советский летчик-перебежчик Виктор Беленко выкрал МиГ-25 и передал его иностранным властям. На борту находилось множество секретной аппаратуры, продолжил спикер. По его мнению, еще не раз противник попытается завладеть нашей техникой.

    «Логика проста – им важно создать прецедент. Представьте: летит российский самолет над страной НАТО. Разумеется, ПВО его собьет. Потом это будет растиражировано в западных СМИ, мол, российский борт незаконно вторгся в воздушное пространство», – рассуждает эксперт.

    «Это провокация, никак иначе ее назвать нельзя. И ее реализация поколебала бы все мировые экономические, политические и военные устои», – подчеркнул он. Говоря конкретно о попытке угона МиГ-31, Попов объяснил: «По отдельности за самолетом или «Кинжалом» противник не гоняется».

    «Особый интерес представляет именно связка машины и вооружения. Если бы они смогли заполучить эту систему, ее бы разобрали на кусочки и постарались воссоздать аналогичную. И, полагаю, уже спустя несколько месяцев им бы это удалось», – замечает аналитик.

    Летчик также обратил внимание на то, что противник пытался убедить штурмана МиГ-31 убить пилота и самостоятельно посадить самолет. «Самое смешное в этом – предложение организовать для штурмана онлайн-курсы по пилотированию и посадке истребителя. Видимо, там работали невероятно отчаявшиеся и некомпетентные люди. А наш специалист, очевидно, играл с ними как кошка с мышкой», – сказал собеседник.

    «Обучение пилотированию – это крайне сложный, дорогостоящий и ответственный процесс. А штурманов готовят по несколько иному направлению. Более того, конкретно в МиГ-31 управлять самолетом из второй кабины – очень и очень тяжело», – подчеркивает он.

    «Даже на уровне задач пилот и штурман сильно отличаются. Так, летчик должен понимать все тонкости аэродинамики машины, владеть деталями ее управления и прочее. В то время как оператор выполняет роль навигатора, отвечает за точность характеристик выхода на цель, нюансы поражения объектов оружием», – сравнил специалист. «Другими словами, вот так «подготовить» штурмана к пилотированию просто невозможно», – заключил Попов.

    Ранее ФСБ сообщила о попытке военной разведки Украины совместно с британскими кураторами угнать российский МиГ-31 с ракетой «Кинжал». По данным российской спецслужбы, Киев через Главное управление разведки министерства обороны Украины пыталась склонить российских летчиков к сотрудничеству, обещая им за это 3 млн долларов.

    В сообщении говорится, что после угона спецслужба планировала «направить самолет с ракетой «Кинжал» в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны».

    Таким образом, операция имела целью не просто похищение боевого самолета, а и попытку его уничтожения в непосредственной близости от натовского объекта, что могло вызвать международный инцидент.

    ФСБ также подчеркнула участие британских кураторов в подготовке операции. Так, для реализации провокации оппоненты задействовали Bellingcat (признанная в России нежелательной организацией). В

    ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, ВКС России нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16.

    Комментарии (7)
    11 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Лавров оценил перспективу Британии «отмыться» после попытки угона МиГ-31

    Лавров: Британии будет сложно «отмыться» после попытки угнать российский МиГ-31

    Лавров оценил перспективу Британии «отмыться» после попытки угона МиГ-31
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британии будет крайне сложно «отмыться» после разоблачения ее роли в попытке провокации с угоном истребителя МиГ-31 из России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Министр отметил, что ФСБ подробно все разоблачила, передает РИА «Новости». «Я не знаю, как британцы будут отмываться от этого. Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна», – сказал Лавров в интервью российским СМИ.

    Министр указал, что Британия к настоящему моменту лишилась своей империи, экономической и военной мощи, однако стремится это компенсировать. «Компенсируют традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать. А есть еще и неприличные способы обозначить то, как они себя ведут», – заключил министр.

    Напомним, ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом». Позже ведомство опубликовало аудиозапись инструктажа сотрудником ГУР российского летчика в рамках сорванной операции Киева по угону истребителя.

    Посольство России в Гааге осудило попытку Украины угнать МиГ-31.

    Военный летчик Владимир Попов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил попытку Украины украсть МиГ-31 с «Кинжалом».

    Комментарии (15)
    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны

    Глава ГК «Пикет» Есипов приговорен по делу о бракованных бронежилетах для ВС России

    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова признали виновным в поставке 20 тыс. бракованных бронежилетов для Минобороны и приговорили к девяти годам колонии.

    Мещанский районный суд Москвы приговорил гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова к девяти годам колонии. Об этом сообщает ТАСС из зала суда. Его признали виновным в поставке бракованных бронежилетов для Минобороны.

    Есипова также оштрафовали на 800 тыс. рублей. Кроме того, удовлетворён иск Минобороны на 2,4 млрд рублей. Дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый полностью признал свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее судья Мещанского суда Москвы отказала Андрею Есипову в приостановлении уголовного дела для его участия в спецоперации на Украине.

    Прокурор запросила для Есипова 12 лет лишения свободы и штраф 3 млн 641 тыс. рублей.

    В апреле 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Есипова по подозрению в хищении 2 млрд рублей при исполнении контракта Минобороны на поставку 20 тыс. бронежилетов и «плитников».

    Комментарии (10)
    11 ноября 2025, 18:02 • Новости дня
    Суд Петербурга вернул актеру проданную под влиянием аферистов квартиру

    Актеру Кириллу Ульянову вернули квартиру, проданную под влиянием мошенников

    Суд Петербурга вернул актеру проданную под влиянием аферистов квартиру
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Петербурге встал на сторону актера Кирилла Ульянова, признав недействительной сделку о продаже его квартиры на Петроградской стороне, которую он совершил под давлением мошенников.

    Суд в Петербурге удовлетворил иск актера Кирилла Ульянова и признал недействительной сделку купли-продажи его квартиры, об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. Суд обязал покупательницу вернуть квартиру, а актера – вернуть полученные от нее 19,5 млн рублей.

    Как следует из материалов дела, в январе 2024 года Ульянов продал Эльбе Гергиевой квартиру на улице Ленина за 19,5 млн рублей. Позже сын Гергиевой сделал в квартире ремонт на 2,6 млн рублей.

    Ульянов заявил, что продал квартиру под влиянием злоумышленников, которые несколько месяцев звонили ему. Они представлялись сотрудниками спецслужб и государственных органов, и вынудили его продать квартиру под предлогом проведения оперативных мероприятий. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Гергиева подала встречный иск, в котором заявила, что Ульянов продал квартиру добровольно, и просила взыскать с него 22,1 млн рублей (стоимость квартиры и ремонта).

    Однако суд установил, что решение Ульянова о продаже недвижимости сформировалось под влиянием «не соответствующих действительности представлений о происходящем», а его действия «были обусловлены систематическим манипулятивным воздействием со стороны неустановленных лиц».

    Суд отказал Гергиевой во взыскании компенсации за ремонт, так как из акта приемки квартиры следовало, что жилье находилось в надлежащем состоянии и не создавало угроз. Суд пришел к выводу, что новая собственница делала ремонт в своих интересах ради улучшения жилищных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд ранее установил, что народная артистка России Лариса Долина подписала договор продажи своей квартиры в Москве под влиянием телефонных мошенников.

    До этого суд постановил выселить экоактивистку-иноагента Чирикову из квартиры в Москве из-за того, что она не жила там более 10 лет и не оплачивала коммунальные услуги.

    В Казани суд 7 ноября лишил права на жилье собственника, который неоднократно нарушал покой и безопасность соседей, и выставил квартиру на торги.

    Комментарии (24)
    11 ноября 2025, 18:43 • Новости дня
    Ганчев: Группировка ВСУ заблокирована на левом берегу Оскола в Купянске
    Ганчев: Группировка ВСУ заблокирована на левом берегу Оскола в Купянске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Значительная часть украинских военных в Купянске оказалась заблокирована на левом берегу реки Оскол, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    По его словам, ее пытаются деблокировать другие подразделения украинской армии, но российские войска стараются разбивать их еще на подходах к линии фронта, передает ТАСС.

    «Значительная часть украинской группировки войск, действующей в районе Купянска, блокирована на левом берегу реки Оскол, и наши подразделения продолжают ее уничтожать», – заявил Ганчев.

    Ранее во вторник Минобороны сообщило об уничтожении пяти БМП ВСУ под Купянском.

    Также сообщалось, что ВС России взяли под контроль нефтебазу в Купянске.

    На прошлой неделе российские военные уничтожили пытавшуюся вырваться из Купянска группу ВСУ.

    Комментарии (5)
    11 ноября 2025, 22:05 • Новости дня
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Власти Британии, Германии и Франции: именно так выглядит тройка лидеров по уровню недружественности в отношении России. Примечательно, что по данному показателю им удалось оставить далеко позади даже таких западных «ястребов», как США и Польша. Чем вызваны такие результаты? Ответы в первом «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынужденно оказался «по ту сторону баррикад» из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств. Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году.

    Первую строчку в таблице заняла Британия с показателем в 75 баллов. Такой итог объясняется санкциями против российских нефтяных компаний, принятыми Лондоном в октябре этого года. Кроме того, страна активно выступает за передачу активов Москвы в пользу Киева и передает ВСУ вооружения.

    Второе место разделили Германия и Франция, чей индекс составил 70 баллов. Оба государства активно предоставляют финансовую помощь Украине и являются членами ЕС, выпустившего в октябре 19-й пакет санкций. На третьей позиции с 65 баллами расположились Нидерланды и Эстония.

    Примечательно, что США заняли лишь четвертое место (55 баллов). Их «соседями» по рейтингу стали Латвия и Чехия. Подобное положение Вашингтона связано с приостановками военной помощи Киеву. Больше всего стран находятся на пятой позиции. Так, по 50 баллов набрали Дания, Италия, Канада, Литва, Польша, Финляндия и Швеция.

    Следом с показателем в 45 очков идут Норвегия и Бельгия, которой удалось улучшить результат за счет позиции по замороженным активам РФ, которые Брюссель не хочет передавать Украине. Седьмое место взяли Греция, Испания и Хорватия (40 баллов), а восьмое – Португалия и Словения (35). Чуть ниже расположились Венгрия и Люксембург, набрав по 30 очков.

    Замыкают первую десятку рейтинга Австрия, Болгария, Ирландия, Мальта, Новая Зеландия и Румыния с итогом в 25 баллов. Наименее «недружественными» оказались Албания, Багамские острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея и Сан-Марино. Перечисленным странам и территориям удалось набрать лишь пять очков.


    Напомним, в сентябре глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о практической значимости «Рейтинга недружественных государств».

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Токаевым в Кремле
    Путин начал переговоры с Токаевым в Кремле
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым началась в Кремле.

    «В Кремле проходит встреча Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым», – сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Президент Казахстана прибыл в Россию с двухдневным государственным визитом. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России.

    Накануне Кремль анонсировал планы визита Токаева в Россию.

    Комментарии (4)
    11 ноября 2025, 16:15 • Новости дня
    В Эстонии отклонили законопроект о закрытии границы с Россией

    Эстонский парламент не поддержал проект закона о закрытии границы с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Эстонии не поддержал законопроект, предложенный партией «Отечество», о полном закрытии пограничных пунктов на границе с Россией, так как за него проголосовало меньшинство депутатов.

    Рийгикогу (парламент) Эстонии в первом чтении отклонил законопроект, инициированный консервативной партией «Отечество» (Isamaa), предусматривающий закрытие погранпереходов на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Postimees.

    За принятие документа проголосовали лишь 20 депутатов, 47 законодателей выступили против. Не получив поддержки 51 парламентария, законопроект был снят с рассмотрения.

    Сейчас на границе России и Эстонии функционируют три пограничных пункта, при этом один из них – «Нарва» – работает только в дневное время. Остальные два КПП – «Лухамаа» и «Койдула» – функционируют в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономическая ситуация в Эстонии ухудшается, что приводит к росту оттока населения.

    В начале ноября МИД Эстонии заявил о появлении российского пограничного катера с флагом «Вагнера» на Нарве.

    Кроме того, в Таллине полиция безопасности Эстонии задержала пророссийского блогера и журналиста Олега Беседина.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 08:45 • Новости дня
    Экс-президент Финляндии заявил о падении роли ЕС в мире

    Экс-президент Финляндии Ниинисте заявил о падении роли ЕС в мире

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ослабление влияния Евросоюза на мировую политику фактически исключило Европу из числа «ведущих держав» вместе с Россией, КНР и США, сообщает телерадиокомпания Yle.

    Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью телерадиокомпании Yle предложил европейским странам вступить в прямые переговоры с Россией ради окончания конфликта на востоке Украины. Политик предложил пересмотреть подход стран Европы к контактам с Россией и завершить практику избегания прямого диалога, передает ТАСС.

    «Макрон, вероятно, был последним, кто звонил Владимиру Путину, а до этого Шольц около года назад. Я до сих пор вижу забавную ситуацию, когда европейцы заявляют, что они не разговаривают с Путиным. Но, мол, Трамп проведет беседу, а затем мы пойдем и послушаем, о чем говорили», – заметил Ниинисте.

    По его словам, ситуация, когда европейские лидеры не поддерживают контактов с руководством России, выглядит странной на фоне того, что США ведет собственный диалог с Москвой. Бывший президент уверен, что влияние Европы снизилось настолько, что с ней больше не считаются.

    Кроме того, Ниинисте заявил, что с уменьшением роли Евросоюза Европа исчезла из числа «великих держав», и теперь этот круг ограничен Россией, Китаем и США.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что коллективный Запад распался на группы стран по вопросу поддержки конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европа принимает решения, которые способны привести ее к самоубийственным последствиям.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 14:03 • Новости дня
    Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в воздушном пространстве России сопровождают истребители Су-35.

    «С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны России», – сообщили в пресс-службе казахстанского лидера, передает ТАСС.

    Государственный визит Токаева в Россию проходит 11–12 ноября. В ходе переговоров президент России Владимир Путин и Токаев обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

    Ранее Токаев заявил о неизменном уважении, которым пользуется Владимир Путин в Казахстане как деятель глобального масштаба.

    В конце октября лидеры России и Казахстана по телефону обсудили подготовку визита президента Казахстана в Россию.

    В Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 15:38 • Новости дня
    Госдума одобрила закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на стимулирование граждан и работодателей к участию в программе долгосрочных сбережений (ПДС).

    Документ создает стимулы для работодателей участвовать в формировании долгосрочных накоплений своих работников, передает РИА «Новости». Расходы на софинансирование этих накоплений в пределах 12% от размера оплаты труда каждого работника можно будет вычесть из базы по налогу на прибыль, и они не будут облагаться страховыми взносами.

    ПДС действует в России с 2024 года. Россияне, участвующие в программе, могут заключить с НПФ или управляющей компанией договор долгосрочных сбережений и в течение десяти лет получать государственное софинансирование своих взносов в размере до 36 тыс. рублей в год. Кроме того, участники программы в настоящее время имеют право на вычет по НДФЛ с суммы взносов до 400 тыс. рублей в год.

    В новом законе уточняется, что минимальный срок накоплений для получения вычетов теперь будет определяться исходя из даты обращения гражданина за выплатой, а не из факта наступления оснований для ее назначения. Кроме того, при переводе всех средств со счета долгосрочных сбережений в новый договор будет засчитываться срок действия старого договора, прекращенного в связи с таким переводом.

    Вычет по НДФЛ по всем продуктам долгосрочных сбережений увеличивается с 400 тыс. до 500 тыс. каждому родителю в случае внесения ими взносов по таким продуктам в пользу своих детей. При этом возраст ребенка не должен превышать 18 лет или 24 года, если он учится очно. Таким образом, максимальная сумма вычета для семьи составит 1 млн рублей. Помимо этого, выплаты в рамках ПДС будут облагаться НДФЛ по ставкам 13% или 15%, в зависимости от суммы налоговых баз. Более высокие прогрессивные ставки подоходного налога применяться не будут. Таким образом, выравниваются условия налогообложения долгосрочных сбережений с другими продуктами: страховыми и пенсионными выплатами, а также доходами от инвестиций на ИИС.

    Владельцам старых договоров страхования жизни сроком больше пяти лет будет предоставлен выбор: применять прежний порядок налогообложения или не платить НДФЛ с выплаты, превышающей сумму уплаченных взносов, в пределах 30 млн рублей.

    Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как работает ПДС в России.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 08:15 • Новости дня
    Токаев: Путин пользуется в Казахстане уважением как глобальный деятель

    Токаев заявил о признании ведущих стран мира роли Путина в глобальной политике

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о неизменном уважении, которым пользуется Владимир Путин в Казахстане как деятель глобального масштаба.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Владимир Путин пользуется в республике неизменным уважением как государственный деятель глобального масштаба, пишет «Российская газета».

    По словам Токаева, имя российского лидера обсуждают не только политики, но и простые граждане во всех странах мира. Он подчеркнул, что все достижения в двустороннем сотрудничестве Казахстана и России неразрывно связаны с деятельностью Владимира Путина.

    Токаев также отметил признание роли Путина в решении глобальных проблем.

    «В последние несколько месяцев мне довелось провести весьма содержательные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом, руководителями ряда стран Европы, Азии и Африки. Несмотря на то что многие из них находятся на противоположных полюсах геополитического спектра, все они признают исключительную роль России и ее лидера в разрешении узловых проблем международных отношений», – написал президент Казахстана в статье для «Российской газеты».

    Токаев добавил, что преодолеть противоречия современного мира без участия Москвы невозможно. По его мнению, участие России остается неотъемлемым условием для конструктивного решения международных вопросов.

    Президент Казахстана обратил внимание, что, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию и санкционное давление, Астана и Москва сохранили сотрудничество. Он назвал визит Владимира Путина в Казахстан в ноябре прошлого года историческим, отметив, что тогда был подписан значительный пакет соглашений, открывающих новые возможности для партнерства.

    Особое место в двусторонних отношениях, по словам Токаева, занимает энергетика: страны обеспечивают бесперебойный транзит российских энергоресурсов в Китай и страны Центральной Азии. Президент выделил проект по строительству первой в республике атомной электростанции совместно с Росатомом как «якорный» для модернизации экономики. Этот объект позволит Казахстану замкнуть весь ядерный топливный цикл – от добычи урана до производства электроэнергии.

    Ранее лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили подготовку визита президента Казахстана в Россию.

    Во время визита главы государств обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений и подпишут соответствующие документы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Казахстан сохраняет статус особо привилегированного партнера для России и проявляет готовность содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (2)
    11 ноября 2025, 17:18 • Новости дня
    В России собрано свыше 140 млн тонн зерна в бункерном весе

    Патрушев: Россия собрала рекордный урожай зерна – более 140 млн тонн

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский агропромышленный комплекс полностью обеспечивает внутренний рынок и укрепляет торговые связи с иностранными партнерами, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

    Российские аграрии собрали свыше 140 млн тонн зерна в бункерном весе. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на стратегической сессии «Развитие агропромышленного сектора и обеспечение продовольственной безопасности», передает РИА «Новости».

    В сообщении правительства приводятся слова Патрушева: «Российский агропромышленный комплекс полноценно обеспечивает собственный рынок и планомерно укрепляет торговые связи с зарубежными партнерами... На сегодня в России собрано более 140 миллионов тонн зерна в бункерном весе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что российское сельское хозяйство успешно адаптировалось к вызовам и готово наращивать экспорт. Первая партия российского зерна прибыла в Армению по новому железнодорожному маршруту через Азербайджан. Россия впервые обогнала Украину по экспорту подсолнечного масла, увеличив зарубежные поставки на 500 тыс. тонн и расширив список покупателей за счет Индии.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 19:48 • Новости дня
    Кириенко назвал страны с полным информационным суверенитетом

    Кириенко: Россия вошла в тройку стран с инфосуверенитетом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что только три страны в мире обладают полным информационным суверенитетом.

    По его словам, речь идет о возможности обеспечить все необходимые технологии, услуги, знания и квалификацию, передает ТАСС.

    Кириенко отметил, что в этот список входят Россия, Китай и США. Среди составляющих информационного суверенитета он выделил собственные социальные сети, поисковые системы, видеохостинги и музыкальные платформы, онлайн-госуслуги и банковские сервисы, магазины приложений и национальные мессенджеры.

    Появление RuStore и Max позволило замкнуть эту цепочку, добавил Кириенко. «После этого Россия действительно стала третьей страной, обладающей всей полнотой цифрового суверенитета», – заключил он.

    «Мы часто говорим, что мы гордимся своей страной и гордимся тем, что мы суверенная держава. Что значит суверенная? Это значит, что нам никто не может навязать решение, мы сами принимаем решение, народ России принимает решение о том, какие книги читать, на каком языке обучать своих детей и следующее поколение, каким традициям следовать, чем гордиться. Никто не может нам это навязать», – сказал Кириенко.

    Ранее Кириенко подтвердил, что пользуется месенджером Max.

    Комментарии (2)
    11 ноября 2025, 16:07 • Новости дня
    Умер заслуженный журналист России Нечаев

    После тяжелой болезни умер журналист Александр Нечаев

    Умер заслуженный журналист России Нечаев
    @ Кавашкин Борис/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный журналист России Александр Нечаев, вся профессиональная деятельность которого была связана с ТАСС.

    Заслуженный журналист России Александр Нечаев ушел из жизни в Москве на 70-м году жизни после тяжелой болезни, сообщает ТАСС. Вся его профессиональная деятельность была связана с агентством, где он проработал более 47 лет.

    В агентство Нечаев пришел в 1978 году. В 1991 году он возглавил английскую редакцию ГРИДЗ, а через три года стал первым заместителем главного редактора. Во время событий октября 1993 года он проявил мужество, отказавшись выполнять требования вооруженного отряда сторонников Верховного совета, захвативших здание ТАСС и пытавшихся заставить его передать сообщение о смене власти в России.

    В 2012 году Александр Нечаев был направлен на работу в Южно-Африканскую Республику, где возглавил представительство ТАСС в Претории. После завершения командировки в ЮАР Александр Нечаев вернулся в редакцию информации для иностранных подписчиков ТАСС, в которой продолжал готовить материалы о событиях, связанных с развитием отношений России и стран Африки.

    В последние годы он также активно работал над наполнением новостями военной ленты ТАСС на английском языке, в том числе материалами о действиях российских вооруженных сил в зоне СВО, отечественных военных разработках, учениях и международном военно-техническом сотрудничестве.

    За многолетний труд Александр Нечаев удостоен нескольких государственных наград, он награжден орденом Дружбы и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени. В 2024 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге умер журналист и эксперт по недвижимости Дмитрий Синочкин. Журналист, продюсер и общественный деятель Дмитрий Сараев погиб при ранении в «Крокусе». Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов умер на 75-м году жизни.

    Комментарии (0)
    На чем зарабатывают банки в России

    Российским банкам удается генерировать высокие прибыли и не уходить в убытки, несмотря на высокую ставку ЦБ, дорогие и недоступные кредиты, замедление экономической активности. Крупнейший банк – Сбербанк, в частности, показывает рост прибыли и рекордные дивиденды. Как им удается оставаться на плаву? Подробности

    Трамп превращается в Байдена

    Фотография президента США Дональда Трампа, якобы спящего прямо на рабочем месте, вызвала вал подозрений насчет его дееспособности. Даже в том случае, если президент здоров, дела в стране идут неважно. В Белом доме, разумеется, все отрицают. Но уже рассуждают о возможном преемнике Трампа. Подробности

    В Запорожской области готовят «северную клешню»

    Российские военные уверенно развивают наступление на Запорожском направлении. За последние дни было освобождено несколько населенных пунктов, включая села Новое и Сладкое. В чем состоит тактическое и стратегическое значение этих территорий и какую роль они сыграют в зачистке региона от сил противника? Подробности

    Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль своей экономики

    Желая наказать Белоруссию, Литва в итоге наказала собственных граждан. Более того – поставила под угрозу благополучие и даже существование целой отрасли собственной экономики – большегрузных автомобильных перевозок. Как такое произошло и почему лишь политическое упрямство Вильнюса мешает разрешению этой коллизии? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

